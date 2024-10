La lección de vida del profesor José Carlos Pastor junto a Ceciarmy: "Ahora que me encuentro cerca del final..."

A lo largo de su vida, es amplio y diverso el legado investigador que dejará. Su impronta en la búsqueda de repuestas en la ciencia quedará para siempre, pero en los últimos meses el profesor José Carlos Pastor Jimeno también nos ha acostumbrado a dejarnos conmovedoras reflexiones para la vida.

En medio de un cáncer terminal, el profesor emérito de la Universidad de Valladolid, oftalmólogo e investigador y fundador del prestigioso Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), ha dedicado parte de su recta final a concienciar a la sociedad.

Una de sus últimas apariciones es a raíz del encuentro con Ceciarmy, uno de los mayores influencers de España con más de 4,2 millones de seguidores en Instagram. Antes de su aparición en el Hormiguero de Pablo Motos, el creador de contenido compartió una emotiva publicación con Pastor que rápidamente se ha viralizado.

"La vida es un milagro", recalca el investigador nada más empezar su reflexión. Un "regalo frágil" que se da sin "manual de instrucciones", añade. "Aunque ahora me encuentro cerca del final de mi camino, quiero que sepáis que no cambiaría ni un solo segundo de lo que he vivido", subraya.

Un mensaje tan profundo como sincero, de la voz de la experiencia que durante su vida ha aprendido que lo "más hermoso no son los grandes logros ni las metas que nos marcamos, sino los momentos simples".

Momentos simples como las "charlas interminables con un amigo" o la "sonrisa de un ser querido". También el "calor de un abrazo que dice más que 1.000 palabras".

Reflexión a la que el profesor Pastor suma una petición, no solo a sus seres más allegados, sino a la sociedad en su conjunto. "Quiero pediros que no esperéis, no esperéis a que llegue el momento perfecto para disfrutar, para decir te quiero, para perdonar", apunta.

Y es que Pastor advierte de que el "tiempo corre más rápido de lo que imaginamos y un día sin darnos cuenta ya no estará". "Gracias por estar aquí, por ser parte de mi historia, os llevo siempre y os llevaré en el alma", sentencia José Carlos Pastor en su emotiva despedida.