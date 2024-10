Los semáforos de Valladolid cantan la 'Chica Yeyé' en homenaje a la eterna Concha Velasco

Nadie dijo que los homenajes tuvieran que ser serios. La famosa sintonía ‘Chica yeyé’ ha vuelto a tararearse por parte de los vallisoletanos con un homenaje que se ha celebrado este viernes a las puertas del Teatro Calderón de la ciudad.

En el marco de la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid-SEMINCI, no podía faltar un reconocimiento a la fallecida actriz vallisoletana Concha Velasco.

Un homenaje innovador y de carácter musical en el que la actriz, tan querida por todos en la ciudad, ha vuelto hacer sonreír y cantar a los vallisoletanos.

Valladolid rinde un homenaje musical e innovador a Concha Velasco al ritmo de la mítica 'Chica ye-yé'.



La melodía de la canción que popularizó la artista vallisoletana sonará hoy y mañana hasta las 15h en los semáforos del paso de peatones situado frente al @TCalderonVLL. pic.twitter.com/uznieqMlHv — Ayto. de Valladolid (@AyuntamientoVLL) October 25, 2024

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presidido este acto singular en el que la actriz ha sido recordada por todos, al igual que las letras de su mítica canción, que perdura en la mente de todos.

De esta manera, ‘Chica yeyé’ va a sonar en los semáforos del paso de peatones frente al teatro durante el día de hoy y hasta las 15:00 horas de la tarde de mañana.

Esperanza Verona, prima de Concha Velasco, también ha estado presente en el homenaje, en representación de toda la familia. Y ha querido agradecer al consistorio y a la ONCE el asesoramiento para esta iniciativa.

Un “precioso homenaje, que a mi prima le hubiese encantado, no solo por su vinculación evidente con la ciudad y con el festival de cine (Espiga de Honor en su 58ª edición, en 2013), sino porque ella temía a la oscuridad, siempre tenía que dormir cerca de amplios ventanales”, ha dicho Esperanza Verona.

También, recordaba como la actriz “alababa la encomiable función de la ONCE con las personas invidentes. Su cupón, siempre en el bolso. Su admiración a la institución, siempre en su boca”.

Ayuntamiento de Valladolid Valladolid bate un nuevo Récord Guinness con una marea de chisteras en honor a Concha Velasco

La prima de Concha Velasco ha asegurado que estaría muy contenta no sólo con este acto, también con que su canción más emblemática “decida el caminar de las personas que no pueden ver, en este semáforo, en este festival y en esta ciudad. Gracias, siempre, por no olvidarla”.

Por su parte, el alcalde ha querido añadir que “Valladolid nunca olvidará a Concha Velasco, y el Ayuntamiento hará todo cuanto esté en su mano para que su recuerdo permanezca siempre entre los vallisoletanos que tanto la quisieron, tanto la quieren y tanto la querrán, a pesar del transcurrir de los años”.

Porque “Concha forma parte de la memoria de esta ciudad”.

Además, Carnero ha agradecido al grupo de la ONCE su respaldo para esta propuesta municipal.

Se trata de “un proyecto social integrador y toda una experiencia sensorial para la ciudadanía en general”.

Por ello, ha manifestado que el propósito del ayuntamiento tras esta primera y novedosa acción mantener la continuidad de este proyecto, y se pueda articular un sistema a demanda de las personas invidentes, siempre en colaboración con la ONCE.

“Una chica yeyé, que tenga el pelo alborotado y las medias de color…” sonará hasta las 21:30 horas de este viernes y se podrá seguir tarareando mañana, sábado 26 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, enfrente del Teatro Calderón.