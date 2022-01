El PSOE de Benavente rechaza "el lenguaje machista" del portavoz de C's en el Pleno

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Benavente quiere mostrar su "preocupación y rechazo" a las expresiones que el portavoz de C´s, Jesús Saldaña, ha vertido en el Pleno de hoy, día 27 de Enero, "que, sin duda, pueden calificarse de expresiones irrespetuosas hacia las mujeres y de un talante absolutamente machista", según afirma el PSOE de Benavente en un comunicado.

En los tiempos actuales, explican "no pueden considerarse palabras neutras o no significativas, expresiones del tipo la señora concejala no ha atendido éste o aquel asunto, porque estaba en la peluquería o eso es como preguntar a alguien si le sigue pegando a su mujer".

Tal y como expresan los socialistas, "cabe aventurar que el señor Saldaña no fuera inicialmente consciente del alcance de sus palabras y del carácter ofensivo que pudieran tener, lo verdaderamente sorprendente es que advertido de esa circunstancia se reitere en las mismas y no sólo no corrija, sino que se reafirme en las mismas sin atribuirle mayor importancia. Si a lo anterior añadimos que dichas palabras tienen lugar en una sesión de Pleno Municipal y en el ejercicio de la palabra por Saldaña, el hecho resulta absolutamente inaceptable y reprobable".

Podemos entender que hace unas décadas expresiones de este tipo fueran habituales, pero lo cierto es que los tiempos cambian, las ideas evolucionan, también la cultura y el pensamiento y todas las personas estamos obligadas a ajustar nuestra conducta a las exigencias de los tiempos. Y si ello es aplicable a la ciudadanía de a pie, más exigible ha de ser para los responsables públicos que tenemos además el deber de ser ejemplares y ejemplarizantes en nuestro comportamiento.

"El señor Saldaña ha de entender que no se puede vivir en el presente estando anclado en conductas y comportamientos de un pasado patriarcal que la sociedad va superando y que es a todas luces inadmisible en los tiempos actuales", reiteran.

Por eso invitaron, a que señor Saldaña corrija y retire esas expresiones. "Ese sería el gesto más acertado".

En su comunicado el PSOE expone que "es cierto que una buena parte de la población podemos tener, en mayor o menor grado, comportamientos machistas, de falta de respeto a la mujer por el hecho de ser mujer, ya que las personas somos producto de la educación recibida y en muchos casos esa educación ha estado impregnada de unas claras connotaciones y actitudes machistas. Por ello, y en cierto modo, un amplio sector de la población puede desarrollar con frecuencia comportamientos machistas. Y ello no debería avergonzarnos si somos conscientes de ese riesgo, y mantenemos una actitud vigilante de nuestra conducta".

Lo que para los socialistas resulta a todas luces inadecuado es la reiteración en el error y si además esa reiteración tiene que ver con un representante público, el hecho se convierte en "inadmisible".

Las desafortunadas aseveraciones de hoy, señalan "seguramente no serán las ultimas porque lo tiene interiorizado en su educación". Por eso desde el PSOE condenan públicamente este tipo de comentarios y solicitan a los responsables políticos de Ciudadanos en la provincia que tomen las medidas oportunas para intentar que la sombra del machismo y la falta de respeto a las mujeres no vuelva a ensombrecer la política municipal en Benavente.

Señalan por último, que el ejercicio de la política ha de representar siempre una oportunidad para el diálogo, la argumentación y el acuerdo y en esa oportunidad las formas y las palabras son determinantes y hechas como los señalados suponen siempre un obstáculo y una vergüenza para el ejercicio de la actividad política.

