La Diputación de Zamora comprará un nuevo Bibliobús por 360.000 euros

La Diputación de Zamora lleva mañana a su pleno ordinario del mes de agosto la adquisición de un nuevo Bibliobús, por una partida de 360.000 euros. De este modo, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, responde a la polémica surgida en torno al servicio del Bibliobús escolar, a raíz de la jubilación de dos empleados pertenecientes al ente coordinador de bibliotecas.

Faúndez ha explicado que la primera intención fue incorporar esas plazas a la Diputación Provincial como funcionarios, pero "no las podemos crear porque no la teníamos en nuestro RPT, y, en segundo lugar, porque no es nuestro servicio".

Por ello, la Diputación de Zamora se ha decantado por una contratación externa, porque, como asegura su presidente, "nunca hemos querido prescindir del Bibliobús escolar, todo lo contrario, tenemos que adaptarnos a los tiempos por las jubilaciones del personal, pero también queremos mejorarlo". En esta línea, Faúndez anunció la adquisición de este nuevo vehículo para el servicio, ya que el anterior tenía una antigüedad de 25 años.

El proceso de adquisición incluye la licitación correspondiente y la búsqueda de colaboración con la Junta de Castilla y León. "Hemos hablado ya con las empresas que se dedican a esto, hay un tiempo largo para entregarlo, pero es un compromiso que asume la Diputación y donde vamos a pedir también colaboración con la Junta de Castilla y León", ha recalcado, aprovechando la presencia del nuevo delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada.