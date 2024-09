Conchita revela la verdadera razón por la que no cantó en el Benafest: "Nunca me había pasado nada igual”

Noticias relacionadas Palo grande en un pueblo de Zamora tras la suspensión del concierto de una de las estrellas

La cantante Conchita ha aclarado hoy las razones por las que no actuó en el Benafest de Benavente el pasado fin de semana, como estaba previsto. A través de un mensaje, la artista ha pedido disculpas a los fans que hicieron el viaje desde lugares como León y Santander, lamentando que se enteraran tarde de la cancelación del concierto. "Me da mucha rabia que pasara esto, porque los conciertos son para la gente", expresó.

“Ha llegado del Ayuntamiento de Benavente para decir que mañana habría una rueda de prensa para explicar lo que ha pasado con el Benafest y por qué yo ayer no canté. Y bueno, me ha parecido un comunicado un poco raro, parece como que es mi culpa que yo no cantara”, señala molesta.

La cantautora, que saltó a la fama con su álbum ‘Nada más’, ha lanzado una publicación en sus redes sociales en la que asegura que “en toda mi carrera nunca me había pasado nada igual”.

Conchita señaló que, en todo momento, tuvo la intención de llevar a cabo el espectáculo, pero aclaró que las condiciones técnicas no eran las adecuadas. "Escuché comentarios sobre que yo era muy exigente, pero cualquiera que me conozca sabe cómo trabajo", explicó, añadiendo que incluso “hablamos hasta de salvarlo haciendo un acústico, pero el equipo no llegaba nunca”.

La cantante denunció que, a la hora prevista para la prueba de sonido, a las 5 de la tarde, no había equipo técnico en el lugar. "A las 7 tampoco había nada, y lo que llegó más tarde no era el equipo adecuado. Vi fotos y... en fin, hay ciertos límites. No se puede tocar con la luz de un camión de trabajo o unos altavoces que no cumplen los mínimos", criticó.

Conchita subrayó que ninguna de las bandas que participaron en el evento merecía esa situación, y lamentó que se les mintiera sobre lo sucedido. "Nos contaron muchas mentiras, una tras otra. La realidad es que a las 5 era la prueba de sonido y el equipo llegó a las 8 y no era el nuestro", dijo.

A pesar de su frustración, la cantante envió un mensaje de cariño a sus seguidores, con la esperanza de poder verlos pronto en mejores condiciones. "Pareceré muy enfadada, pero lo que más me molesta es que hay gente que trabaja mal y miente mucho", concluyó.