Da un botellazo en la cabeza a un hombre y tira de un empujón a una mujer a los que no conocía en Valladolid

Una mujer ha sido detenida en Valladolid la madrugada del pasado 8 de noviembre después de que diese un botellazo en la cabeza a un hombre y tirara al suelo de un empujón a una mujer a los que no conocía de nada.

La sala CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió una llamada avisando de que dos personas habían sufrido una agresión por parte de una mujer. Hasta el lugar acudió una dotación de agentes uniformados que estaban patrullando la ciudad en labores preventivas.

En el lugar constataron que las víctimas eran un hombre, que estaba fuera de un establecimiento de hostelería, y una mujer que estaba paseando a su perro frente al local.

La presunta autora, a quien no conocían, había golpeado con un botellín de cerveza en la cabeza al hombre al grito de "tú me has robado el bolso" y, después, se dio la vuelta y tiró al suelo a la mujer de un empujón, provocando que se golpease fuertemente en la cabeza.

Tras ello, abandonó el lugar. Los agentes recabaron los datos del resto de testigos que habían visto lo sucedido y acudieron hasta el Hospital Universitario Río Hortega, donde habían sido trasladadas las víctimas, para comprobar su estado.

En el centro hospitalario constataron que el hombre había recibido cinco grapas por una herida en la cabeza, mientras que la mujer tenía lesiones leves y estaba en observación.

Al mismo tiempo, los agentes conocieron, por el 091 y los testigos, que horas antes la presunta agresora había sido identificada por la Policía Municipal a raíz de protagonizar una fuerte discusión en ese mismo establecimiento con una camarera.

Tras realizar distintas gestiones de investigación junto a la Policía Municipal, lograron localizar y detener a la mujer como presunta autora de un delito de lesiones.

Fue trasladada a dependencias policiales, permaneciendo bajo custodia hasta que fue puesta a disposición judicial, cuya autoridad decretó su libertad.