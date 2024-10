El PSOE y el partido de Tomás del Bien presentan la moción de censura que desalojará al PP de la Alcaldía de Toro

El PSOE y Nos Movemos por Toro, partido impulsado por el exalcalde de la localidad Tomás del Bien, han formalizado este lunes la presentación y el registro de la moción de censura que desalojará al PP de la Alcaldía de Toro después de un año y medio de gestión del popular Rafael González.

El concejal del PSOE y secretario general de los socialistas en Toro, Carlos Rodríguez, y la concejala de Nos Movemos por Toro Ángeles Medina han presentado en el registro del Consistorio el documento de una moción que saldrá adelante al contar con los votos de ambas formaciones y del partido Futuro.

Los socialistas cuentan con cuatro concejales en el Ayuntamiento, mientras que Nos Movemos por Toro tiene tres y Futuro uno, por lo que suman ocho, uno más de los siete que conforman la mayoría absoluta. El Partido Popular cuenta con cuatro ediles, aunque consiguió 200 votos más que los socialistas, y Zamora Sí tiene uno.

La incógnita Del Bien

El exalcalde Tomás del Bien, que gobernó la localidad entre 2015 y 2023 con los socialistas y que impulsó Nos Movemos por Toro tras ser expulsado del PSOE, no ha querido hacer declaraciones, tras ser preguntado por EL ESPAÑOL de Castilla y León acerca de los rumores que le sitúan fuera del Ayuntamiento en la nueva etapa política.

"Se ha publicado pero yo no he hablado con nadie ni voy a hablar con nadie hasta el día de la moción. No voy a hacer ningún tipo de declaración, el protagonismo esta en Carlos Rodríguez y Ángeles Medina y si tienen que declarar algo lo declararán ellos", se ha limitado a asegurar, en declaraciones a este medio.

El "desgobierno" del PP

El secretario general del PSOE de Toro, Carlos Rodríguez, ha comparecido en rueda de prensa este mismo lunes para presentar el acuerdo político entre los socialistas y Nos Movemos por Toro y ha justificado la presentación de la moción para "revertir la situación de parálisis política" del Ayuntamiento con el "desgobierno" del PP.

Rodríguez ha asegurado que el acuerdo "busca dar un impulso institucional y político a la ciudad a través de un nuevo Gobierno municipal progresista" y ha informado de que los representantes de PSOE y Nos Movemos por Toro se unirán en un único Grupo Municipal Socialista en el Consistorio.

Alternancia en la Alcaldía

Además, el acuerdo contempla una alternancia en la alcaldía de Toro, de manera que la primera parte del mandato corresponderá a Ángeles Medina, de Nos Movemos por Toro, y posteriormente pasará a desempeñar esas funciones el socialista Carlos Rodríguez.

Los partidos que han presentado la moción han asegurado que, de este modo, pretenden poner fin a un periodo "de inoperancia e inacción municipal del Partido Popular en Toro" mediante un acuerdo que posibilitará "un nuevo Gobierno progresista en la ciudad".

"Atendemos a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas en las pasadas elecciones municipales y con una única prioridad política: la ciudad de Toro y su futuro", ha zanjado Rodríguez en su comparecencia.