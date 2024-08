El Real Valladolid vencido por el Real Madrid por tres goles en contra, pero deja buenas sensaciones

El Real Valladolid no ha logrado puntuar en su visita al Santiago Bernabéu, donde fue derrotado por 3-0 ante el Real Madrid. A pesar del resultado, el equipo blanquivioleta mostró una buena imagen, especialmente en la primera mitad del encuentro. Paulo Pezzolano, técnico del Valladolid, ha destacado tras el encuentro el esfuerzo de sus jugadores, aunque lamentó no haber podido llevarse algún punto, "Cuando se pierde no es buen partido. Sabemos que jugamos contra un gran equipo, pero vinimos con la ilusión de llevarnos algo", ha lamentado.

El entrenador uruguayo subrayó la solidez defensiva del equipo durante la primera mitad, en la que lograron contener al conjunto blanco. "Tapamos los espacios, no pasamos muchos apuros. En el segundo arrancaron con otra energía, se abre el marcador con el tiro libre… Pese a ello, lo tuvimos controlado, aunque con más espacios", ha detallado. A pesar de la derrota, Pezzolano expresó su satisfacción con la actuación de sus jugadores, que "dieron el máximo, pero no nos alcanzó para llevarnos algo por detalles".

A pesar del 1-0 en contra, el Valladolid sí que dispuso de oportunidades para empatar el partido. Pezzolano destacó la importancia de convertir esas ocasiones en partidos de este calibre: "Sabíamos que íbamos a tener las chances. En estos partidos si tenés una la tenés que convertir. El gol que abre el tanteador nos cambió el partido", aseguraba.

"Queríamos ganar. No me voy contento, pero sí satisfecho porque los jugadores dieron el máximo. Los jugadores demostraron personalidad y jerarquía como equipo. Supimos sufrir", ha explicado. Pezzolano insistió en que, aunque lo ideal sería llevarse los puntos, hubo "cosas muy positivas", porque considera que el equipo plantó cara, hizo "un excelente trabajo defensivo y esto nos lleva a seguir. Me voy contento por ser un equipo serio y competitivo".

El técnico uruguayo también hizo referencia a los ajustes tácticos realizados para enfrentar al Real Madrid, debido a la exigencia de tener tres partidos en una semana: "Nos faltó ese plus de los que entraron porque los que iniciaron hicieron un buen partido. Hicimos muchos cambios y el equipo respondió", añadía.

Entre los jugadores que destacaron en el partido, Pezzolano mencionó a Machis y Mario Martín. Sobre el venezolano, afirmó que su trabajo fue "excelente" para el equipo. Hacía tiempo que no jugaba "y quedé contento con lo que hizo", aseguraba.

El partido marcó el estreno de Mario Martín con la camiseta del Valladolid, quien fue anunciado como nuevo refuerzo el viernes previo al encuentro. El joven centrocampista ingresó al campo en el minuto 71, sustituyendo a Jurić, y demostró su capacidad para contribuir al equipo, incluso probando un disparo lejano que fue bloqueado por un jugador rival. De él, Pezzolano cree que es un jugador "que nos va a dar mucho. Contento por su debut".

El cansancio

Iván Sánchez, otro de los jugadores del Valladolid, coincidió con el análisis de su entrenador y destacó el buen trabajo realizado en la primera mitad. "El plan estaba saliendo bien en la primera parte, aunque sabíamos que en la segunda el cansancio iba a aparecer". Sánchez subrayó la importancia de mantener el nivel de competencia en la máxima categoría, porque es "diferente a Segunda, cualquier equipo te puede ganar por cualquier detalle".

El jienense también habló sobre su estado físico, tras haber jugado "con dolor" durante los últimos cuatro meses de la temporada pasada: "He realizado la pretemporada sin ningún problema y físicamente me he encontrado muy bien. Ojalá pueda seguir así para ayudar".

Con esta derrota, el Real Valladolid se mantiene sin puntuar en su regreso a LaLiga, pero con la convicción de que pueden competir al máximo nivel. "Vamos a competir hasta el final y en cada partido daremos el máximo", aseguró Pezzolano, quien ya ha utilizado a 18 jugadores en las dos primeras jornadas de la temporada.