Evacuado en el helicóptero el piloto de un parapente que ha quedado inconsciente al intentar aterrizar en Arcones

Un piloto de parapente de 60 años ha tenido que ser evacuado de urgencia en el helicóptero hasta un centro hospitalario después de que sufriese una caída y quedase inconsciente mientras trataba de aterrizar en Arcones (Segovia).

Los hechos han tenido lugar sobre las 12:23 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León en la que se solicitaba asistencia sanitaria para el piloto herido en una zona habilitada para el aterrizaje en La Mata, en el término municipal anteriormente mencionado.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Segovia y al centro coordinador de urgencias del servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y al personal de Atención Primaria del centro de salud de Navafría.

Tras atender a la víctima, esta ha sido trasladada urgentemente en el helicóptero de Emergencias Sanitarias hasta el hospital de Segovia.