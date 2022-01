Igea, positivo por COVID en plena campaña electoral de Castilla y León

“Tengo una mala noticia que dar al inicio de esta campaña”, así ha anunciado el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, que ha dado positivo por COVID esta tarde tras someterse a un test de antígenos que se ha realizado a la vuelta de un acto electoral en Segovia.

"Me he empezado a encontrar mal con carraspera y con mocos, pocos síntomas, pero estando las cosas como están he hecho lo que tenía que hacer", ha comunicado a través de un vídeo en su cuenta personal de Twitter, que lleva más de 9.000 reproducciones en apenas 40 minutos.

Malas noticias en campaña. Acabo de realizar un test de Ag que ha resultado positivo pic.twitter.com/mVmaj8b0Wu — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 28, 2022

"Esta es una campaña que va sobre la verdad y no podríamos ni deberíamos comportamos de manera diferente a como les pedimos a nuestros ciudadanos", ha expresado Igea, quien ha anunciado que guardará cuarentena al menos durante los próximos siete días, tal y como indican las autoridades sanitarias.

Aunque ha señalado que su intención es la de seguir la campaña de forma telématica e intentará participar cuando salga de su confinamiento "con la intensidad que lo merece. Vamos a seguir siendo lo que somos, gente de verdad gente honesta" y concluyó su intervención en redes con un mensaje de apoyo a sus compañeros, "suerte y a por todas".

