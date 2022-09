Arranca la administración de la cuarta dosis frente a la Covid en las residencias

La Consejería de Sanidad comenzó hoy a administrar la cuarta dosis de la vacuna frente a la COVID-19. La campaña se inicia con las personas institucionalizadas en las residencias de personas mayores y otros centros y se hace coincidir con la vacuna antigripal. La vacunación de la segunda dosis de refuerzo también llegará, de forma inmediata, a los de 80 años y más, atendiendo al criterio de mayor vulnerabilidad.

La vacunación de las 42.000 personas institucionalizadas en residencias se realizará a través de equipos de vacunación organizados en cada área de salud de la Comunidad, que acudirán a estos centros para inocular ambas vacunas a los residentes. Asimismo, se aprovechará su presencia para vacunar a los profesionales del centro sanitario y socio sanitario que allí trabajen.

Se estima que en Castilla y León hay unas 800.000 personas susceptibles de recibir la segunda dosis de refuerzo contra el COVID, de las marcas Pfizer y Moderna. Son los grupos poblacionales que tienen recomendada la cuarta dosis, de acuerdo con lo establecido para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, como los institucionalizadas en residencias y centros de asistencia a enfermos crónicos y personas con discapacidad; de 80 y más años; trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios; pacientes menores de 60 años con condiciones de riesgo; y los de con edades entre los 60 y los 79 años, ambos inclusive.

Se trata, por tanto, de vacunar frente al COVID-19 a las personas mayores de 60 años que tienen la pauta vacunal completa y a los que por alguna circunstancia no recibieron la tercera dosis, a los que ahora se les ofrecerá esa posibilidad. La Consejería de Sanidad ha decidido no posponer la vacunación del COVID a la espera de contar con las dosis contra la gripe. Casi con toda seguridad, la mayor parte de los mayores de 80 años no podrá recibir ambas vacunas a la vez.

La previsión, en lo referido a la pauta vacunal, es que en mayores de 60 años y de aquellas con condiciones de riesgo que conlleven inmunodepresión, se les facilitará una dosis de recuerdo con independencia de las anteriormente recibidas y del número de infecciones previas, al menos pasados cinco meses desde la última vacuna administrada; en caso de infección reciente, se dispondrá la inoculación una vez totalmente recuperado el paciente.

En esta ocasión, la Consejería no optará por los centros de vacunación masiva, conocidos como vacunódromos. Solo se baraja habilitar espacios que no serán tan grandes como en anteriores convocatorias. Entre otras cosas por que estos espacios del ámbito cultural y deportivo ya han recuperado su actividad, tras el final de las restricciones. Por lo tanto, la vacunación del resto de población mayor de 60 años se llevará a cabo en lugares que decida cada área de salud.

Desde la Consejería de Sanidad piden la colaboración ciudadana para mantenerse correctamente informado sobre cómo, dónde y cuándo acceder a la prestación vacunal (web de Salud Castilla y León, teléfonos 900 222 000 y 012, cartelería, red asistencial y farmacéutica y redes sociales).

La población de 60 años y mayores de esa edad susceptible de recibir esta cuarta dosis pandémica en la Comunidad es 791.863 personas, repartidas entre las 52.732 en Ávila; 112.138 en Burgos; 160.923 en León; 54.410 en Palencia; 112.263 en Salamanca; 45.593 en Segovia; 29.002 en Soria; 159.031 en Valladolid y 65.768 en Zamora.

Por su parte, el personal de centros sanitarios podrá recibir la cuarta dosis en sus lugares de trabajo, a través de los correspondientes servicios de salud laboral de referencia.

Adaptadas

Tanto las vacunas de Pfizer como Moderna están adaptadas a la cepa ancestral de Wuhan y una subvariante de Ómicron, aunque su composición también mejora la protección frente a otras variantes como Delta al adaptarse a la epidemiología actual.

La disponibilidad de las nuevas unidades frente al COVID-19, adquiridas por la Unión Europea y distribuidas por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, irá determinando la progresiva accesibilidad de las diferentes horquillas etarias que componen la población que tiene recomendada la cuarta dosis.

Campaña antigripal

Además, la previsión de la Junta es que la campaña de vacunación frente a la gripe se generalice a los grupos de riesgo sanitario y social que lo tengan recomendado a partir del 17 de octubre. La Comunidad dispondrá de unas 765.500 vacunas antigripales para inmunizar a la población, tras una inversión de diez millones de euros.

La distribución por provincias de las vacunas frente a la gripe a lo largo de la campaña será Ávila, 56.265 dosis; Burgos, 102.640; León, 133.790; Palencia, 57.018; Salamanca, 110.600; Segovia, 56.830; Soria, 37.845; Valladolid, 144.397 y Zamora, 60.930, además de 5.185 que se mantienen en estocaje autonómico.

A la hora de acceder a la vacunación contra la gripe, lo recomendable sigue siendo hacerlo de forma escalonada y siempre de forma programada, con cita previa. Cada área de salud establecerá sus mecanismos de programación vacunal, información y administración (centros de salud y consultorios locales, puntos de vacunación intermedios, centros de vacunación y domiciliaria cuando sea preciso), que podrán ser consultados a través de web de Salud Castilla y León; atención telefónica; cartelería; red asistencial de Sacyl y farmacéutica y redes sociales.

Las vías para solicitar la cita previa para vacunarse son, un año más, la solicitud telefónica o presencial a través del centro de salud de referencia; la app 'Sacyl Conecta' y a través de la página web de Salud Castilla y León.

El lema de la campaña de la vacunación contra la gripe de este año es 'La mejor protección para ti y para los que te rodean' con la intención de reforzar el mensaje y el convencimiento social de que la vacunación antigripal no sólo es una vía de protección individual sino que se confirma año tras año como elemento fundamental para el cuidado de la salud colectiva.

