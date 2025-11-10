Herido un joven tras volcar su vehículo en Villanázar

Un joven de 33 años ha resultado herido tras volcar el vehículo que conducía en el kilómetro 3 de la carretera ZA-P-1512, en el municipio zamorano de Villanázar. El accidente, que tuvo lugar poco antes de las 20:00 horas de la tarde de este domingo, ha precisado asistencia para la persona, que se encontraba consciente pero atrapada en el interior del vehículo, según ha informado el 112 de Castilla y León.

Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de los Bomberos de Benavente y facultativos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han acudido con una UVI móvil.

En el lugar del accidente, los organismos de emergencias han atendido al herido, a quien se ha trasladado más tarde en la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Complejo Asistencial de Zamora.