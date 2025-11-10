Una joven herida tras salirse de la vía con su vehículo en Rueda
La víctima ha sido evacuada en ambulancia al hospital de Medina del Campo.
Una joven de 34 años ha resultado herida en la madrugada de este lunes tras salirse de la vía con su vehículo en el punto kilométrico 166 de la A-6, a la altura del municipio vallisoletano de Rueda.
El 112 de Castilla y León ha recibido el aviso del accidente a la 1:44 horas, en el que se alertaba de que la joven había resultado herida y precisaba asistencia sanitaria. El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico.
El personal sanitario ha atendido a la mujer en el lugar del accidente y, posteriormente, ha sido evacuada en la ambulancia de soporte vital básico al hospital de la localidad vallisoletana de Medina del Campo.