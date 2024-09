Denuncian que Laguna reimplantará de forma "brutal" la retasa de basura: más de 147 euros por hogar

La Asociación Vecinal La Calle de Laguna de Duero ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento de la localidad va a proceder a reimplantar la retasa de basuras el próximo martes.

Y ha denunciado la confección de una tasa que no va ligada a la generación de residuos y que confiscará "una media de 147,18 euros" a la mayoría de hogares con una vivienda media y cuatro personas.

"El próximo 24 de septiembre el equipo de gobierno lleva aprobación una nueva retasa de basuras con la que esperan recaudar 1,2 millones de euros muy por encima del coste actual de la recogida de residuos sólidos", ha señalado la Asociación, haciendo hincapié en que, según la realidad de la liquidación, asciende a 679.142,23 euros.

También ha afirmado que, según las previsiones consultadas, "como mucho ascenderían a 710.000€ si imputan gastos de personal". "Estamos ante una retasa ampliada, ya que en 2015 pasó a costearse el servicio de recogida de basuras con lo recaudado en el IBI sin descontar el coste del recibo eliminado", ha añadido.

La Asociación ha afirmado que, el próximo martes, nueve años después, el IBI "no se va rebajar al salir el coste de basuras de 679.142,23 euros y pasará a crearse una nueva tasa con lo que se establece de nuevo la doble tributación por un mismo servicio".

Además, ha denunciado que la "chapuza fiscal" que pretende implantar el tripartito que gobierna Laguna establece un término fijo "muy abultado" ligado al valor catastral del 60% y un término variable del 40%, unido al número de habitantes de la vivienda.

"En ningún momento se plantea gravar la generación de residuos identificando el residuo recogida puerta a puerta o sistemas de retorno. En las actividades profesionales tampoco se grava de forma adecuada a los grandes generadores, sino el valor catastral o el tipo de actividad", ha señalado.

La Asociación ha asegurado que "se grava la propiedad inmobiliaria y la ocupación de viviendas". "Esta retasa busca donde está el grueso de la población en el padrón cobratorio. Así recae sobre esa parte del padrón el peso del tributo con costes desde los 147 euros de media y 150 euros por recibo en las actividades", ha añadido.

Y ha considerado que se trata de "un impuesto encubierto con capacidad confiscatoria y no una tasa, ya que se incumple el precepto legal de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales".

"Dicha ley establece que cualquier tasa sufraga la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local cuya recaudación no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad", ha afirmado.

La Asociación ha denunciado que el equipo de gobierno de Laguna "ha escogido implantar una retasa, mantener el IBI como estaba y perpetrar un engaño de rebajas fiscales hoy al descubierto".

"El oportunismo político de uno de los tres socios de gobierno alcanza el esperpento, sobreactuando con una moción, que responsabiliza al gobierno estatal de una tasa que impone en realidad el equipo de gobierno local, del cual es parte, para tapar una ordenanza fiscal injusta", ha afirmado.

Y ha asegurado que esta "retasa carece de una planificación clara" y parece "hecha deprisa y con poco plazo" cuando "han tenido más de un año". "La tasa carece de función pedagógica para motivar a la reducción de residuos que según el informe de AIReF son responsables del 31% de las emisiones de metano", ha señalado.

La Asociación ha anunciado que va a pedir su "retirada inmediata" y ha reclamado para "que se hagan tasas no retasas que confisquen, sino que apuesten por reducir contaminación y la reducción de residuos". "Si no nos escuchan, no descartamos abrir un ciclo de movilizaciones", ha zanjado.