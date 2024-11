Faúndez hace balance de su viaje a Argentina: "No me he ido de vacaciones con el dinero de la Diputación"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha hecho balance de su viaje a Buenos Aires y Mar de Plata, en Argentina, donde se ha reunido con distintos empresarios de la provincia, así como ciudadanos cuyo origen esta en la provincia.

Faúndez ha destacado que durante el viaje se han planteado dos cuestiones, en primer lugar, "muchos ciudadanos se encuentran inmersos en la Ley de Nietos", donde los descendientes de zamoranos buscan obtener la nacionalidad española.

Un trámite que acaba en octubre de 2025 y en palabras del presidente "están preocupados ante la falta de contacto con los ayuntamientos de la provincia", ya que, algunos abren solamente dos días a la semana.

Por ello, desde la Diputación de Zamora se han comprometido a "canalizar esa ayuda" y se habilitará un correo electrónico donde mandar las solicitudes de documentación para desde la institución poder coordinarlo con los ayuntamientos y el Obispado.

Otros de los temas señalados de la visita del presidente a Argentina ha sido la posibilidad de retorno a medio y largo plazo a la provincia.

Faúndez ha resaltado que Zamora es "una ciudad y una provincia donde aún es asequible vivir", por ello, ha planteado un relevo generacional, para que, tal y como se hace con la Fundación Talento 58 en Venezuela, puedan retornar "los descendientes a la patrica, a la provincia de donde salieron sus antepasados".

Durante su estancia en ambas ciudades el presidente de la Diputación, se ha reunido con diferentes empresarios y descendientes de Zamora, además ha sido mantenido encuentros con la Junta Directiva del Centro Zamorano de Buenos Aires o con la Federación de Sociedades de Castilla y León.

Además, el presidente de la Diputación ha mantenido reuniones con diferentes personalidades como el consejero de negocios de la Embajada de España en Buenos Aires, o la diputada Cecilia Ferrero, quien desciende de zamoranos. Así como distintos encuentros comerciales.

Faúndez ha asegurado que "es obligatorio que una vez en su mandato el presidente de la Diputación vaya a Argentina". Asimismo, ha recordado a la oposición, que su equipo de gobierno renunció a las dietas, y "los gastos del viaje han corrido por nuestra cuenta".

"No me he ido de vacaciones con el dinero de la Diputación", ha recalcado, sobre el viaje en el que ha mantenido diferentes encuentros comerciales y de interés para la provincia de Zamora.

"Allá donde haya un zamoranos tiene que estar el presidente de la Diputación" ha concluido Faúndez, recomendando a futuros presidentes que emprendan ese viaje "por el respeto y la memoria que merecen estas personas", ha añadido orgulloso.