Laguna de Duero busca voluntarios para sus fiestas tras la polémica con Protección Civil

Durante las fiestas se suele contratar mucho más personal en hostelería, debido a la gran afluencia de gente a los municipios, y también personal que eche una mano durante los eventos que se organizan.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero, cuyos festejos están a la vuelta de la esquina, se ha visto obligado a lanzar su particular oferta de trabajo. Y es que mañana, durante la comisión de festejos, solicitará voluntarios para los encierros, puede que porque en esta ocasión no serán los trabajadores municipales los encargados de cerrar las talanqueras, o por el hecho de no contar con un nutrido número de personal en el grupo de Protección Civil.

Y es que hace tres meses, de este cuerpo de voluntarios fueron expulsados varios miembros, incluido el jefe de la agrupación, viendo mermada su presencia en el municipio. El alcalde, Avelino Álvarez, nombró entonces a una persona externa a la agrupación como coordinadora de la misma, "volviéndose a saltar el procedimiento y haciendo una reestructuración de la agrupación a su conveniencia", según denuncia alguno de los exvoluntarios.

Unas personas que se quejan de que tampoco se da respuesta a los recursos de reposición, algo que hizo que las pasadas fiestas de San Pedro Regalado fueran "cubiertas tan sólo por tres voluntarios reenganchados y la nueva coordinadora", informan.

Unas circunstancias que, alegan, "han llevado a Laguna de Duero a perder un capital humano envidiable en cualquier otro pueblo, dado el capricho político de una concejala, amparada por el señor alcalde".