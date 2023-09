El Ayuntamiento de Zamora apuesta por una programación “unificada” entre el Teatro Principal y el Ramos Carrión

El Ayuntamiento de Zamora expresó hoy su apuesta por “centralizar esfuerzos”, con vistas a desarrollar una programación “unificada” entre el Teatro Principal y el Teatro Ramos Carrión.

“Creo que está clara que la voluntad política tanto de la Diputación, por lo que se ha manifestado como por parte del Ayuntamiento, es centralizar esfuerzos, unificar una programación”, señaló el concejal de Promoción Económica y Protección al Ciudadano, David Gago.

“Ahora tenemos que trabajar con lo complicado y creo que lo complicado es ver el marco jurídico en el que esa colaboración se puede hacer de una manera sencilla, por una parte y, por otra parte, de una manera legal”, añadió.

En este contexto, David Gago recordó que el Teatro Principal de Zamora “es un teatro público, con personal público y con funcionariado público” y que el Teatro Ramos Carrion “está con una empresa en un contrato de concesión” y apostilló: “Entonces, ahí depende también de los nuevos pliegos que saque la Diputación de Zamora. La idea es intentar, en la medida de lo posible y de lo que nos permita la Ley, unificar y programar en conjunto para que la ciudad gane”.

Igualmente, recalcó que “es algo que nos piden por la calle” e insistió: “Se lo piden a Chema (director del Teatro Principal), me lo piden a mí y, seguramente, se lo pidan también a los responsables de la Diputación Provincial".

José Maria Esbec, director del Teatro Principal de Zamora, explicó que ha habido una reunión al respecto pero que el asunto es “complicado” y requiere analizar el “amparo jurídico” para sacarlo adelante. “Sí que hay voluntad en las dos partes de que, al menos, el Teatro Ramos Carrión sirva para que muchas de las producciones que yo quiero traer aquí no se pierdan porque no entran. Tenemos el espacio limitado y, quizá, en el Ramos puedan desarrollarse y pueden mostrarlas y la ciudadanía de Zamora no se las pierda”, concluyó.

