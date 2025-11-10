Colapsa la Avenida de Zamora desde Vallsur hasta el polígono y Paseo de Zorrilla por un coche empotrado contra un semáforo

Un turismo que se ha empotrado contra un semáforo a la altura de Vallsur ha provocado que la Avenida de Zamora haya colapsado al tráfico y se estén provocando fuertes retenciones hasta el polígono Argales y también en el Paseo de Zorrilla, antes de llegar a la rotonda que le une con la citada arteria donde ha ocurrido el accidente.

Los hechos han ocurrido sobre las 18:44 horas, instante en el que se ha recibido una llamada en la sala de operaciones 112 de Castilla y León. El aviso se ha trasladado a la Policía Municipal de Valladolid, a la Policía Nacional y al servicio de emergencias de Sacyl, dado que se ha solicitado asistencia sanitaria para un hombre de 65 años.

Según han relatado testigos presenciales de los hechos, el siniestro se ha producido en sentido hacia la Avenida de Salamanca y fruto de la colisión se ha desprendido la cabeza del semáforo, que ha quedado tendida sobre la calzada, y parte del vehículo implicado invadiendo uno de los carriles.

A las 20:00 horas, más de una hora después del siniestro, las retenciones continúan y uno de los carriles cortados, mientras los efectivos trabajan para tratar de normalizar el tráfico y retirar el turismo accidentado y los restos del semáforo que han caído.

Por el momento, se desconocen las causas por las que el conductor del turismo ha colisionado contra el semáforo, así como la gravedad de las heridas de la víctima y si ha necesitado de traslado hasta un centro hospitalario.