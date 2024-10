Una "siembra" de casitas repartidas por Valladolid para dar voz a los sin hogar

El día de las Personas sin Hogar se celebrará el próximo domingo día 27 de octubre en toda España. Desde Cáritas Diocesana de Valladolid, a partir de su grupo de sensibilización y participación harán una “siembra” de casas por las calles de la capital del Pisuerga.

Esa “siembra” está elaborada y pintada por todos los voluntarios, técnicos y participantes de la entidad, que han querido llamar a la puerta de los corazones de los paisanos de Valladolid.

Todo con un único fin, dar visibilidad a las personas que a día de hoy carecen de un hogar para lograr una vida digna.

A partir de un QR hecho de yeso y cemento, y decorados de forma libre, han elaborado unas "casitas" que, si se escanea pueden escucharse varios testimonios de gente que desea y sueña con tener un hogar.

El Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Valladolid quiere invitar a los participantes a fotografiarse y compartir las fotos y vídeos en redes sociales.

De esta manera, confían en recoger los frutos de esa siembra, a modo de cercanía y acogida hacía todos los que a veces parecen ser invisibles.

Los que quieran sumarse a la iniciativa pueden hacerlo haciendo uso de los siguientes hashtags #CaminemosJuntos #NadieSinHogar y/o etiquetando a los perfiles de Cáritas Valladolid en redes sociales.

"Caminemos juntos"

Para las personas sin hogar el camino es largo y está repleto de obstáculos, además dejan tras de sí huellas de una incomprensión y soledad, unas historias de vidas rotas, donde el dolor y la desesperanza son muy fuertes.

Las trabas para acceder a una vivienda, empleo, o simplemente, para salir de la invisibilidad les empuja a vivir esta situación.

Casita elaborada de yeso y cemento donde escuchar los testimonios de las personas sin hogar a partir de un QR. Cáritas

Para la campaña de este año, quieren realizar un camino “sinhogarismo”. En él se necesita la implicación de las administraciones y del resto de la sociedad.

Desde Cáritas “queremos ser voz y altavoz de las personas que sufren la forma de exclusión residencial más severa y poner de manifiesto una vez más, que no es un problema individual, sino que concierne a toda la sociedad”.

En datos

Cáritas considera que los datos de las personas y familias sin hogar es alarmante y que sigue en aumento. Todo ello, “refleja una crisis profunda y persistente que afecta a miles de personas en este país”.

Según las estadísticas del INE, se revela que, en 2022, “28.552 personas sin hogar fueron atendidas en centros asistenciales, un aumento del 24,5 por ciento en comparación con 2012”.

La mayor parte de estas personas se vieron en la obligación de vivir sin hogar por diversos factores como la migración forzada, un 28,8 por ciento; pérdida de empleo, un 26,8 por ciento; y desahucios, un 16,1 por ciento.

Además, el 59,6 por ciento del total presentaban síntomas depresivos, siendo la mitad de las personas sin hogar de nacionalidad española, y el resto extranjeras, de forma aproximada.

“Debido a esta multicausalidad, es esencial expandir programas que no solo provean servicios básicos, sino que también fomenten el desarrollo personal y emocional”.

Por ello, abogan por la expansión de redes de apoyo, “tanto profesionales como comunitarias, y asegurarnos de que los servicios sociales estén equipados para ofrecer más que solo ayuda material, sino también acompañamiento y esperanza”.

Qué necesitan

Para saber qué necesitan estas personas que se encuentran sin hogar es necesario escuchar sus voces para que la sociedad “sea más justa y comprensiva”.

Lo que cuentan es que necesitan “que me veas”, que no se sientan excluidos, incluso, con un buenos días.

También, ven crucial “que refuerces mis vínculos”. Sentir el apoyo de la comunidad y hacerles partícipes de experiencias, además de proporcionarles apoyo emocional.

Finalmente, “espero de la sociedad que no me rechacen, no me etiqueten y me den una oportunidad en la vida”; “Necesito cariño y amor, con eso me conformo”.