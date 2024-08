Un emotivo homenaje a los héroes del Real Valladolid que ganaron la Copa de la Liga: "Es el momento de que os sintáis reconocidos"

El Ayuntamiento de Valladolid ha sido el escenario del homenaje a la plantilla del Real Valladolid que se proclamó campeona de la Copa de Liga 1984. Un acto en el que ha estado presente su actual presidente, Ronaldo Nazario, junto al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

Carnero, con emoción, ha asegurado que es una foto "icónica y preciosa" que transmite una sensación de "alegría única y exclusiva". Un acto que realizan con "todo el cariño y corazón" ya que por aquel entonces no hubo ninguna celebración ni reconocimiento. No sin recordar a quienes no han podido estar y, por su puesto, con una mención a Tomás Rodríguez Bolaños, quien "estuvo hasta los últimos días de su vida en la zona del palco".

Posteriormente, ha sido el turno de Ronaldo Nazario, quien ha querido reconocer con una serie de actos este logro tanto a los protagonistas como a sus familias, quienes también han estado presentes en el Ayuntamiento de Valladolid.

"Eran otros tiempos y hace 40 años no hubo celebraciones. Por eso, es el momento de que os sintáis reconocidos. Espero que disfrutéis de un día que comienza en la casa de todos los vallisoletanos y continuará esta tarde en el estadio José Zorrilla", afirmaba. Y es que como guinda al pastel estarán presentes en el primer encuentro liguero del conjunto blanquivioleta contra el RCD Espanyol a las 19:00 horas.

Un emotivo homenaje donde también ha participado Fernando Redondo, en representación de la plantilla. "Agradezco de forma muy sincera este acto. Y doy las gracias al presidente del Real Valladolid y al alcalde porque han pasado 40 años y han sido capaces de poner en valor algo que no ha sido capaz nadie antes", aseguraba.

Un equipo que, recuerda, cuando lo cogió estaba "en caída" pero con un nivel "deportivo y humano muy grande, como nunca había visto". Jugadores que eran "espectaculares", pero que necesitaban ponerse a punto "físicamente". Y con seis de los once jugadores iniciales que procedían de la cantera. Una gran hazaña.

"La consecución de este título no fue casualidad sino que fueron situaciones favorables con armonía para el equipo. Conseguimos un hecho histórico y fue la primera vez que ganamos un torneo nacional", recordaba Pepé Moré.

Un premio a todo el esfuerzo que hicieron, un trofeo que no ha conseguido nadie más y que cuantos más años pasan, más histórico es. Y es que lograron llegar a la final pasando por encima de cuatro equipos de Primera División.

"No pudimos celebrar el éxito porque el partido terminó a las 00:30 de la madrugada. Ahora hemos conseguido reunirnos y tener este homenaje para cerrar el círculo", sostenía.

"Remodelaremos el estadio porque es un bien patrimonial"

Carnero no ha querido finalizar la rueda de prensa sin recordar que la remodelación del estadio José Zorrilla se llevará a cabo. "Vamos a remodelarlo porque es un bien patrimonial y lo haremos a la par que acometéis la reforma de la ciudad deportiva", afirmaba.

Un proyecto en el que van "a trabajar" porque "el club es de la afición, pero sobre todo es de la ciudad, de todos y cada uno de los vecinos".