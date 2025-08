El chef Martín Berasategui lo tiene claro, el mejor cordero está en Zamora: "No me extraña que estén haciendo historia"

El reconocido chef Martín Berasategui ha visitado las instalaciones de Moralejo Selección en Zamora, donde ha elogiado el trabajo de la empresa cárnica y la calidad de su producto estrella: el cordero. Durante el recorrido, Berasategui no escatimó en halagos hacia el equipo zamorano. "Son cirujanos del cordero", ha asegurado el cocinero mientras observaba el trabajo de despiece.

El cocinero con más estrellas Michelin de España, 12 en total, destacó durante su visita que "el cordero es uno de los mejores productos que tiene este mundo" y subrayó que "el buen cocinero, la buena cocinera, empieza por la materia prima".

A lo largo de la visita, ha mostrado su sorpresa ante la variedad de cortes y formatos. "Estoy viendo cosas que yo no sabía ni que existían", admitió.

Kike Oliveira, CEO de Moralejo Selección, ha explicado durante la visita los procesos que se desarrollan en la planta. En el vídeo muestra una bandeja de "escalopines de cordero" y señaló que "nuestras compañeras lo colocan para que sea atractivo en lineal".

El CEO ha añadido que "para llegar a lo que al final se ve en un lineal, que es una bandejita, hay un trabajo de reflexión de cómo prepararlo".

Uno de los productos presentados al chef fue un surtido de chuletas que combina piezas de palo, riñonada y pierna. "Así el producto es atractivo para ser vendido de mejor manera", indicó Oliveira.

También se refirió al papel creciente de la tecnología en el sector. "Ahora está muy de moda la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que la inteligencia artificial hará, pero el toque final de un profesional…", dejó en el aire.

Moralejo Selección trabaja con diferentes líneas de producto, desde hamburguesas, kebabs o pinchos, hasta nuevos cortes pensados para la restauración. "Podemos entrar en hamburguesas, en kebabs, en pinchos y, por otro lado, a la restauración, como denominamos nosotros premium, aportar nuevos cortes y nuevas presentaciones que den ideas frescas a los restaurantes", resumió Oliveira.

Durante la visita, el chef recorrió una cámara de carne en proceso de oreo. "Estos son todos corderos que vamos a despiezar para el mercado americano", explicaba el CEO de Moralejo. Los lechazos, subrayó, son de "origen España y la marca de calidad Tierra de Sabor".

La empresa dispone de una sala de despiece especializada, donde según Oliveira, se desarrollan "labores de alta carnicería llevadas al consumidor final". Añadió que los nuevos cortes "van a marcar un antes y un después".

Además ha defendido que "el cordero hay que consumirlo como cualquier otra carne, cualquier día de la semana".

Martín Berasategui finalizó su visita asegurando que los carniceros de Moralejo "no pueden mover el cuchillo mejor ni con tanta elegancia". Así que asegura que "no me extraña que la familia Moralejo haya y esté haciendo historia".

El chef finaliza en el vídeo dejando unas cuantas flores más para la empresa zamorana, asegurando que "tienen la vida llena de proyectos, de ilusiones y de sueños que se han cumplido y más que se van a cumplir".

El cordero zamorano, en la mesa de sus restaurantes

El pasado mes de febrero, Berasategui comenzó a servir cordero de Moralejo Selección en sus restaurantes, tal y como informaba la empresa cárnica a través de su web y redes sociales.

"Cuando mandamos un lote de nuestros mejores cortes de cordero a Martín, no solo emprendimos una colaboración de manera inmediata y fluida para sus restaurantes, sino que nos encargó 20 picañas fileteadas de cordero para el cumpleaños de su hija, que se celebraba esa misma semana", explican.

Desde entonces, la relación entre el chef vasco y la empresa zamorana ha crecido en complicidad, compartiendo "esa pasión" en su manera de entender "lo que hacemos y lo que nos gusta". Algo que ha fraguado una relación entre ambos que Moralejo define "ya de amistad".