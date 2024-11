El PP exige a Sánchez que aproveche el Congreso "de las purgas" para irse: "Es el fin del sanchismo"

El vicescretario de Política Autonómica y Municipal y Acción Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido este viernes desde Valladolid al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche el Congreso Federal de Sevilla de este fin de semana para irse. "Es el fin del sanchismo", ha asegurado.

Bendodo, que se ha pronunciado así en la presentación de la Intermunicipal de Valladolid de este fin de semana, ha denunciado que la Moncloa no solo era "la sede social de los negocios de Begoña", sino también "el epicentro de la guerra sucia" contra los críticos, tras las presiones contra el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato.

"Tu no puedes gobernar cuando no puedes gobernar tu partido, tu no puedes dar solución a los problemas de los españoles cuando no das solución a tus problemas internos. Ni Sánchez, ni Cerdán, ni Armengol ni Ángel Víctor Torres, la palabra de ninguno de ellos vale nada porque todos han mentido sin pestañear", ha afirmado.

Bendodo ha recordado que preguntó a Torres en la Comisión de Investigación "y dijo que nunca había hablado de contratos con Koldo y no conocía al testaferro Aldama y luego se destapó el pastel con los mensajes que requisó la Guardia Civil". "Mintió como un bellaco, él y todo los demás, son unos mentirosos compulsivos", ha añadido.

Además, se ha mostrado convencido de que llegará el día en el que Sánchez diga que su foto con Aldama "es un bulo también". "Dirá que la foto es un bulo y que la hizo la inteligencia artificial, intentará engañarnos a los españoles y ni se inmutará", ha señalado.

Bendodo, que ha recordado su procedencia andaluza, ha comparado el final del socialismo andaluz con el del "sanchismo". "El sanchismo está teniendo el mismo fin: corrupción por los cuatro costados", ha afirmado, recordando que los dirigente socialistas andaluces "compraban cocaína con el dinero de los parados".

"Andalucía era monográfico de la corrupción socialista y hoy España es un monográfico de la corrupción sanchista", ha afirmado, asegurando que Sánchez "debería hacer un favor a todos los españoles y aprovechar para irse en este Congreso".

"Este Congreso será el Congreso de las purgas, se activarán los congresos en las federaciones territoriales y Sánchez seguirá pasando a cuchillo al que discrepe de sus opiniones", ha zanjado.