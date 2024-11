La 'profe de Instagram' que enseña inglés a través de un viaje por Valladolid: "Me gusta compartir mis ideas locas"

Sara Casillas es una profesora vallisoletana, convertida en referente para muchos otros maestros y también para un gran número de familias por su gran creatividad a la hora de educar.

Profesores hay muchos, creativos, también, pero no todos pueden presumir de llevar a cabo iniciativas tan originales como las que ella desempeña en el aula, ni tampoco de contar con casi 94.000 seguidores en redes sociales, lo que le hace ser considerada 'la profe de Instagram'.

Además, ha tenido el gran privilegio de participar en Caravana Educativa, un programa de RTVE en el que Sara es protagonista de uno de sus episodios. En él, aún pendiente de emitirse, la profesora de inglés desarrolla originales talleres que permiten el aprendizaje del idioma por parte de alumnos de Infantil a través de un viaje por Valladolid y sus tradiciones.

Según ha confesado la educadora en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, esta metodología de enseñar a sus alumnos no se ha tratado de algo puntual, sino que ella se acostumbra a unir el aprendizaje con "las cositas de cerca", en este caso, intentando que los estudiantes conozcan la ciudad en la que viven.

Sara Escudero y Sara Casillas durante las grabaciones del programa 'Caravana educativa'

"Cuando estrenaron la película de Voy a pasármelo bien, que grabaron en Valladolid, hice con ellos una ruta por los escenarios que salen en la peli y luego nos fuimos todos al cine. Además, de vez en cuando también vamos al Ayuntamiento con el alcalde", ha afirmado.

Y es que estos son solo algunos de los ejemplos que demuestran que Sara Casillas no es una profesora al uso, sino que trata de educar a través de las raíces y de mucha originalidad.

A sus 40 años y tras pasar por un colegio de Arévalo (Ávila) y trabajar en Pozal de Gallinas (Valladolid) como itinerante, es decir, siendo la profesora de tres pueblos cercanos, desde hace siete años Sara ejerce como profesora de inglés en el colegio San Fernando de Valladolid, dando clase a niños de Infantil y Primaria.

Casualmente, un centro muy próximo a donde ella ha vivido siempre y también en el que realizó sus prácticas de la carrera. Pero esto no es todo.

Además, este es su sexto curso como directora del mismo colegio, "un reto muy grande" con el que también se siente muy cómoda y satisfecha.

Su manera de enseñar se centra en la diversión y el disfrute de los niños, sobre todo de Infantil, para que así estos "le cojan un cariño especial al inglés y se sientan motivados para aprender el idioma".

En este sentido, ha confesado que, además de las señas de identidad de Valladolid, en sus clases también incorpora los juegos de mesa, los cuentos y la música y baile, fomentando la participación de los más pequeños en situaciones comunicativas.

Todo esto, sumado a lo publicado en redes sociales, es, precisamente, lo que llamó la atención del programa de televisión conducido por Sara Escudero y Luis Quevedo.

"Me contactaron tras verme en redes sociales, me explicaron el proyecto y yo lo acepté porque me parecía algo bonito, al final es compartir ideas que pueden llegar a más niños", ha explicado Sara.

Así, se puso a preparar lo que quería mostrar a los espectadores. En este caso, cuatro talleres: de danza tradicional, una visita turística por una zona concreta Valladolid, una actividad gastronómica en un lugar emblemático de la ciudad y una sesión de juegos de mesa, también tradicionales. Todo ello en inglés. "Al final unimos el inglés con las cosas de la ciudad", ha expresado.

En cuanto a su faceta de 'influencer educativa', Sara asegura que "nunca imaginé que pudiera llegar a tanta gente". Del mismo modo, ha confesado que todo comenzó en el confinamiento, cuando una compañera de trabajo y ahora también amiga, Susana Fernández, le propuso compartir las actividades "tan guays" que hacia con sus hijos en casa.

Todo ello, fue creciendo poco a poco, al tiempo que la vallisoletana incorporó los talleres que también desarrolla en clase con sus alumnos, así como cuentos, juegos y 'tips' para otros profesores.

Sara Casillas y Susana Fernández con su cuento infantil, 'Equipo S. Corazón de profes' @becreative.behappy Instagram

Así, su perfil fue cobrando cada vez más repercusión, hasta el punto de que hoy Sara se ha convertido en el recurso y la solución perfecta de muchos profesores y familias a los que se les acaban las ideas con sus hijos o alumnos.

Y eso, a ella le encanta. "Me gusta mucho compartir con la gente las ideas locas y no tan locas que tengo a veces y todo aquello que me funciona". Entre ellas se encuentra también la de publicar un cuento infantil junto a la compañera anteriormente mencionada.

Ahora bien, como era de esperar, no se trata de un cuento cualquiera, sino de uno "creado para fomentar el trabajo en equipo y que los más pequeños nos cuenten sus ideas locas".

Equipo S, corazón de profes surgió de manera repentina cuando las dos profesoras se dieron cuenta de que necesitaban un cuento para que los niños les dijeran qué les gustaría hacer en el cole y no lo había. Entonces, decidieron crearlo ellas mismas.

"Ha llegado a mucha gente y a través de él han surgido muchas ideas locas, como la celebración de la fiesta del pijama en algún cole", ha confesado entre risas.

Esta publicación le ha dado aún más visibilidad en Instagram, un canal del que no obtiene beneficios económicos como tal, pero que si le brinda la oportunidad de realizar colaboraciones con diferentes marcas, descubriéndole muchas de ellas parte del material que ella misma utiliza en su día a día en el aula.

"Yo recibo muchos productos y solo acepto y enseño los que me gustan y realmente me funcionan con mis hijos y mis alumnos", ha afirmado Sara.

A todo ello suma, además, que imparte cursos de Canva, considerada la mejor herramienta para profesores.

A día de hoy, la profesora vallisoletana no tiene claro del todo hasta dónde le gustaría llegar tanto en su profesión como en el complejo mundo de las redes sociales. Si bien, de lo que sí está segura es de que algún día le encantaría "escribir un libro dirigido a familias y profes, y editar un juego de mesa", entre otros proyectos.

En cualquier caso, su prioridad será siempre su familia y por supuesto la enseñanza, definida por ella misma como "no dejar de aprender nunca y sacar lo mejor de cada alumno, consiguiendo que ellos mismos se sientan capaces".