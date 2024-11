El aliviador mensaje de los bomberos de Valladolid tras entrar al parking de Bonaire: "Mejor de lo que se esperaba"

El parking subterráneo del Centro Comercial Bonaire, en Aldaia (Valencia), era una de las grandes preocupaciones de los servicios de emergencias. Completamente anegado por el agua y el barro, se temía lo peor. Sin embargo, bomberos del Ayuntamiento de Valladolid y el chef José Andrés han dado motivos para la esperanza.

En un vídeo publicado por el cocinero, que se encuentra realizando labores humanitarias en Valencia, junto al cabo de los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, han relatado lo que se han encontrado en una primera inspección del parking.

El chef José Andrés comparte el testimonio de unos Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid tras entrar al parking de Bonaire @chefjoseandres (X antes Twitter)

De esta manera, aunque José Andrés reconoce que "tampoco se puede cantar victoria", añade que "parece que había pocos coches". Es aquí cuando uno de los bomberos vallisoletanos ha tomado la palabra y ha hablado de "12 o 15 coches", donde no había "nada".

Unas palabras aliviadoras que también se refuerzan con los datos compartidos por la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha confirmado que no se han encontrado víctimas en los primeros 50 vehículos inspeccionados en el interior del parking.

Noticias que dan lugar a la esperanza, frente a los innumerables bulos que se han difundido estos días en redes sociales, sin contraste alguno. Tras lograr achicar el agua y el lodo que había inundado las instalaciones, los efectivos de emergencias han podido ir entrando poco a poco al parking para comprobar lo sucedido.

En el caso de los bomberos de Valladolid que han podido charlar con el chef, han recorrido aproximadamente "un sector y medio" de los cuatro que hay. Han celebrado que "la cosa está mejor de lo que se esperaba", pero apuntan que "todavía quedan otros sectores".

"Hay una zona de almacenes y carga que todavía queda mucho agua y hasta que no se achique un poco más no se puede acceder a él", señala el bombero, que aclara que esa es la "incógnita" que existe ahora para sentenciar que hasta el momento "no son malas noticias".

Este vídeo de ayer por la noche en Bonaire donde los bomberos de Valladolid, saliendo de inspeccionar reportaban lo que habían visto en casi 2 secciones de 4, y si bien queda parking por recorrer hoy…hay esperanza que no haya sido tan malo como se comentaba. Los locales cuentan… https://t.co/foPPFf9tGZ pic.twitter.com/nDR2QYCGL0 — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) November 4, 2024

Al vídeo publicado por el chef, José Andrés ha añadido un texto en el que ha explicado que los "locales cuentan que allí (en el centro comercial) un martes por la tarde, nadie aparca" en el parking subterráneo. "Todo el mundo aparca fuera. Esperemos que así sea", destaca.

Noticias que dan de alguna manera cierta tranquilidad tras las diversas publicaciones que apuntaban a centenares de muertos en el interior de parking. Informaciones que se sustentaban con el testimonio anónimo de un supuesto buzo, cuando ni tan siquiera ningún efectivo había entrado en ese momento.

No obstante, por el momento y hasta que se registre cada rincón del parking subterráneo no puede descartarse que haya víctimas mortales.

"¡Estos señores son héroes! Y no paran de trabajar... se merecen nuestro respeto", ha sentenciado el reconocido chef.