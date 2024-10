Este es Izan, el vallisoletano que enfadó a Broncano en La Revuelta: “Que se comportara así es por hacer televisión”

El pasado miércoles, 25 de septiembre, Izan Burgos Santarén acudía a La Revuelta, junto a sus amigos, para presenciar el programa de La Revuelta que dirige David Broncano y que se emite en La 1 de Televisión Española.

Su objetivo pasaba por entregarle una invitación para un evento que desarrollará con su asociación Niños Grandes Producciones para que pudiera acudir al acto, sin embargo, nada salió como esperaba.

Al lanzar dicha invitación, en un marco, el cristal se rompió provocando el enfado de Broncano. EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Izan que nos cuenta cómo vivió esos tensos minutos.

Sobre Izan

“Soy una persona llena de energía que nunca dice “no” a nada. En cada proyecto que uno se pueda imaginar, ahí estoy. Adoro la fotografía. Todas mis fotos están llenas de recuerdos y emociones y me gusta captar momentos especiales para la gente”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Izan Burgos Santarén.

Nuestro entrevistado, vallisoletano de nacimiento y que tiene 18 años, es técnico de sonido y fotógrafo. Estudió Vídeo, DJ y Sonido. Se considera un “joven apasionado con el mundo audiovisual” que “nunca se cansa” y que “quiere aprender más siempre que pueda”.

Afirma que “nunca” le han gustado los juguetes y que “siempre” quiso tener una cámara. Lo más parecido que tenía, en la infancia, era una tablet y ahí empezó su gusto por la fotografía.

“A los 12 años, y con bigote, me colé en el balcón del Ayuntamiento de Valladolid haciendo fotos a la Cabalgata de los Reyes Magos. Con el paso del tiempo he cubierto todos los conciertos que organiza el Consejo Local de Juventud de Valladolid y los últimos dos años, la Seminci”, nos cuenta.

Desde 2019 comienza su pasión por el cine. En la actualidad estudia Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen, o al menos lo intenta, porque trabaja como montador y técnico de sonido. También como fotógrafo en eventos como los conciertos de la Plaza Mayor de Valladolid y Seminci.

La Revuelta

“Fui a La Revuelta el pasado 25 de septiembre, cuando la invitada era Danna Paola. Para llamar la atención, barajé muchas opciones. Desde dibujarme a Pedro Sánchez o a Pablo Motos en la espalda hasta a hacer una camiseta con una foto de Pablo Motos haciendo yoga”, afirma el protagonista en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Al final, se decantó por “llevar una invitación, el cartel de uno de los cortos y un tríptico”, explica. La idea que pasaba por su cabeza era la de hacérselo llegar a David Broncano, daba igual cómo.

Izan acudió al programa de La 1 acompañado por Zoe, su mejor amiga de la infancia, Ainara, una amiga de ella, Daniel y Manuel, compañeros suyos de Audiovisuales, dispuestos a pasar un gran rato en un gran programa.

La Revuelta Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Antes de grabar el programa hay un preshow protagonizado por Sergio Bezos en el que la gente que tenga algo que decir o dar, lo hace y puedes acabar en el bidé, como “castigo” o en la tumbona hinchable, como “recompensa” o, simplemente, tener una mención.

Fue ahí cuando Izan le comunicó a Bezos su plan.

El lanzamiento

“Le comuniqué a Bezos que había traído un cartel y la invitación. Me dijo que se lo podía lanzar. Le advertí que tenía cristales porque era un marco con fotos. Después de preguntarlo un par de veces más para asegurarme de que no me lo decía de forma irónica, lo hice en directo”, añade nuestro entrevistado.

Se trataba de una invitación a la presentación de cortometrajes que había diseñado para Broncano. Enmarcado. De ahí que se rompiera el cristal. Le puso por encima una foto de Pablo Motos, la competencia, y le faltó por darle un tríptico, unas pegatinas y el cartel de un cortometraje de varios que presentarán, pero Broncano no lo aceptó.

“Sobre todo, quería promocionar, como presidente, a la asociación que he constituido con mis manos, con tanto esfuerzo y ganas. Sólo quería que Broncano supiera de nuestra existencia y que valore nuestro esfuerzo a la hora de rodar, organizar y montar un cortometraje”, apunta nuestro entrevistado.

Sobre el “enfado de Broncano” apunta que “realmente no sabe” si fue así y añade que “de haberse enfadado no le habría cedido el micrófono”. El hecho de que se comportara así era para “hacer televisión”, añade.

Invitación fallida y gran evento

“Nos hubiera gustado mucho que aceptase la invitación de acudir a la presentación y, así poder visionar nuestros cortometrajes y que Broncano hubiera visto que, pese a ser jóvenes, le ponemos todas las ganas posibles y poco a poco queremos mejorar y tratar de aprender de nuestros errores”, añade nuestro protagonista.

Una grabación de la asociación de Izan Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Aunque Broncano ha rechazado la invitación, sí que va a asistir Adriana, la mujer de la limpieza, que se tomará la molestia de desplazarse y acudir al evento. "Queremos agradecérselo. Para nosotros es muy importante que asista", añade.

El evento de su Asociación que lleva por nombre Niños Grandes Producciones se va a realizar el 16 de noviembre en el Centro Cívico Canal de Castilla, desde las 18 horas. Allí presentarán los cortometrajes: ‘El Maletín’, ‘Tras el último Aliento’, ‘Joder, la lata’ y ‘Borrador Tratado de Paz.doc’.

“La asociación fue creada para que los jóvenes interesados en este mundillo puedan aprender poco a poco y pasen por todos los puestos de rodaje. Nos parecía una buena idea y la hemos lanzado para delante”, finaliza Izan.