El CIS, un oráculo que ya acertó los resultados de Castilla y León en 2015 y 2019

Los resultados del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) son tan amados como queridos. Su director, José Félix Tezanos, puede pasar de héroe a villano en tan solo ‘unos datos’. Un oráculo que, pese a lo que se puede pensar, con las encuestas previas en Castilla y León suele tener muy bien ojo. Por eso, los sondeos que hoy adelanta de cara a las elecciones del 13-F en la Comunidad son una llamada de atención para todos. Tanto para los que se veían como ganadores como los que ya habían bajado los brazos.

Ahora, y rompiendo todas las encuestas previas de otros medios de comunicación, dice que no, que el triunfo de Alfonso Fernández Mañueco (PP) no es tan claro como parece indicar, y que Luis Tudanca (PSOE) tiene muchas posibilidades de repetir triunfo como ocurrió en 2019. Hasta el punto de que Francisco Igea (Ciudadanos), el tercero en discordia, podría volver a ser decisivo cuando parecía fuera del tablero. Es cierto que las horquillas que Tezanos propone en esta ocasión son mucho más amplias que las de pasados comicios. Así, el centro demoscópico apunta a que los socialistas obtendrían un 30,8% de los votos, con una horquilla de entre 25 a 34 escaños, frente a los 35 de 2019, mientras que el PP obtendría entre 27 y 32. Un vuelco a lo que se pensaba hasta ahora.

2019: triunfo de Tudanca

Y es que echando la vista atrás en anteriores comicios autonómicos, el CIS no suele tener mal ojo. Hace tres años, para las elecciones de 2019, ya anunció la pérdida de la hegemonía del PP. La ‘cocina’ de Tezanos fue muy criticada cuando anunció la victoria de Tudanca. A los populares les otorgó entre 28 y 31 escaños y finalmente sacó 19. Anunció que la candidatura del PSOE sería primera fuerza con entre 30 y 31 diputados y finalmente se aúpo hasta los 35 escaños. También tuvo muy buen ojo con Ciudadanos al que otorgó entre 10-13 y finalmente fueron 12. Sin embargo, la mayor decepción fue con Podemos, ya que según las previsiones tendría 8 escaños en las Cortes y se quedó en dos, y de milagro. A Vox le otorgó 0-1 y al final se conformó con uno. Eso sí, contaban con uno para IU, que no se dio, y no tuvieron en cuenta el emerger de Por Ávila.

2015: la mayoría absoluta de Herrera

Pronósticos 2015 CIS

Por su parte, en las elecciones autonómicas de 2015, con Félix Requena al mando del CIS, también se dieron unos resultados muy parecidos en las urnas a los que previamente se habían augurado. En esta ocasión se pronosticó la victoria del Partido Popular de Juan Vicente Herrera con una horquilla entre 43-44 y escaños y finalmente fueron 42, lo justo para la mayoría absoluta. Al PSOE de Tudanca se le castigó a 20-21 pero en las urnas sacó 25. En esta ocasión con Podemos (Pablo Fernández) se acertó de lleno con un sondeo de 8-10 y 10 escaños finales en pleno auge del 15-M. Mientras que el mayor varapalo fue para Ciudadanos, encabezado por Luis Fuentes, que esperaba según el CIS 9 procuradores y se tuvo que conformar con 5. El de Izquierda Unida se acertó de lleno, al igual que el de UPL.

