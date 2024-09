“Rojo cabrón”: las polémicas pintadas contra el exalcalde socialista de un pueblo de Valladolid

Pollos es una localidad vallisoletana que se ubica a 42 kilómetros de distancia de la capital de provincia, concretamente en la vertiente suroeste de la misma, situada a una altitud media de 700 metros sobre el nivel del mar.

Cuenta en la actualidad, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 590 habitantes que se organizan en un territorio que ocupa unos 50 kilómetros cuadrados, sobre los cuales un paisaje natural y rural se abre a los ojos de todos los turistas.

Una localidad en la que se conservan, todavía, algunos de los elementos patrimoniales de su historia, como por ejemplo el Castillo de Pollos, una fortaleza medieval que data del siglo XV o la Iglesia parroquial de Santa María, del siglo XVI y que presenta varios estilos arquitectónicos.

De dicho pueblo fue alcalde, entre los años 2012 y 2023, el socialista Javier García Rojo, antes de las elecciones municipales de 2023 en las que su formación obtuvo tres concejales por los dos del PP y los dos de Unidad Castellana, que le arrebataron el bastón de mando.



Una desagradable sorpresa. Eso es lo que se ha encontrado el exedil cerca de su casa en la madrugada del viernes al sábado, 31 de agosto.

“Fue mi mujer la que me avisó de que había varias pintadas en un contenedor y también en una pared en la que ponía “Rojo cabrón”. Está bien. Me da exactamente igual. Me apellido Rojo, soy rojo y mi coche es rojo”, ha asegurado el exedil en declaraciones a El ESPAÑOL de Castilla y León tras los hechos.

García Rojo ha afirmado que ha sido este lunes, 2 de septiembre, cuando ha denunciado estos hechos ante la Guardia Civil para dar con los autores de las pintadas.

“Me da igual, pero son cosas que no se pueden producir y que no son agradables de ver”, ha finalizado el exalcalde de Pollos.