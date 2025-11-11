Una mañana caótica de accidentes en Valladolid deja tres heridos, entre ellos un camionero atrapado

La provincia de Valladolid ha vivido este martes una mañana caótica con tres accidentes de tráfico en sus carreteras que han dejado un total de tres heridos, entre ellos un camionero atrapado en su vehículo.

El primero de los siniestros ha sido precisamente el que ha implicado al camionero y ha tenido lugar a las 02:23 horas de esta madrugada en el kilómetro 167 de la A-6, a la altura del municipio vallisoletano de Rueda, en sentido Madrid. El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada que informaba de la salida de vía de un camión y de que el conductor del mismo se encontraba herido y atrapado en su interior.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitario ha atendido al camionero que es trasladado posteriormente en UVI móvil al hospital de la localidad vallisoletana Medina del Campo.

Posteriormente, a las 07:48 horas, el 112 de Castilla y León ha sido informado de una colisión por alcance entre un turismo y un patinete en el Puente de la Hispanidad, en la ciudad de Valladolid, donde había resultado herido el conductor del patinete, un varón de unos 50 años, que se quejaba del brazo. El 112 ha dado aviso a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Menos de 10 minutos después, a las 07:53 horas, el 112 de Castilla y León ha sido informado de la salida de vía de un turismo que se había empotrado contra un árbol en el punto kilométrico 127 de la A-62, en el municipio vallisoletano de Zaratán, sentido Salamanca, donde había resultado herido un joven de 31 años. El 112 ha dado aviso a Tráfico de Valladolid y a Sacyl que ha movilizado una UVI móvil.