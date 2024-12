El "extraño" incendio en el Teatro Lope de Vega, donde "no había corriente eléctrica": "Es un tema difícil de comprender"

La madrugada de este miércoles ha pasado a la historia por el susto en el Teatro Lope de Vega, en obras de restauración, donde se ha originado un incendio a las 03:00 horas. Un "extraño" incidente para el Ayuntamiento de Valladolid, ya que "no había corriente eléctrica" y que reconocen que es un "tema difícil de comprender".

Tal y como ha explicado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ante los medios de comunicación, finalmente ha quedado en un "susto" y la rápida actuación de los servicios de extinción ha permitido que el fuego únicamente afectase a una parte que se "iba a demoler" y "sin valor".

El fuego se ha originado en la parte de deambulatorios de la herradura que envuelve la caja donde está el salón de butacas y la caja escénica. Una zona que "ni cumplía alturas ni ningún parámetro de seguridad" y que, de hecho, "se estaba haciendo una demolición prácticamente de cirujano".

"Es un edificio peligroso, es lo que tenemos que entender, un edificio antiguo que no cumple con medidas de seguridad", ha apuntado Zarandona, que ha defendido a las empresas tanto de rehabilitación como de demolición, que son de la "máxima responsabilidad y conocimiento". "Saben muy bien cómo funcionan estas cosas".

El concejal ha señalado que el incendio se ha originado en los palos de madera que forman parte del entramado de los muros. "En los edificios históricos, por sus propias características y estructura de madera, a veces suceden episodios incontrolables y difíciles de entrever", ha defendido.

En su explicación cronológica, Zarandona ha afirmado que la obra fue abandonada en última instancia por el encargado de la misma a las 18:00 horas del martes, habiéndose marchado el personal "mucho antes".

"El encargado tiene la costumbre y el protocolo riguroso de cerrar perfectamente y dejar desconectados todos los alimentadores eléctricos, así como los magnetotérmicos y los diferenciales", ha matizado, dejando claro que "por lo tanto no hay corriente".

Además, ha puntualizado que "lo primero" que se hace en un edificio de estas características, donde pueda haber restos de instalaciones antiguas, es "cancelarlas" y, por ende, "electricidad no había", ha insistido.

En este sentido, Zarandona ha aclarado que no se hizo ninguna "actuación física" ni operado con maquinaria desde poco después de las 16:00 horas y no ha sido hasta las 03:00 horas de la madrugada cuando se ha "desatado un pequeño olor a humo".

Ha sido gracias al "aviso de algún ciudadano" lo que ha permitido la "pronta" intervención de los servicios de extinción y, por tanto, "no hubiera más daños".

Asimismo, Zarandona ha incidido en que se han revisado, con el arquitecto autor del proyecto y director de la obra, así como con los servicios de coordinación de seguridad y salud y los técnicos del Ayuntamiento, todos los "protocolos".

Protocolos que marcan que se "riegue, moje y humedezca toda la estructura de madera cuando se actúa con cualquier maquinaria que produzca calor".

"Se estaba haciendo todo con ese rigor, por lo tanto va a ser difícil determinar de una manera cierta cuál ha sido el episodio", ha insistido el edil.

De igual manera, Zarandona ha avanzado que este suceso no va a retrasar los plazos previstos, al haberse producido en una zona que iba a ser demolida, pero sí admite que ha "aumentado la peligrosidad" a la hora de demoler la zona por la "pequeña pérdida de sección de algunas de las vigas".

Ante la inexistencia de corriente eléctrica y preguntado por los medios sobre la posibilidad de que pudiera ser una colilla de un cigarro, Zarandona ha recalcado que se ha dicho, "por activa y por pasiva", que en el teatro y la obra "está prohibido fumar".

"Colillas no ha podido ser en un suceso como este salvo que... no quiero entrar a valorar estas cuestiones, está en investigación y observación por parte de extinción y yo no me puedo atrever a dar una respuesta", ha añadido.

Igualmente, ha avanzado que se tomarán las medidas, "más si cabe", de humedecer más toda la viguería de madera que se va a desmontar. "Todo el mundo tiene que estar tranquilo de que no va a volver a suceder un episodio como este que como digo es realmente extraño", ha reiterado.

Preguntado por las críticas del PSOE por ir a "hacerse la foto", Zarandona ha evitado pronunciarse porque como los socialistas "lo critican todo que voy a decir". "En vez de estar apoyando y ayudando... aquí el tema político tiene que estar en un muy segundo plano", ha zanjado.