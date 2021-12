El mensaje del epidemiólogo Ignacio Rosell: hay más de 100 personas en la UCI en Castilla y León

El epidemiólogo y experto en Salud Pública, secretario del Comité de Expertos creado por la Junta para abordar la pandemia de Covid, Ignacio Rosell, hace un llamamiento urgente a la “prudencia” tras analizar los desbocados datos de contagios en Castilla y León en los últimos días.

El también profesor de la Universidad de Valladolid subraya que Castilla y León se acerca ya a los 500 casos de Covid en los hospitales. “De ellos 100 en UCI, con riesgo muy alto de ocupación. El porcentaje de hospitalizados con respecto a la (enorme) incidencia actual es muy inferior a otras olas, pero en cifras totales ya son muchos”, advierte.

Rosell ha sido estos días muy crítico con las medidas adoptadas para frenar la pandemia, a pesar de las cifras de contagios "no vistas nunca", una inmensidad de casos que aumenta el riesgo para todos, "sobre todo en no vacunados, pero también en vacunados. Por favor: si las autoridades no están a la altura, que al menos la población sí lo esté", lamentaba.

Sigue los temas que te interesan