Buscan en Zamora a Kiko, una mascota ninfa macho desaparecida que acompaña a una niña con problemas

Una familia busca en Zamora a un pájaro ninfa macho, que responde al nombre de Kiko, y que es de vital compañía para una niña con problemas. La desaparición se ha producido en la calle Cañaveral, en la zona Parque Luz y los propietarios creen que "está desorientado".

La niña de 9 años "le echa realmente de menos. Esa niña entra en casa y ya no le está llamando a gritos. Esa niña se acerca a su jaula como siempre hacía para abrirle y, entre ojos aguados, dice: te echo de menos, pero vas a volver lo sé. Esa niña mira para atrás, porque ya no le persigue nadie por todos los rincones de la casa, su compañero ya no come con ella, ya no cena con ella, ya no se acerca a darle besitos y a cantarle sus canciones favoritas acabando haciendo un gran dúo".

"Esa niña mira con tristeza los árboles por cada rincón de la calle y le va silbando y llamando hasta dentro del Carrefour, esa niña le ha colocado agua y su comida favorita en las ventanas de casa, en el parque, con notas especificando su espera por su compañero. Esa niña creció con él y ahora va a seguir creciendo sin él, pero con la incertidumbre de saber si su pollito está vivo o está sufriendo como ella", explica la familia.

Si alguien lo tiene, esperan que "le remueva emociones. No era un pájaro. Era el compañero de vida de una niña con ciertos problemas, que su compañero le ayudaba a sobrellevar por su incansable cariño diario".

Por favor, si lo tienes, no te lo quedes. Hazlo por esa niña.

"Se ofrece recompensa. Por favor, si alguien lo coge que me escriba. La niña está triste.

Se llama Kiko, se deja coger, si le pones la mano se te sube. Está anillado.