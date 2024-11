Rafael González (exalcalde de Toro): "Prefiero tener el afecto de los vecinos y no ser alcalde"

Noticias relacionadas Moción de censura en Toro: los concejales del partido de Del Bien vuelven al PSOE para recuperar la Alcaldía

Tras su salida de la Alcaldía de Toro, mediante una moción de censura, el exalcalde y portavoz del PP, Rafael González, reconoce que "la gente no ha parado de darme ánimos. Y es con lo que me quedo. De poco vale ser alcalde si no tienes el afecto de tus vecinos. Prefiero tener el afecto y no ser alcalde".

El PSOE y Nos Movemos por Toro, la agrupación de electores impulsada por el exalcalde de la localidad Tomás del Bien, sacó adelante una moción de censura que desalojó al PP de la Alcaldía de la ciudad toresana después de un año y medio de gestión del popular Rafael González. Se logró la aprobación gracias al voto del edil de Futuro, antes de Ciudadanos, Javier Gómez Valdespina, al que no autorizó su partido a la firma.

Tanto que Futuro ha expulsado del partido a su concejal en el Ayuntamiento de Toro, Javier Gómez Valdespina, por "deslealtad", al firmar la moción de censura contra el Partido Popular y que permitió la llegada a la Alcaldía de Ángeles Medina.

El exalcalde y portavoz del PP, Rafael González, cuenta con "todo el apoyo" del partido tanto en el municipio como en la provincia e, incluso, en Castilla y León, y habla para EL ESPAÑOL de Castilla y León, haciendo balance de su gestión y del futuro más cercano.

Le preguntamos a González por qué se ha llegado a esta situación, alegando que "la respuesta es muy sencilla, porque lo estábamos haciendo muy bien, y nos temían, porque lo que hemos realizado durante 17 meses ha sido genial, como bien se alegaba por la calle, y era el miedo que tenían ante las próximas elecciones".

"La oposición siempre pensó que no íbamos a agotar los cuatro años, pero pudimos salir adelante año y medio, con lo que éramos un peligro para sus expectativas políticas, de lo contrario, no hubieran hecho la moción de censura, salvo que hubiera algo más detrás", alega el exalcalde.

Los argumentos que aduce González para corroborar esa afirmación los fundamenta en que "los vecinos de Toro nos apoyan totalmente. Es decir, hay un clamor popular en contra de la moción de censura. Además, lo digo honestamente, en 17 meses estamos pendientes de ejecutar obras por valor de 3.300.000 euros. Y jamás en ese tiempo se ha hecho eso".

Además, reconoce, "hemos dejado un montón de obras hechas o programadas, a hacer por el nuevo equipo de Gobierno. Ha sido brutal nuestro trabajo. Y en el ámbito cultural, que tanto alardean, introducimos dos exposiciones de pintura que han tenido un éxito absoluto. Un festival de teatro clásico, un festival de cortos. Incluso sale un vídeo promocional de Toro que se ha exhibido en Intur y va a Fitur".

Al acceder a la Alcaldía, el 17 de junio de 2023, "encontramos una situación un poco caótica. Lo primero que tuvimos que hacer fue incorporar cuatro millones de euros del banco para pagar los fastos del año 2022. Nos tocó incorporar cuatro millones y pagar proveedores de esa misma anualidad".

Rafael González, en su toma de posesión como alcalde de Toro en junio de 2023

"Inquina"

Otro argumento explicado por Rafael González es que "nos hemos encontrado también con una absoluta falta de colaboración. Es decir, cosas que pensábamos que podían salir, votaban en contra todos, era el no por el no. Negarse a que algo saliera adelante propuesto por nosotros. Ha sido un vapuleo total todo este tiempo".

Dos concejales de grupos independientes han estado en contra de un alcalde del PP. "La concejala de Zamora Sí fue miembro del PP. De hecho, fue concejal en el anterior mandato popular. El de Futuro era de Ciudadanos", nos explica.

Pero va más allá al asegurar que "ambos se propusieron como cabeza de cartel del PP en las elecciones locales. No les eligieron a ellos, me eligieron a mí. No sé el porqué, eso es verdad. Quizás de ahí vienen ese problema y esa inquina desde el principio hacia mi persona y hacia el Partido Popular".

Ángeles Medina, nueva alcaldesa de Toro tras triunfar la moción del PSOE y el partido de Del Bien

Preguntamos si ese fue el motivo de apoyar la moción de censura o había algo más detrás. "El motivo de la moción de censura yo lo tengo muy claro. Ellos veían que estábamos creciendo en exceso. Me han llegado comentarios de reuniones que tenían entre ellos, que decían, a estos hay que cargárselos, si no tenemos PP para los próximos veinte años. Porque veían que nos estábamos consolidando".

Y el pueblo cómo se ha tomado este cambio político en la Alcaldía de Toro, preguntamos. "Los vecinos no han entendido la moción de censura, porque no lo estábamos haciendo mal. Creo que al revés, nuestra gestión era bastante buena. Por ello, lo que el pueblo no entiende es cómo una persona que no ha sido votada puede ser alcaldesa".

Lo que está acarreando, explica Rafael González, "que me encuentro con ese pensamiento por la calle, que la gente está cansada y hastiada de votar. Porque, quizá al final, el voto no vale para nada".

Explica González que "ha habido tres mociones en Toro. Una en Navidades, en la que no llegaron a un entendimiento porque se proponían para alcaldes personas distintas. Otra en febrero, y otra en septiembre de este año. La de febrero es la que han presentado, porque el documento lo tienen firmado en febrero de 2024. Pero ha habido tres acuerdos de moción".

El parque de bomberos

El parque de bomberos de Toro ha sido uno de los caballos de Troya, como un medio para presentar la moción. "El parque de bomberos fue tan sencillo como que se pidió por parte de la Diputación de Zamora la cesión gratuita del terreno, como se hace siempre. Como se hizo con el juzgado, que se cedió gratuitamente al Ministerio de Justicia. O los centros de salud a la Junta de Castilla y León".

Entonces, qué ocurrió, preguntamos: "Que se opusieron por banalidades. Se opusieron a la cesión gratuita. Pero ahora firman con Faúndez el acuerdo, cuando ya han hecho la moción, que era con lo que querían justificar la misma, con el rechazo al parque de bomberos. Pero se les ha vuelto como un efecto bumerán".

Explica Fernández, "el parque de bomberos se va a hacer y van a ceder el suelo, y nosotros apoyaremos esa cesión del solar. Es que no queda más remedio. Desde el principio lo sabíamos, que no quedaba otra opción".

Durante los 17 meses de gobierno "ha sido una lucha constante. Cualquier pequeña cosa era un problema. Nos hemos encontrado entre la espada y la pared. Nos encontramos con que ellos se juntaban e íbamos a pleno siempre con nueve en contra. Es decir, ha habido muy poco entendimiento y muy poco diálogo".

Explica que los presupuestos de 2023 "los gestionamos y negociamos con la oposición en diciembre y enero. Los llevamos a pleno y nos los tiraron para atrás. Tuvimos que esperar a mayo, cuando ya la sociedad se les echó encima, para que aprobaran las cuentas. Y desde mayo a octubre hemos hecho un montón de cosas".

Monte la Reina

En cuanto a Monte la Reina, el plan regional de ámbito territorial, "una figura urbanística idea del Ayuntamiento de Toro. Yo he firmado el protocolo con la ministra de Defensa, reconociendo esa figura urbanística que, al principio, su delegado del Gobierno decía que esa no era una figura válida. Y ahora han plegado velas".

El Ministerio de Defensa licitó por 120.000 euros la redacción de un plan especial para modificar Monte la Reina en Toro. "Desde el principio dijimos que esa no era la figura urbanística adecuada para modificar la reglamentación de Monte la Reina. Aún así licitaron y se gastaron 120.000 euros".

Presentaron la modificación del plan especial, y ahora, "con el convenio que firmamos se han comprometido a retirarlo. Nos hemos gastado 120.000 euros del erario municipal en un instrumento urbanístico que no vale para nada. Advertidos estaban de que no nos iba a valer ese plan especial".

El PP de Zamora "nos ha apoyado desde el primer momento. Han entendido que era una situación muy complicada y muy difícil en la que nos encontrábamos. Y de hecho, el parque de bomberos, fue una idea mía y de Javier Faúndez".

El PP se ha portado "muy bien. Van a hacer la avenida de Tagarabuena, un barrio que siempre está un poquito abandonado. Ahí la Junta de Castilla y León se va a gastar casi 350.000 euros. Apoyos hemos tenido".

"Situación difícil profesionalmente"

El Partido Popular "ha valorado el buen trabajo que hemos hecho, que los vecinos lo saben apreciar. Es con lo que me quedo. Ahora mismo, mi intención es hacer una buena oposición hasta mayo del 27. Y reactivar mi despacho, que lo he tenido cerrado 17 meses, porque me he encontrado en una situación difícil. No es como empezar de cero, evidentemente".

Explica Rafael González, como abogado, "ahora mismo que te entren clientes... es difícil. Tuve que abandonar a muchos a mitad de un pleito, porque me obligaron a dejarlos desde el Ayuntamiento. Esos clientes, evidentemente, se enfadaron conmigo, y se han ido a casa de otros abogados que son igual o mejor que yo".

Ahora, sigue su explicación," me he encontrado en esa situación. Estoy esperando que suene el timbre, porque estoy apenas sin clientes. Los que tenía se tuvieron que ir. Tenían sus problemas y han tenido que ir legal y lícitamente a buscar otros compañeros".

Alguno volverá, "pues a lo mejor", explica en la silla de su despacho. "Pero, evidentemente, me va a costar, porque si yo tuviera 40 años, me voy a Salamanca, a Valladolid, o donde haga falta. Pero con 61 años que acabo de cumplir, me toca aguantar aquí y esperar que suene el timbre".

"No va a rentar la política, económicamente hablando, y profesionalmente, no ha sido rentable. Personalmente, sí. La satisfacción personal con los vecinos de Toro, de verdad, con eso me quedo", argumenta.

Finalmente, explica que "aquí estamos, vamos a seguir haciendo la oposición coherente y responsable, el parque de bomberos lo vamos a aprobar los cuatro del Partido Popular, y todo aquello que decidimos que es un bien para la ciudad de Toro, nos importa un carajo de dónde venga, lo aprobaremos".

Aduce finalmente que "nosotros no estamos con ese odio de nada ni a nadie, ni ese interés por gobernar. Yo lo dije desde el primer día, y les ha molestado. El sillón ya me lo traía de la mano después de 35 años trabajando. No necesito ningún sillón, ni apego al bastón de alcalde. Mi vida me la he ganado aquí, en el bufete, no en el Ayuntamiento. Otros quizás a lo mejor no tienen dónde volver".