Las promesas de Feijóo en la provincia más envejecida de España: casas del mayor, atención preferente o rehabilitar viviendas

Corrales del Vino, en Zamora, esperaba este sábado al candidato del PP a la Presidencia de España, Alberto Núñez Feijóo. La plaza del pueblo estaba abarrotada para la llegada del gallego, que entre aplausos, abrazos y muestras de afecto se abría paso hasta el atril, donde ha pronunciado sus primeras palabras en plena campaña electoral por las elecciones del 23-J. Aquí, en una de las provincias más envejecidas de Europa, el líder 'popular' ha prometido políticas dirigidas a la lucha contra la despoblación, la soledad de las personas mayores y ha garantizado la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en todo el territorio del país. En este sentido, ha anunciado la creación de casas del mayor en los pueblos, ayudas para la rehabilitación de viviendas y ha anunciado la atención preferente a los mayores en la Administración central.

Feijóo, que se ha mostrado "muy contento" de que el alcalde del municipio zamorano, Mario Cataño Tejedor, ya le haya proclamado presidente de España, ha asegurado que estaba aquí porque quiere "estar con la gente". Precisamente, en su afán de querer mostrar su cercanía, ha puesto al regidor local como ejemplo, pues él es camionero y le ha tildado de "hombre de pueblo que conoce a sus vecinos y le conocen", un hecho que hace que "confíen en él". El líder del PP ha estado acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y distintas autoridades del partido en toda la Comunidad.

Para el 'popular', su apuesta es recorrer los pueblos de España para "gobernar sin intermediarios" a partir del 23-J, en alusión a un posible pacto con Vox, a quienes ha evitado mencionar. "Yo pretendo que los españoles me conozcan, sepan quién soy, lo que voy a hacer y los compromisos que asumo", ha recalcado el líder del PP. A quien sí lo ha hecho ha sido al PSOE, contra quienes ha cargado directamente y especialmente contra su rival, Pedro Sánchez. "Su campaña es distinta. Es alejarse de la gente, es no estar en los pueblos, no dar la mano a los ciudadanos y huir de la gente. Sánchez ha dado la espalda a la gente y ahora se sorprende de que la gente le haya dado la espalda a él", ha afirmado con rotundidad.

Feijóo en su primer mitin de campaña en Corrales del Vino, Zamora JL Leal

Precisamente, en los próximos días habrá un cara a cara entre ambos y Feijóo ha querido referirse al debate como la "excusa" de estos días para que Sánchez esté ausente. "Con la boca pequeña pedía seis debates, si necesita cuatro días, necesitaría dos campañas electorales", ha achacado el 'popular' al socialista. De la misma manera, ha acusado al presidente de España en funciones de hacer "más viajes en Falcon que pueblos ha visitado". "Yo también voy a preparar el debate, es mi obligación, pero os puedo asegurar que voy a llevar al debate lo que he oído y lo que me han dicho en los pueblos de España", ha insistido.

Una vez pasado el apartado de ataques a su rival, Feijóo ha destacado que han sido los primeros en ir desgranando su programa electoral. En este sentido, ha recordado que ya han dado a conocer el programa de la familia, de la conciliación y de la mujer en Salamanca, el de economía en Barcelona, el de sanidad en Valencia, el de cultura en Madrid y el de agricultura en Lleida. Asimismo, ha mencionado el plan de apoyo a la España despoblada.

Feijóo visita Corrales del Vino en su primer acto de campaña JL Leal Ical

Precisamente, es aquí, en Corrales del Vino, donde ha comprometido medidas de apoyo a la lucha contra la soledad de los mayores en los pueblos. "He querido venir a Zamora que es la provincia más envejecida de España", ha añadido, al tiempo que ha anunciado que harán Casas del Mayor en aquellos municipios donde no hay recursos sociosanitarios, rehabilitarán viviendas, sobre todo la de la población envejecida para "favorecer la movilidad" y pondrán viviendas de uso colectivo en las que los mayores "puedan seguir viviendo donde siempre han vivido".

Además, ha anunciado que en toda la Administración Central del Estado se dará preferencia a los mayores para ser atendidos en los servicios públicos. "Esto es un compromiso de todas las oficinas del Estado", ha garantizado. También ha asegurado conexión 24 horas para que las personas mayores conectadas a internet estén siempre monotorizadas por los servicios sociales y sanitarios.

Feijóo, arropado por Mañueco, en su visita a Corrales del Vino JL Leal Ical

En el otro lado de la balanza, Feijóo también ha querido comprometerse con los que "llegan al mundo por primera vez", ya que necesitan "escuelas infantiles". "Por primera vez las escuelas infantiles y las guarderías serán 100% gratuitas en todos los lugares de España", ha aseverado. En este sentido, ha desgranado que si llegan el Gobierno cofinanciarán la totalidad del coste con las comunidades autónomas. "Lo hice cuando era presidente de Galicia. Es uno de los mejores legados", ha señalado.

Por último, Feijóo ha garantizado que va a seguir estando en los pueblos de España. "Voy a seguir hablando con las personas que me encuentre en las gasolineras, bares o residencias. Voy a ser el presidente de la gente", ha zanjado.

Feijóo y Mañueco se funden en un abrazo en Corrales del Vino JL Leal Ical

El PSOE de Castilla y León sugiere a Feijóo que pida perdón por la "nefasta gestión sanitaria"

Aprovechando la visita del líder del PP a Castilla y León, la secretaria de Organización del PSOE en la Comunidad, Ana Sánchez, le ha invitado a pedir perdón por la "nefasta gestión sanitaria" a los vecinos de Corrales del Vino, según las declaraciones recogidas por la agencia Ical.

En este sentido, les ha acusado de camabiar "taxis por médicos" y de venir a la provincia zamorana a "certificar" el cierre de los consultorios médicos y la "incapacidad" para gestionar la sanidad pública, dado que "no cree en ella".

