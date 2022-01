13-F | Francisco Igea (Ciudadanos): "No entraría en un Gobierno con PP y Vox"

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha visitado la sede de EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León para analizar la actualidad política de la Comunidad marcada por las elecciones autonómicas que se van a celebrar el próximo 13 de febrero. Una entrevista que fue grabada con anterioridad a su anuncio, el viernes por la noche, de que había dado positivo por COVID-19.

La formación naranja está espoleada, desde que esta semana hemos conocido la encuesta del CIS, que le otorga de dos a cinco procuradores. Ha presentado una imagen de campaña en la que aparece Francisco Igea y Verónica Casado bajo el lema: 'El valor de la palabra'.

"Pudiera darse esa bonita circunstancia", nos contesta el candidato por Ciudadanos, cuando le preguntamos si su partido volverá a ser decisivo para conformar Gobierno en Castilla y León y asegura que "no entraría en un Gobierno con PP y Vox".

"Queremos seguir siendo el sector político que no es un prestamista de votos porque nosotros no queremos decidir poner a uno o a otro, queremos gobernar, que es lo que hemos hecho hasta ahora", añade el exvicepresidente y exportavoz de la Junta.

Igea carga contra un PP cuya estrategia en la Comunidad y en el país "es miope" y nos da las claves de Ciudadanos para una campaña trastocada tras ese positivo por coronavirus.

P.- Licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid, médico especialista en aparato digestivo y que ha trabajado en el Hospital Río Carrión de Palencia desde 1993. ¿Qué le llevó a adentrarse en el mundo de la política?

R.- Siempre me ha gustado la política. De hecho, mi primera actividad política fue ser delegado de facultad durante tres años, aquí en Valladolid. Siempre he vivido la política con pasión. Me gusta porque entiendo que es una manera de cambiar la suerte de la gente. De ayudar a los tuyos y de buscar una sociedad mejor para ti y para tus hijos y, también, para la gente que vive contigo.

P.-Fue elegido diputado por Valladolid en las elecciones del año 2015. ¿Qué queda de ese Igea unos años después?

R.-Queda una experiencia maravillosa. Para alguien al que le gusta la política hay pocas cosas mejores que subir a la tribuna del Congreso a defender tus ideas. Defender la política sanitaria del partido durante esos años fue algo maravilloso, en una época histórica de nuestro país.

P.-Tras esto, llegaron las elecciones autonómicas y Ciudadanos obtuvo un gran resultado alcanzando los 12 procuradores en el parlamento regional. ¿Qué se hizo bien hace dos años y medio para cosechar ese resultado?

R.- Hicimos una buena campaña, como la que estamos intentando llevar a cabo ahora. Nos enfocamos en lo positivo, en el cambio, y en la esperanza de reformar la Comunidad. Ahora, la única diferencia, es que tenemos que defender que lo que prometimos entonces lo hemos cumplido, hasta donde ha sido posible, en estos dos años y medio. Nos toca explicar que ese cambio ha llegado y en eso nos está ayudando mucho la propia acción del presidente y del Partido Popular explicando que en realidad hemos gobernado nosotros.

P.- ¿Se siente ahora mismo apoyado desde Madrid?

R.- En estos momentos el partido es una piña. La sensación es de equipo y hay muchísimas ganas de trabajar. Todos los militantes, los cargos y la Ejecutiva están volcados en la campaña y la verdad es que nunca hemos estado tan unidos. Todos sabemos que es una campaña muy importante para los ciudadanos de la Comunidad, también para el partido, y la unidad es absoluta.

P.-Una vez conformado ese Gobierno regional entre PP y Ciudadanos en Castilla y León llegó la pandemia del coronavirus. Usted ha sido la imagen, junto a Verónica Casado, de la Junta de Castilla y León en la gestión de la pandemia. ¿Cómo lo ha vivido y cuál fue el peor momento para usted?

"Tuvimos la suerte de contar con Verónica Casado"

R.- Tuvimos la suerte de poder contar con Verónica Casado. No la elegimos pensando que fuera a suceder esto, pero cada día de pandemia he dado gracias a Dios porque nos dijera que sí.

En cuanto a los peores días, hay dos. Uno, políticamente complicado, que se produce cuando vemos que los suministros centralizados no llegan y que nos estamos quedando sin equipos. Era el 14 de marzo, el principio de la pandemia, y se nos planteó este problema con la protección de los profesionales. Decidimos reconocer el problema y pedir ayuda. Lo primero era intentar proteger a nuestros profesionales ante esa situación y sacamos tres millones de equipos en una semana. La respuesta de las empresas y los ciudadanos de la Comunidad fue conmovedora. Las llamadas de las Delegaciones Territoriales informando del material que estaba llegando y esa sensación de alivio nos hizo pensar que íbamos a poder aguantar unas semanas. Fue un momento terrible. Lo mejor fue ensalzar la gran Comunidad y los grandes empresarios que tenemos con la respuesta tan espectacular que recibimos.

El peor momento personal se produjo cuando falleció nuestro primer compañero. Verónica Casado me llamó entre lágrimas. Fue un momento durísimo. La sensación que tienes es la de que tú estás a salvo, pero ellos no, que tú les puedes proteger o que podías haber estado allí. Fue una sensación de que no estás llegando a proteger a personas que podías ser tú. Es muy difícil de explicar. Vivimos muy mal ese día, pero alguien tenía que dirigir esto y nuestra obligación era hacerlo y procurar minimizar el daño todo lo posible que es lo que hemos intentado hacer.

P.- ¿Cómo calificaría su relación con el presidente Alfonso Fernández Mañueco durante estos dos años y medio de gobierno?

R.- He tenido buena relación con él. He de apuntar que lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es tan deshonesto que no puedo hacer una calificación personal muy positiva. He visto pocas cosas tan deshonestas como la que ha hecho. Es verdad que nos hemos llevado bien durante estos dos años y medio, con sus días, como no puede ser de otra manera en un Gobierno de coalición. Ha habido buen ambiente de trabajo porque hemos trabajado bien con todos los consejeros. Nadie me ha oído hablar mal de uno de ellos estos días. No lo he hecho cuando era portavoz y no lo voy a hacer ahora.

Lo que ha ocurrido es que nos han apuñalado por la espalda. Llámeme raro, pero a mí no me parece lo correcto ir apuñalando a la gente por la espalda y tampoco dejar a los ciudadanos de la Comunidad sin un Presupuesto que era imprescindible para afrontar la recuperación, para que nuestras empresas crecieran, para que se puedan utilizar los fondos europeos y para que se gestione la recuperación de la Sanidad. Lo más deshonesto ha sido que el presidente ha decidido no darles a los ciudadanos todas las ventajas de los Presupuestos… para poder prometérselas. Es algo inaudito, no he visto una cosa más deshonesta en mi vida.

Francisco Igea en la redacción de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, junto a Silvia García, directora, y Alexandra González, redactora jefe

P.- Ha afirmado que lo que llevó a Mañueco a este adelanto electoral fueron los juicios que vienen por presunta corrupción del PP.

R.- No lo sé. Hay muchas cosas incomprensibles para mí. No es que lo sea el adelanto, entiendo que puedas tener tus miedos, pero es que no se comprende. Cuando te estás recuperando, lo está haciendo tu economía, tus intenciones de voto suben, lo hace también la aceptación de Gobierno, acaba la legislatura.

"La estrategia del PP nacional es la de asesinar al centro para parecer centrista"

Yo no sé si es eso o es la estrategia completamente idiota del PP nacional de asesinar al centro para parecer centrista. Cuando asesinas al centro no pareces centrista, pareces asesino. Son dos cosas diferentes. Cuando intentas seducir al centro puedes parecer centrista pero cuando lo asesinas pareces el asesino del centro. Son dos cosas diferentes. No lo puedo entender.

Políticamente, la estrategia de Casado para mí es incomprensible. ¿Les estás diciendo a los ciudadanos de este país que no hay más alternativa que un Gobierno lesionado, un sillón apocado con los chalados que vienen a caballo de Vox? Este país tiene Sánchez, Podemos y los independentistas de un lado y del otro. Lo que le ofreces de esperanza a este país, son los chicos de Peaky Blinders. No lo acabo de ver. No creo que se esté generando mucha esperanza en la población ni unas grandes expectativas.

Imagínese que hubiéramos ido a las elecciones en coalición, Partido Popular y Ciudadanos, después de esta gestión de Gobierno que estaba siendo bien valorada. Nadie tiene dudas de que no habría cuestionamientos sobre la mayoría absoluta, de obtener 50 escaños. Además de ser bueno para la Comunidad, porque lo estaba entendiendo bien, era bueno para el país porque vería que hay un sitio en España en el que no se depende de Vox, en el que se genera un espacio y en el que se ocupa el centro. Generamos ilusión y podemos repetirlo.

Pero en vez de hacer eso, decides cometer esta estupidez. Una estupidez desleal, cortoplacista, miope, pensando en tu propio interés. Más en matar a Ayuso, en salvarme yo, o en que no me ocupes el espacio no vaya a ser que me quites un cargo. Es tan de poca cosa y de poca ambición política, tan miope. La estrategia del PP en la Comunidad y en el país es miope. La lleva Teodoro García Egea, no se puede decir más. No tiene ambición de país, ni proyecto. Es un vamos a enfrentarnos al "sanchismo" que es el discurso de Mañueco de estos días.

P.- Centrándonos en las encuestas. Todo eran malas noticias para Ciudadanos hasta que llegó Tezanos con su CIS. Le da una horquilla de entre 2-5 procuradores. ¿Ve la botella medio llena o medio vacía?

R.- Está medio llena porque la vamos a llenar del todo. Estamos en ello. No eran todo malas noticias, no es verdad. Nosotros, cuando cogimos las primeras encuestas, nos dimos cuenta de que había posibilidades de tener un gran resultado. Las encuestas decían muchas cosas muy buenas. Que la labor del Gobierno era muy bien valorada, que nadie había comprendido la convocatoria, que nosotros, como líderes políticos, estábamos en Ciudadanos compitiendo por los primeros puestos con el PP. Hay algunas encuestas en las que yo soy mejor valorado que Alfonso. La persona más valorada en la política autonómica es Verónica Casado. Había muchas cosas buenas en las encuestas que los demás no querían leer. Sabíamos que si éramos capaces de explicarles a los ciudadanos la acción del Gobierno, que a muchos les pareció buena, íbamos a crecer.

Nos ha ayudado también, y ha colaborado con nosotros intensamente, el presidente, renunciando a defender la acción de Gobierno y diciendo que no podía gobernar bien. Lo ha venido a corroborar Isabel Díaz Ayuso, que le ha dicho que "ahora va a poder ser líder", lo que quiere decir que no lo ha sido hasta ahora. Es decir, alguien ha estado gobernando aquí que no era este señor.

Eso ha generado una marea en la que, encuesta tras encuesta, subían las expectativas. No sólo con la del CIS, hay otras. Ahora estamos en cinco, entre el 7% y el 8% en intención de voto. Creemos que hay muchas posibilidades de crecer, de sacar grupo parlamentario y de decidir, y en ello tenemos que trabajar estas dos semanas. Son buenas noticias que nos hacen pensar que hay un trabajo de campaña por delante que va a dar sus frutos.

P.- ¿Las encuestas internas que maneja Ciudadanos son más optimistas?

R.- Marcan la misma tendencia en cuanto a intención de voto, reconocimiento de líderes, temas que preocupan a los ciudadanos o indecisión. Todas estas cosas establecen un escenario sociológico que nos es favorable. Hay que debatir, pero creo que hay unas razonables expectativas de estar entre tres y cinco procuradores, a lo mejor un poco más si la campaña nos va bien. Tener un grupo y decidir y eso es lo que queremos. Queremos seguir siendo el sector político que no es un prestamista de votos porque nosotros no queremos poner a uno o a otro, queremos gobernar, que es lo que hemos hecho hasta ahora.

Francisco Igea durante la entrevista

P.- ¿Baraja la opción de que Ciudadanos se quede sin representación en estas elecciones del 13-F?

R.- Queda claro que no.

P.- PP y Vox, según esta encuesta del CIS, no sumarían para gobernar. ¿Volverá a ser Ciudadanos e Igea decisivo para conformar Gobierno?

R.- Pudiera darse esa bonita circunstancia.

P.- ¿Entraría en un Gobierno con PP y Vox?

"No entraría en un Gobierno con PP y Vox"

R.- No entraría en un Gobierno con PP y Vox, entre otras cosas porque no compartimos espacio político. No nos negamos a unas siglas, nos negamos a unas políticas. Si Vox decide renunciar a sus planteamientos antieuropeos e iliberales, contrarios a la globalización o al libre comercio como dicen ellos. Si renuncian a cuestionar los derechos individuales, en educación… Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, pero entonces no sería Vox. No se trata de poner un cordón sanitario. No compartimos ese espectro político que para nosotros es muy peligroso y que está muy cercano al autoritarismo. Mi programa político es contrario a esto. No entraremos en un Gobierno con Podemos ni en uno con Vox.

P.-Ha afirmado, sobre pactar con Mañueco, que "no le dará las llaves del piso al atracador". ¿Sigue en sus trece tras la encuesta del CIS?

R.- Llámeme raro. ¿Alguien lo haría? Imagínese que llega un señor de esta Comunidad, firma un acuerdo con otro, le estafa y le dice al día siguiente: "Tengo otro negocio contigo". No habría ciudadano que en su empresa o en su negocio volviera a hacerlo. No porque estemos enfadados. Esto no es La venganza de Don Mendo. Esto quiere decir que si nosotros contamos con un proyecto político, tenemos que estar seguros de que nadie lo va a detonar por su capricho. Cuando una persona ya lo ha hecho, nosotros no lo vamos a hacer.

Hay un eje fundamental en esta campaña que tiene que ver con la honestidad. Alguna vez, en España, la gente tendrá que entender que la política no es esto. Se ha instalado el pensamiento de que los políticos mienten. De hecho, Pablo Iglesias estuvo en Valladolid y dijo: "Ahora que no soy político, puedo decir la verdad", pues váyase usted a la mierda. Se puede hacer política diciendo la verdad, siendo más transparentes, haciendo ruedas de prensa, contestando la verdad, respondiendo a todas las peticiones de acceso a la información de los medios. Se puede hacer política diciendo la verdad por muy dura que sea. Nosotros hemos tenido que contar una verdad terrible, muy dura, y lo hemos hecho. Se puede hacer política con verdad. Hay que intentarlo.

Lo más característico del Gobierno Sánchez es la mentira, el relato corto… ésa es la esencia del "sanchismo". Este señor pretende combatir al "sanchismo" siendo "sanchista". Con la misma mentira. Entonces, ¿para qué le voy a cambiar a usted por este otro? ¿Cómo tiene la cara de decir que es el escudo contra el "sanchismo" si lo que hace es lo más "sanchista"? Se está mintiendo a la población. Lo que está haciendo es no dar las ventajas de los Presupuestos para poder prometértelos. ¿Se puede ser más deshonesto?

P.- Inés Arrimadas ha asegurado que a Alfonso Fernández Mañueco "le va a salir mal la jugada". ¿Está de acuerdo?

R. Eso dicen las encuestas. Has convocado para asesinar a Ciudadanos siguiendo la estrategia de Casado, para conseguir una mayoría absoluta, y ninguna de estas dos cosas se van a dar.

P.- Ha dejado claro que por la derecha no. ¿Y por la izquierda?

R.- No, quiero dejar claro que esto es cuestión de una persona, no de un partido. Aquí hay un hombre que ha sido deshonesto. Nosotros hemos trabajado con unos consejeros del PP con los que no hemos tenido ningún problema. No les he criticado y no lo voy a hacer. Yo puedo llegar a acuerdos con otras personas, pero no es un problema de decir no con el PP y sí con el PSOE, no.

Éste es un problema que tendrá que resolver el que lo ha originado, que es el Partido Popular. Imagínese que ocurre lo que dicen las encuestas. Convocas para tener la mayoría y no la consigues. En vez de depender de los liberales, dependes de la ultraderecha. Alguien tendrá que asumir la responsabilidad. Has hecho una tontería, has dejado a los ciudadanos sin Presupuesto, los pones en una situación más compleja, tu partido está peor y no tienes una mayoría con gente sensata.

P.- Es decir, sin Mañueco se abriría a negociar con el PP.

R. Por supuesto.

P. - ¿Hablaría con Luis Tudanca, si dieran los números, para conformar un Gobierno estable?

R.- Nosotros vamos a poner encima de la mesa, cuando pase esto, nuestro programa de gobierno. Ya está en las Cortes, en nuestra acción de gobierno, en el proyecto de reforma de Atención Primaria, en la Ley de Transparencia, en la Ley de Ordenación del Territorio… Ése es nuestro programa. Con este programa el PSOE presentó una enmienda a la totalidad, una moción de censura. No querían que se cumpliese el programa. Tendrían un problema si quieren sentarse con nosotros porque la presentaron contra nuestro Gobierno. El PSOE presentó una moción de censura y el PP ha votado a favor con unos meses de retraso. Quien ha votado a favor de la moción de censura de Tudanca es Mañueco.

P.- ¿Y Vox? ¿Cómo ve a su candidato, Juan García-Gallardo?

R.- Siempre digo que es el candidato esférico de Vox. Por todos los lugares por el que le mires es igual. Alguno de los tuits que borró eran del año pasado. Se hablaba del alzamiento, una publicación era xenófoba, la otra misógina. Lo tiene todo. Han pasado unos días y procuran enseñarlo poco. Ha dicho cosas como que han venido 11.000 inmigrantes más en esta legislatura y que esto es fatal. Decir esto en una Comunidad en la que el principal problema es la despoblación… ¿Dónde va?

P.- ¿Cómo ve al resto de partidos que se presentan a estas elecciones? La España Vaciada presenta una lista en la que muchos de sus integrantes llegan rebotados de Ciudadanos.

R.- Sobre estas plataformas ya he dicho todo lo que tenía que decir. Nosotros tenemos un proyecto para nuestra Comunidad, para nuestro país. Un país de libres e iguales. España Vaciada es la consecuencia de las malas políticas del bipartidismo. De la manera de pactar presupuestos, gobiernos, siempre con los mismos. No hay nada más alentador para las plataformas de La España Vaciada que poner tu Comunidad al servicio de los intereses de Pablo Casado.

Cuando tú tienes que hablar de lo tuyo, de los intereses de tu Comunidad, de la despoblación, te pones con el "Sánchez, Sánchez, Sánchez", para favorecer a un señor en una carrera hacia La Moncloa. En Castilla y León siempre hemos estado en campañas más o menos generales pero esta vez por tu error, egoísmo y estupidez, estamos en estas circunstancias. Usted, en vez de hablar de lo que pasa con la Industria, con los impuestos, etc. sigue con Sánchez ¡y la gente quiere que le hablen de lo suyo!

Francisco Igea

P.-Tras ser nombrado candidato a la presidencia de la Junta, sin primarias, y en rueda de prensa, antes de que acabara el año anterior, aseguró que tenía muchas ganas de debatir con Mañueco. ¿Han aumentado?

R.- Es difícil porque tengo muchas ganas. No por ponerme el calzón y subir al cuadrilátero sino porque creo que la política es debate. El ciudadano tiene que entender cuáles son nuestras propuestas, las diferencias entre unos y otros, y esto se hace con el debate. Hemos propuesto debate antes de la campaña. Uno es más aficionado a los debates cuanta más seguridad tiene en sus ideas, propuestas y en su capacidad de argumentarlas. A uno le gustan menos los debates cuanta menos capacidad tiene para argumentar. Por eso a alguno no le gustan mucho y a otros menos.

P.- ¿En qué se centra su campaña?

R.- Nos vamos a centrar en qué proyecto de futuro y de presente teníamos para la Comunidad. Somos un partido de gobierno que ha gobernado esta Comunidad. Tenemos la obligación de explicar nuestros resultados y lo que hemos hecho. También de explicar a los ciudadanos, con números, cuáles han sido estos resultados.

Las tasas de paro, mucho mejor resultado que la media nacional y que las políticas que proponen otros. En cuanto al saldo migratorio interautonómico, primera vez que lo tenemos positivo en Castilla y León. Lideramos el ranking de transparencia en este país. En cuanto a las reformas en Sanidad que hay que acometer, tenemos un análisis, una propuesta, y hemos gestionado en ámbito sanitario de manera eficiente.

En política cultural y en turismo rural hemos obtenido unas cifras mejores que nunca. Mejores que el resto de la Comunidad con nuestros actos y la declaración de bienes de interés cultural. Hemos declarado más que ninguna legislatura. Esto es lo que tenemos que decir a los ciudadanos y, además, recordándoles que puede continuar, que podemos seguir con una Comunidad más abierta, más libre y transparente que además es más eficaz.

La transparencia y el liberalismo no son cuestión de ética o de principios, que también, sino de eficacia. Lo que ha demostrado es que cuando tú estás detrás de una pecera, de un cristal transparente, tu obligación es portarte bien. Cuanto más te miro, mejor te portas y cuando más bien te portas, mejores son tus resultados. Crecen las empresas mejores, no las de tus amigos, la actividad es más limpia y hay más rendimiento y todo eso es bueno para la Comunidad. De eso se trata y en eso vamos a centrar la campaña.

Sigue los temas que te interesan