El PSOE exige al Ayuntamiento de Roales que retire los nombres franquistas de tres calles

El PSOE de Roales del Pan ha instado al Ayuntamiento a cumplir con la Ley de Memoria Histórica y a retirar la denominación de tres calles del municipio que llevan nombres franquistas.

Actualmente, en el municipio existen tres vías, Calle General Franco, Calle José Antonio Primo de Rivera y Calle Ramiro Ledesma, que, según el grupo socialista, "atentan directamente contra las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura".

"El alcalde de Vox sigue sin cumplir con la normativa nacional", denuncian los socialistas, que recuerdan que, según lo establecido en la Ley, no es necesario crear una ordenanza para cambiar el nombre de las calles, ya que el propio Pleno tiene las competencias para hacerlo.

El Grupo Socialista presentará una moción para instar al Ayuntamiento a cumplir estrictamente con la ley, proponiendo que el proceso de renombrar las vías sea abierto a la ciudadanía.

Además, el Grupo Socialista solicita al alcalde de Vox que "no siga mirando hacia otro lado y de los pasos que otros pueblos y ciudades han dado en esta cuestión. Por la memoria de las personas asesinadas y represaliadas por el franquismo, por lograr una verdadera cultura democrática en nuestro municipio y por dignidad histórica, no se puede seguir ignorando el homenaje diario que las calles de Roales rinden a quienes no lo merecen".