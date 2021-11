Aprobadas tres nuevas líneas de ayudas para familias con estudiantes en Villamuriel de Cerrato

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato aprueba tres nuevas líneas de ayudas dirigidas a familias con estudiantes en etapas de educación obligatoria, bachillerato y FP; transporte universitario y adquisición de vivienda para jóvenes en Villamuriel de Cerrato.

Ayudas de estudios

La primera línea de ayudas esta dirigida a las familias empadronadas en la localidad que tengan hijos cursando los estudios de 2º Ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Las cuantías de las ayudas van de 100 a 120 euros por cada hijo.

La segunda línea de ayudas esta dirigida a estudiantes universitarios empadronados en la localidad. Las cuantías van de 100 a 180 euros por estudiante dependiendo los kms que se tengan que desplazar hasta su centro de estudios o si acreditan residencia.

Con estas ayudas, que supondrán un montante aproximado de 60.000 euros, el Ayuntamiento de Villamuriel pretende, un año más, apoyar a las familias con los gastos de la “vuelta al cole”.

Ayudas para la adquisición de vivienda joven

Villamuriel de Cerrato es uno de los municipios más jóvenes de Castilla y León, con 2477 personas menores de 35 años, lo que supone un 40% de la población. Además, es una localidad idónea para vivir personas jóvenes o nuevas familias. Contamos con todo tipo de servicios e instalaciones: guardería, colegios, institutos, Centro de Salud, buenas comunicaciones, ubicación estratégica, instalaciones deportivas, Casa de Cultura, Centro Joven, Centros Sociales y un largo etcétera.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato pretende apoyar a los jóvenes en la adquisición de su primera vivienda, el asentamiento de jóvenes en el municipio o el aumento de personas empadronadas. Continuar apostando por políticas efectivas y de apoyo directo a las necesidades de los jóvenes, especialmente a aquellas encaminadas a cumplir sus proyectos de vida y de futuro.

La vivienda es uno de las mayores preocupaciones de los jóvenes, por ello desde el Ayuntamiento se seguirá trabajando en medidas y políticas para facilitar el acceso de estos ciudadanos a una primera vivienda. Con esta línea de ayudas el consistorio será uno de los pioneros en la provincia en apoyo a la adquisición de vivienda.

El objeto de estas subvenciones, es ayudar a financiar la ADQUISICIÓN de vivienda habitual y permanente, para facilitar a los jóvenes menores de 35 años que puedan acceder a las mismas en régimen de compra, siempre que esté localizada en Villamuriel de Cerrato y cuyo precio de adquisición sea igual o inferior a 200.000 euros sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los siguientes:

a) Tener menos de treinta y cinco años en el momento de solicitar la ayuda.

b) Poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza. En el caso de los extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal en España.

c) Estar empadronado en Villamuriel de Cerrato en el momento de la solicitud.

d) Estar en condiciones de suscribir un contrato público o privado de adquisición de vivienda que reúna las siguientes características:

• La vivienda tendrá un precio igual o inferior a 200.000 euros sin incluir gastos ni tributos.

• La vivienda deberá estar localizada en el municipio de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

e) Que la unidad de convivencia disponga de unos ingresos anuales, del último período impositivo con plazo de presentación vencido, iguales o inferiores a 4 veces el SMI en vigor que esté establecido para el periodo al que se refieran los ingresos a evaluar.

f) No ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o no puedan habitar la misma por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible en función de las circunstancias personales del titular o algún

miembro de la unidad de convivencia o familiar.

g) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

h) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Comprometerse, para el caso en que la ayuda sea concedida, a ocupar la vivienda en el plazo máximo de cinco meses desde su entrega por la persona o entidad vendedora y fije su residencia habitual y permanente en la misma durante un mínimo de 5 años, salvo que medie justa causa.

La vivienda no podrá ser arrendada en el plazo de 5 años desde la concesión de la subvención.

j) Serán subvencionables las adquisiciones de una vivienda suscritas durante el periodo

comprendido entre el 1 de enero de 2021 y la vigencia de estas bases.

La consignación económica será la que anualmente se fije en el presupuesto municipal, pudiéndose suplementar en las cantidades que se estimen convenientes.

La cuantía de la ayuda será de 1.000€ por vivienda.

