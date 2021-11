El PSOE anuncia una ofensiva "muy seria" para los 120 millones que la Junta debe a Zamora

Hasta 120 millones de euros. Esta es la cuantía que los procuradores socialistas zamoranos calculan que la Junta de Castilla y León "debe" a la provincia de Zamora, tras más de diez años "incumpliendo" las partidas presupuestadas por la Junta de Castilla y León en materia de inversiones a Zamora. Ana Sánchez, José Ignacio Martín Benito y Carlos Fernández Herrera han afeado las iniciativas que el Gobierno Autonómico ha planteado hasta ahora en Zamora y la inversión presupuestada de cara a 2022 para el territorio.

Tras un análisis de los 12.385 millones de euros de presupuesto de la Junta para Castilla y León, el mayor de toda la historia de la Comunidad, los procuradores del PSOE por Zamora anuncian "una ofensiva muy seria, porque la provincia no soporta más mentiras ni más desidia por parte del señor Mañueco". Así lo ha detallado Ana Sánchez, que califica estas cuentas para 2022 como "un burla" a los zamoranos, de un "régimen de 33 años del Partido Popular" y considera que Zamora "no se merece un presidente que falta su palabra". Es más, la procuradora zamorana ha criticado a los representantes del Partido Popular en la provincia y ha asegurado que "no sé cómo tienen el valor y el pudor de mirar a los ojos a sus paisanos". Ana Sánchez ha recordado que Fernández Mañueco había prometido "21 grandes proyectos" tras una de sus reuniones con la asociación para el desarrollo Zamora10, pero "no hay ninguno de la lista" en los Presupuestos Autonómicos para 2022.

Por su parte, Antidio Fagúndez considera estos presupuestos como "una oportunidad perdida" para revitalizar Zamora, ya que estos "no repercuten" en nuestra provincia. El diputado nacional afea, además, que "el secreto" de las cuentas de la Junta para este 2022 reside en que "se nutren de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado 2022".

José Ignacio Martín Benito ha sido el encargado de detallar estas "burlas" de los presupuestos a los zamoranos, comenzando por "el escándalo" de la carretera de Bragança por Rihonor de Castilla. El procurador explica que la Junta contempla un coste total de 2.131.515 euros para el acondicionamiento de esta vía, "pero para 2022 sólo se incluyen 10.000 euros, dejando 50.000 euros para 2023 y la inversión mayor de 2.000.000 euros para 2024". Martín Benito asegura que la Junta "ha ido retrasando deliberadamente" la modernización de esta carretera, presente en los sucesivos planes autonómicos, "pero nunca llevada a efecto". El 9 de enero de 2019 se dio la Orden de Estudios; El 8 de julio de 2021 el consejero de Fomento, en respuesta parlamentaria a los procuradores socialistas (registro salida de las Cortes de 13 de julio, contestó que se tenía previsto acondicionar la carretera ZA-921 de Puebla de Sanabria a Rihonor de Castilla, proyectando un ensanche de la calzada con una inversión estimada en la orden de estudio de 4,6millones de euros, importe que se concretará una vez aprobado el proyecto de construcción (clave 1.5-ZA-13), recientemente adjudicado con un plazo de redacción hasta 2022. Sin embargo, la Orden de estudio se modificó el 7 de septiembre de 2021. En función de esa modificación el importe del proyecto se ha rebajado considerablemente de 4,6 a 2,1 millones de euros.

Por otro lado, el PSOE advierte que "no se prevé nada" para la variante de Rihonor y evitar el cuello de botella, "a pesar del protocolo firmado en 2019 entre la Consejería de Fomento y la Cámara municipal de Bragança. Es más, el 23 de septiembre de 2021, el Consejero de Fomento reconocía en una respuesta parlamentaria a los procuradores socialistas por Zamora que: no está redactado el estudio de alternativas sobre la variante de Rihonor".

El Centro de Salud de Villalpando o el Conservatorio de Música de Zamora

Los procuradores socialistas también han criticado la no inversión en el nuevo Centro de Salud de Villalpando. La partida presupuestada para 2022 asciende a 200.000 euros, con el grueso del proyecto para 2025 en adelante. Algo "escandaloso" para Martín Benito, el cual ha recordado que el Centro de Salud de Villalpando se presupuestó en 2017 en 4.379.593 pero sólo se consignaron para ese año 150.000 euros, los cuales "no han gastado nada", critican. Y echando la vista atrás, los socialistas recuerdan que este proyecto ya se incluyó en los presupuestos de la Comunidad en 2010, con un coste total que ascendía a 500.000 euros y en el que "no se contemplaban ejercicios plurianuales". Martín Benito explica que "en 2010 no se hizo nada y, de nuevo, volvió a incluirse en los presupuestos de 2011, en esta ocasión con una partida a ejecutar en dicho ejercicio por valor de 90.414 euros". El coste total de la obra ascendía a 3.400.570 euros, que se preveía invertir en los años siguientes. Así, se establecía la inversión de 1.347.791 € para 2012; 1.138.841 € para 2013, dejando los restantes 791.487 € , "sin especificar anualidad". Sin embargo, en los ejercicios presupuestarios posteriores a 2011, las partidas destinadas al Centro de Salud de Villalpando "desaparecieron" de los sucesivos Presupuestos Generales de la Comunidad, "por lo que las obras aún no se han iniciado". Finalmente, este reapareció en 2016 y 2017, para "desaparecer en 2021 y ahora vuelve a aparecer, pero sólo con 20.000 euros".

Por su parte, Carlos Fernández Herrera, procurador y alumno de canto del Conservatorio de Música de Zamora, se ha referido a este proyecto para indicar que en este 2022 se consignarán 1.950.000 euros, dejando para 4.500.000 para 2023, 5.100.000 para 2024 y 1.230.000 para 2025 en adelante. "Era este un proyecto del año 2017", recuerda el procurador zamorano, y recuerda que el 3 de mayo de 2019, el consejero de Educación anunciaba la licitación del proyecto por 910.000 euros. La Junta preveía el inicio de las obras para septiembre de 2021, con un plazo de ejecución de 25 meses, por lo que las obras finalizarían en octubre de 2023, "pero no han comenzado".

