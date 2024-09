La exitosa influencer vallisoletana a la que OT cerró sus puertas: “Que tu barrera no sean los demás”

La vallisoletana Sofía Horrillo con tan sólo 21 años ha creado una comunidad en Instagram y TikTok de casi 150 mil seguidores. Sus rutinas y tutoriales maquillándose, cantando o abriendo debates es lo que han hecho que alcance esa ‘fama’ en redes sociales. Eso sí, su camino no ha sido siempre en color de rosa.

Sus primeros pasos fueron en el verano de 2022, en TikTok, donde asegura que es “su entorno más seguro” porque “puedo ser completamente natural”. Su pasión por la música y el tener esta práctica tan presente en su vida le han llevado a querer ir más allá e intentar ser una profesional.

Los comienzos son difíciles y pueden “dar mucho vértigo al principio”, pero tiene claro que es lo que quiere en su vida, la música. Estudia educación primaria, con la mención de música y actualmente ha publicado sus dos primeras canciones, 5 estrellas y Cuento de hadas. Una combinación pop-electrónica y pop-rock que marcan “mi sonido”.

Tiene muchos seguidores, casi 30 mil, en Instagram, ¿cómo lo siente? ¿Siente presión?

Sí, siento presión de tener que estar publicando contenido todo el rato, porque al final me siguen precisamente para ver mi contenido.

Pero, a la vez, no me siento tan segura como en TikTok. Instagram pienso que tiene que ser más ‘aesthetic’ digamos, y me siento menos cómoda, en TikTok puedo ser más natural. Últimamente sí le dedico más tiempo a Instagram, ahí creas una comunidad, y sé que la tengo que cuidar.

Claro, ¿comenzó en TikTok?

Empecé un poco porque sí, siempre me había gustado subir cosas, me apetecía. Y el ser insegura me frenó al principio. Pero me repito que lo hago por mí, porque me gusta, porque a veces piensas y las críticas que puedes tener dan miedo…

¿Cuál es el contenido que más le gusta hacer?

Hoy, por ejemplo, he subido un ‘vlog’, hago rutinas, me gusta mucho opinar, maquillarme, subir covers. Es un poco un popurrí, según me apetezca ese día me pongo a grabar.

Las primeras veces hacía cover, y me intenté mover por más cosas para ver si la gente lo veía más.

Y, ¿cuándo ocurre ese click y pasa a hacer sus propias canciones?

Ese ha sido mi mayor sueño desde pequeña, pero creo que me daba vergüenza decirlo en alto (risas). Yo creo que en el colegio te preparan mucho la mente y sabes cuál es el camino para ser, por ejemplo, matemática, pues haces matemáticas; pero, para ser cantante nadie te dice qué hacer o cómo hacerlo.

Yo entré en ese dilema este año, quería hacerlo, pero no sabía cómo empezar.

¿Cómo está siendo empezar de cero en la música?

Muy difícil. Lo que comento, si no tienes contactos o gente cercana que lo esté haciendo te ves muy perdida. Tampoco tus padres saben (risas). Yo hablé con una tiktoker que componía y me abrió un poco el camino, me explicó lo que necesitaba, cómo funcionaba la industria…

Y al final, contactando y siendo ‘la pesada’ que escribe a todo el mundo, y que la vida te dé golpes, pude sacar mi primer tema. Aunque me costó mucho, tiene algún fallo, pero luego vino el segundo y mucho mejor, a nivel personal y técnico. Ahora siento que sé lo que quiero hacer, antes me dejaba guiar mucho más por lo que me contaban.

El estilo de esas dos canciones tiende a ser pop, ¿qué puede contarnos de ellas?

Me gusta mucho, tengo referentes pop y toda mi vida he escuchado pop, es lo que sé 100% que es o que quiero hacer. Si es cierto que hay muchas variantes de pop, más electrónico, pop-rock o baladas… Y ha sido mi ‘runrun’ de ‘necesito un sonido’.

Mi primera canción tenía un poco de electrónico, pero quería hacer una canción de a la hora de salir de fiesta ponerla y decir ‘es mi canción’ (risas). La segunda es más pop-rock, más romántica.

De momento, quiero mantenerme ahí, incluyendo electrónico, pero metiendo algún elemento pop-rock, como instrumental.

Fuera de las cámaras estudia primaria, ¿tiene alguna relación esa decisión con la música?

Sí. Me he metido a la mención de música de educación primaria. Tengo muy claro que en mi vida va a haber música, aunque sea enseñándola o haciéndola. Sería increíble poder dedicarme a ello, pero hay que ser realista y es muy complicado, para mí enseñar música también sería algo con lo que me levantaría y podría decir que soy feliz.

¿En qué medida se siente apoyada por su entorno?

Mi familia siempre ha tenido claro, yo creo, que en algún momento iba a intentar tirar por algo relacionado con el mundo artístico, aunque ellos son ingenieros (risas), siempre he estado conectada con la música, he ido a coro, a guitarra, piano…

Además, yo ‘drama’ number one (risas) y mis abuelos decían cuando era pequeña ‘esta va a ser artista’.

Realmente nunca me han frenado los pies, sí que es verdad, que cuando dices que vas a hacer una canción da un poco de vértigo, pero igual que cuando comencé en redes sociales, mi madre es informática y me decía lo de ‘los peligros de las redes’… Me apoyan mucho, mi pareja está encantado, es mi cámara de los videos, siempre que me pueden ayudar lo hacen…

¿Qué opina de las redes sociales usted que lo vive desde dentro?

Se dice mucho lo de ‘cuanto más natural mejor’, ‘hay que ser cercana con la gente’, realmente eso no es así, hay mucha gente que tiene una vida que su público no puede tener o recomienda productos que sus seguidores no pueden comprar.

Ahora me estoy dando cuenta, yo tuve un drama de verano pensando en esto, creyendo que tenía que transformar mi contenido, obviamente, tienes que ser cuidadoso con lo que subes, ser cuidadoso con tu imagen…

Luego ya dije ‘yo voy a seguir subiendo lo que quiera’, siempre con algún filtro, claro, (risas).

¿Y de su experiencia en el casting de Operación Triunfo (OT)?

Aunque saque canciones, he cantado poco delante de las personas, puedo contarlas con las manos. Me cuenta mucho pensar que me están juzgando, pero es obvio que me tiene que dar más igual.

Fue la tercera vez que canté delante de alguien, yo había estado en coros, pero no había cantado nunca sola. La primera vez la recuerdo con mucho cariño, canté con Maldita Nerea.

En el casting fingí un poco una falsa seguridad, pero fue muy enriquecedor, me sentí orgullosa de ser capaz de ponerme delante de alguien a cantar.

¿Diría que lleva mal las críticas?

Creo que cada vez las llevo mejor. Al principio me leía todos los comentarios, incluso los que ya había filtrado TikTok (risas). Hay gente que parece que ni siquiera se ha visto el vídeo.

Pero, el empezar a pasar de eso, en cierta manera, si un comentario no es constructivo, eso me ha ayudado.

¿Cuál es el próximo proyecto que tiene entre manos?

Me lo voy a tomar con más calma, porque soy muy impulsiva. Porque quiero que tenga un sentido, y que unas cosas tengan coherencia con otras. Creo que para enero del próximo año podré tener un proyecto más sólido.

Me he apuntado a piano, baile y a clases vocales, y buscar a gente profesional para que me dé opiniones también.

¿Se vería cantando en el escenario de la plaza en Valladolid?

Me encantaría (risas). Por eso ahora me quiero preparar bien, mejorar, me cuenta mucho soltarme en el escenario y por eso el baile, para crean un buen show y que la gente lo pueda disfrutar sin fallo.

¿Algún consejo que quiera enviar a sus seguidores?

Mi mayor consejo es que tu barrera no sean los demás, siempre va a haber gente que te diga cosas, lo hagas o no.

A mí también me hace pensar, la diferencia que hay en la industria musical respecto al género, siento que una mujer tiene que hacer muchas cosas, bailar, ir muy arreglada, es más exigente la industria, pero no pasa nada, yo siento que no es una competición, una persona escucha igual cinco artistas, como seis.