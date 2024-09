El consenso entre Mañueco y la oposición se aleja tras unas reuniones infructuosas

El consenso entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la oposición se ha alejado aún más este lunes en Castilla y León tras unas reuniones infructuosas con los grupos en las que no se han producido avances reseñables.

Las formaciones opositoras se han mostrado decepcionadas con los encuentros y han coincidido en criticar que Mañueco no haya querido hablar de los presupuestos de 2025 y de otras cuestiones clave, mientras se ha limitado a tratar asuntos ya debatidos como la financiación autonómica o el Corredor Atlántico.

El PSOE se ha abierto a hablar sobre las cuentas públicas pero ha asegurado que no "blanqueará a la extrema derecha", ha denunciado "incumplimientos" de Mañueco y le ha pedido "romper" con Vox mientras que los de Gallardo no han recibido respuesta sobre inmigración o la Ley de Concordia.

También se han mostrado defraudados los portavoces de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y de Soria Ya, que han afirmado que no se han producido avances ni compromisos de ningún tipo, mientras que Por Ávila ha exigido más inversiones para la provincia abulense.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que Mañueco ha ofertado a los portavoces de los grupos que hagan sus aportaciones de cara a la futura Conferencia de Presidentes y que se ha comprometido a informar sobre los avances que se produzcan en materia de financiación.

Además, ha señalado que se convocarán mesas de trabajo sobre la sanidad y el Corredor Atlántico. Carriedo ha asegurado, además, que le hubiera gustado que los grupos hubieran tenido "mayor margen de libertad" más allá de la posición de los partidos a nivel nacional.

El PSOE recuerda "incumplimientos"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha abierto a negociar los presupuestos de 2025 pero ha advertido de que no blanqueará a la "extrema derecha". "No podemos permitir que el Gobierno siga gobernando como cuando Vox estaba", ha afirmado.

Tudanca ha asegurado que ha pedido a Mañueco la retirada de la Ley de Concordia y que no ha recibido respuesta, que le ha exigido compromisos en inmigración y se ha preguntado si está "dispuesto a romper con Vox".

Además, ha recordado que la ronda de contactos del año pasado no sirvió "para nada útil" y que no se ha puesto en marcha "ninguna de las mesas prometidas".

"Se acuerda ahora del PSOE pero no se ha acordado de nosotros en dos años, ha rechazado más de 2.000 enmiendas. Se acuerda ahora que empieza a perder votaciones en las Cortes", ha afirmado, asegurando que van a "seguir trabajando" por Castilla y León.

Tudanca ha advertido de que "sigue sin cumplirse la Ley del Diálogo Social, la renovación de las instituciones propias y la de Blindaje de los Servicios Esenciales, que ha servido para consolidar los recortes de la pandemia". Y ha recordado a Mañueco la falta de oncólogos en El Bierzo y las facultades de Medicina de Burgos, León y Soria.

"Mañueco tiene que elegir: o Castilla y León o la extrema derecha. O renuncia a la extrema derecha y vuelve a recuperar la senda del diálogo o demostrará que lo único que quiere es demostrar a un nuevo socio al que engañar, en eso no nos va a encontrar", ha señalado.

El dirigente socialista ha asegurado que "es normal que toda Castilla y León dude sobre la voluntad de diálogo de Mañueco" pero que no se van a negar "a hablar" y no se van a cansar de "pelear por Castilla y León". "Si tiene que ser aprovechando la debilidad de Mañueco pues la aprovecharemos", ha zanjado.

Gallardo, decepcionado

El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, ha salido decepcionado de la reunión con Mañueco y ha asegurado que "no ha sido provechosa". "Quiere que Vox le expida un cheque en blanco", ha afirmado, asegurando que el presidente "no ha querido hablar de presupuestos" y que ha abordado "asuntos agotados".

Además, ha asegurado que, cuando Vox ha querido sacar otras cuestiones como vivienda, despoblación, familia o inmigración les ha dicho que "hoy no era el día". Gallardo ha señalado, además, que le ha vuelto a preguntar por su política migratoria y por la Ley de Concordia y que, al igual que en el pleno, no le ha respondido.

"Seguimos con muchas dudas", ha afirmado, asegurando que Maúeco quiere que Vox "le expida un cheque en blanco" y que "no va a contar con él". "Vox no va a regalar sus votos", ha añadido, apuntando que parece que Mañueco está esperando "indicaciones de Madrid para ver como serán sus relaciones con los grupos".

Gallardo ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo todo lo posible para "torpedear" el pacto de Gobierno roto en julio y ha afirmado que si Mañueco les convoca para hablar de las preocupaciones de los ciudadanos estarán ahí. "No queremos participar callados y sin decir nada", ha dicho.

El portavoz de Vox ha insistido en que la reunión de este lunes no ha servido para "despejar la duda" sobre la Ley de Concordia. "En el PP no saben si quieren votar a favor de una ley que ellos mismos han contribuído a diseñar", ha afirmado, asegurando que Vox no tenderá su mano si recibe "patadas en la espinilla".

De cara a los presupuestos, Gallardo ha asegurado que su intención a que una parte sustancial de sus propuestas tengan reflejo en los presupuestos aunque ha asegurado que "no marcará líneas" rojas de antemano.

El 'deja vu' de UPL

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha asegurado haber tenido una sensación de 'deja vu' tras la reunión. "No estamos aquí para perder el tiempo", ha afirmado, esperando que Mañueco tenga la "decencia" de sentarse con todos para negociarles.

Santos ha denunciado que, en lo que va de legislatura, el PP no ha negociado "ni una sola de las más de 500 enmiendas". "Teníamos muy poquitas expectativas, buenas palabras, buen trato pero de ahí no hemos pasado", ha añadido, asegurando que Mañueco "no tiene intención de llegar a acuerdos con la UPL".

El dirigente leonesista ha asegurado que el presidente sigue teniendo "un socio fiel y docil que se llama Vox" aunque ha señalado que le ha trasladado su apoyo en la defensa de una financiación justa y su "mano tendida" en materia sanitaria o en la defensa del Corredor Atlántico.

"El PP debe reflexionar si quiere promover este blanqueamiento o negociar con todos los partidos", ha señalado, afirmando que Mañueco les ha informado de que abrirá un turno de diálogo con los grupos desde que se presenten los presupuestos a nivel público y que informará sobre lo que suceda en la Conferencia de Presidentes.

Insatisfacción de Soria Ya

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, ha informado de que no ha habido "nada concreto" en la reunión. "Creo que no tiene voluntad de negociar con nosotros, no nos vamos contentos", ha afirmado.

Con todo, Ceña ha asegurado que acudirán a futuras reuniones "más concretas" para reivindicar "lo que es justo para los ciudadanos de Soria" y a denunciar la "carencia de servicios" en su provincia. "Nos hubiera gustado que se hubiera podido hablar de algo de eso", ha señalado.

El portavoz de la formación ha asegurado que el PP les ha dejado "fuera de todo" y que ahora "tampoco tienen voluntad negociadora". "Queremos que acabe esta legislatura porque lo contrario sería un timo a los ciudadanos, queremos que haya presupuestos", ha señalado.

Además, ha subrayado que si quieren su apoyo en los presupuestos tendrán que negociar algunas de sus demandas fundamentales. "Mi impresión es que ellos no quieren que los presupuestos se aprueben porque no los van a negociar", ha dicho.

Por Ávila exige inversiones

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha puesto como requisito a Mañueco para aprobar los presupuestos que aumenten las inversiones en la provincia abulense y ha insistido en las "carencias" en materia sanitaria, de transportes y comunicaciones.

Pascual ha asegurado que el encuentro ha sido "cordial" y que ha planteado su "lealtad" a las instituciones autonómicas pero ha planteado que su provincia "no siga en noveno lugar" en los presupuestos en las inversiones. "No me conformo con ser octavo, me encantaría ser el primero", ha añadido.

También ha informado de que el presidente le ha pedido aportaciones para la Conferencia de Presidentes y ha mostrado su mano tendida en los acuerdos sobre sanidad, financiación o Corredor Atlántico que planteó en el debate del Estado de la Comunidad. "Estamos para colaborar y no para poner piedras", ha afirmado.

Además, ha informado de que ha hablado con Mañueco de la situación del Ayuntamiento de Vita, donde Por Ávila ha anunciado una moción de censura al alcalde tras su polémico vídeo con una canción que relativizaba la pederastia.

Una moción para la que Mañueco no ha asegurado el apoyo de los populares. "Parece ser que el otro concejal del PP está con el alcalde y él tiene plena confianza en el presidente del partido en la provincia y asegura que tomará la decisión más oportuna", ha afirmado.