Pedro García, el 'Hermano mayor', trae a Valladolid una "cajita de herramientas" para la salud mental en la infancia

Pedro García Aguado, más conocido como el 'Hermano mayor', por el famoso programa televisivo de Cuatro, trae a Valladolid junto al experto en desarrollo personal José Feliciano Borrego una "cajita de herramientas" para tratar la salud mental en la infancia.

En el marco de un encuentro-coloquio bajo el nombre 'El reto de educar. La educación como prevención de la salud mental' organizado por la Concejalía de Educación y Cultura, el televisivo presentador ha presentado la actividad en el Ayuntamiento de Valladolid.

La cita tendrá lugar a partir de las 18:30 horas en el Museo Patio Herreriano y tendrá aforo limitado, aunque se retransmitirá en streaming, donde el excampeón olímpico y José Feliciano Borrego tratarán de arrojar luz a la educación de nuestros hijos y evitar futuras reacciones violentas en sus comportamientos.

La concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, ha destacado que cuando llegaron al Gobierno municipal una de las novedades que decidieron implantar son las "charlas y ponencias dirigidas a los padres en aras de la educación".

Precisamente, ha incidido en la salud mental y ha recordado una primera ponencia, liderada por Javier Urra, donde se dieron cuenta de la "importancia" de estas charlas.

"Algo que nos sorprendió mucho es que el público mayoritario eran abuelos, son quienes se hacen cargo de los pequeños de la casa", ha explicado la también primera teniente de alcalde.

En la actualidad, el 13% de los jóvenes de entre 10 y 19 años desarrolla trastornos mentales. Una realidad que evidencia la necesidad de abordar esta situación. "Nos hemos olvidado de educar las emociones y los corazones", ha señalado Carvajal.

Pedro, que impartirá por primera vez una charla junto al experto en desarrollo personal, ha destacado que los padres y abuelos "no tienen herramientas suficientes cuando la adversidad llega".

"Después de 20 años ayudando a familias, hemos detectado que las situaciones que ocurren tienen mucho que ver con los modelos educativos que se necesitan. Daremos los que pensamos que son mejores", ha avanzado Pedro García.

Para José Feliciano Borrego es "muy importante como sociedad y organismo público que tengamos ese nivel de consciencia" por la gestión a nuestros jóvenes y "cómo les ayudamos a crecer".

Aunque el 'Hermano mayor' reconoce que no existe una "fórmula mágica", ya que los hijos "no vienen con un manual bajo el brazo", apunta que lo importante es leer los "efectos secundarios, el prospecto, y poder acompañarles".

Para el mediático exdeportista y presentador una de las claves es el "sentido común". Además, incide en la gestión de la frustración e invita a conocer los modelos de educación que "favorecen más la tiranía o el buen comportamiento".

El experto en desarrollo personal ha apuntado, por su parte, que hay que aprender a hacer una cosa como sociedad, que es "aprender a escuchar".

Preguntados por este medio sobre la disciplina positiva, José Feliciano Borrego ha señalado que esta en la actualidad "se comprende mal".

"El decir no, no es decir que no sea positiva. Es fomentar lo que tengo que hacer y no lo que no tengo que hacer. El problema es confundir la disciplina positiva", ha subrayado.

En este sentido, ha reconocido que se ha "perdido un poco el norte porque hemos dado demasiado poder a una persona que está desarrollando su corteza".

"El 'no' está bien dicho y tiene absoluta cabida dentro de la disciplina positiva. No es darle al niño lo que quiera y ser positivo, sino que a veces también se enfrente a los retos de esperar y a la frustración", ha añadido.

Pedro García ha matizado que cuando hablan de decir 'no', se refieren al "establecimiento de los límites". "La disciplina positiva habla de dar herramientas para que sepan qué hacer", ha explicado.

"No tires el papel al suelo o dime dónde lo tengo que tirar", ha puesto de ejemplo. "El no ayuda a crecer, pero no es que te esté negando cosas. Te favorezco lo que tengas que hacer. Eso es la disciplina positiva", ha zanjado.