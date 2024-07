La venezolanos en Castilla y León no reconocen la victoria de Maduro: "Los resultados son fraudulentos, es una dictadura"

Este domingo, 28 de julio, Venezuela ha celebrado unas elecciones presidenciales históricas que podrían marcar un antes y un después para el futuro político del país. Los venezolanos estaban citados con las urnas en la que parecía ser la primera oportunidad real de derrotar al chavismo −representado por su fundador, Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, y, desde aquel año, por su sucesor, Nicolás Maduro− en 25 años pero sus esperanzas se han visto momentáneamente truncadas tras conocerse los resultados, alrededor de las 6:00 horas de la madrugada en España.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de la República Bolivariana de Venezuela ha dado como ganador a Maduro, con un 51,2% de los votos, por delante del candidato opositor Edmundo González, que ha logrado, según estos resultados, un 44,2%. Pero el postulante de consenso de la oposición, apoyado por la dirigente opositora María Corina Machado, que se encuentra inhabilitada, no ha reconocido los resultados y ha acusado a Maduro de "violar la soberanía popular".

Por su parte, Machado ha asegurado que las fuerzas opositoras cuentan con actas que demuestran que González ha logrado el 70%, frente al 30% del actual presidente. "Venezuela tiene presidente electo y es Edmundo González Urrutia y todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos", ha señalado la candidata opositora inhabilitada.

Manifestación de venezolanos residentes en Valladolid, este domingo

Unas dudas acerca de los resultados ofrecidos por el chavismo que se han extendido a otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa, e incluso dirigentes de izquierda, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, han puesto en duda la victoria de Maduro. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", ha afirmado, asegurando que su país no reconocerá ningún resultado que "no sea verificable". En el mismo sentido, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha cuestionado la victoria de Maduro y ha pedido verificar los resultados "mesa por mesa".

Carmen López: "Ha sido terrible, ha habido muertos"

En la ciudad de Valladolid, a casi 7.000 kilómetros de la capital de Venezuela, Caracas, residen 2.376 venezolanos, según los últimos datos del Ayuntamiento vallisoletano, de junio de 2024, que han vivido con una mezcla de inquietud y esperanza este histórico proceso electoral en su país, después de 25 años de Gobierno chavista. Carmen López, venezolana y presidenta de AEBE, una asociación de atención a inmigrantes, ha asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que los resultados "son fraudulentos" y que "no son reales".

"No han permitido que se inscribieran las personas que tenían los requisitos para ser votantes y cuando han ejercido el voto ha costado mucho porque las máquinas se dañaron en muchos lugares, no podían votar y una vez que votaron la transmisión de los datos de los votos de la oposición no se transmitieron", ha señalado, asegurando que "desde el principio hubo problemas".

Además, ha afirmado que en el exterior "ha sido terrible". "Solo han dejado a un 10% inscribirse y en ese 10% también ha habido problemas", ha señalado, comentando que su asociación, AEBE, formó parte de la Sala Situacional de las elecciones. "Solamente votó un 2% porque no podían votar, porque iban y no se lo permitían o porque no se pudieron apuntar. En todos los lados ves el fraude", ha comentado, haciendo hincapié en que, a pesar de ese "fraude", Maduro ha ganado con tan solo un 51,2%. "Yo pienso que lo hacen para evitar que haya tanto enfrentamiento pero sabemos por nuestros familiares que ha habido muertos", ha señalado.

López ha comentado que en varias ciudades de Venezuela ha habido "personas desesperadas" que han entrado a la fuerza a los centros de votación para exigir a las autoridades que transmitan los datos. "La gente tenía muchas ilusiones de que con esta nueva oposición iba a haber un cambio", ha señalado. Además, ha señalado que, entre sus familiares, algunos han votado "sin problema", sobre todo los más mayores, con un margen de entre 40 y 45 minutos, mientras que otras personas han tenido que esperar hasta 12 horas.

"Depende de la zona, en Caracas fue más fluido y en el interior más difícil. Nosotros somos de una zona que se llama Barquisimeto y allí fue terrible, con esperas de 12 horas para votar, pero ellos siempre mantienen la capital como más tranquila, para que la gente no salga, pero nos han dicho que la gente ha salido a la calle y están protestando", ha afirmado.

Imagen de la concentración de venezolanos de este domingo en Valladolid

La intimidación de los 'colectivos'

La presidenta de AEBE ha señalado, además, que los 'colectivos' -grupos armados vinculados al chavismo- han "intimidado" a la gente en las calles durante la jornada electoral. "Van en moto, andan con cascos y armas, entonces la gente no sale a la calle y la situación está muy complicada", ha señalado, pidiendo que los resultados se "verifiquen" y que se deje que se transmitan los votos. Además, ha recordado que el Gobierno de Maduro no permitió la entrada de observadores españoles vinculados a la oposición. "Dejaron entrar a los afines al Gobierno y a los de la oposición no, y tiene que haber un equilibrio porque si no todo va a ser a favor del Gobierno", ha apuntado.

López no ha mostrado la menor duda a la hora de calificar a Venezuela en la actualidad como una "dictadura". "Es una palabra fuerte pero es lo que se evidencia, no dejan apuntarse a la gente para votar, no dejan votar, no dejan transmitir los resultados, solo dejan entrar a sus veedores, entonces lo que están diciendo es que solo van a permitir lo que ellos digan. Es muy duro pero es así", ha afirmado, recordando que "millones" de venezolanos han tenido que salir del país y que "otros miles" dependían de los resultados de este domingo para decidir si salir o no de Venezuela.

La presidenta de AEBE ha denunciado que, actualmente, en el país el salario mínimo es de 2 dólares al mes, es decir, 1,80 euros, que existe una inflación "terrible" y que el Gobierno de Maduro "está endeudando al país terriblemente" y permitiendo que potencias extranjeras, como Rusia, China o irán, "entren y exploten las riquezas de Venezuela". "Incluso de manera religiosa, están inculcando el islamismo allá", ha añadido.

López ha asegurado que la afluencia de inmigrantes venezolanos se acrecentó a partir del año 2017, aunque ella, abogada de profesión y con el título homologado, lleva en Valladolid desde 2007, hace ya 17 años, y su hija nació en la ciudad del Pisuerga. "La mayor parte de los que vienen son profesionales, hay muchos médicos, ingenieros, licenciados, con sus profesiones que allí no pueden vivir porque no les alcanza", ha señalado, comentando que desde aquí les envían dinero a sus familiares para que se puedan mantener.

Sobre posibles concentraciones o iniciativas en los próximos días, esta venezolana asegura que, por ahora, están reuniéndose porque aún se encuentran "con las expectativas de que va a pasar" y que en los próximos días decidirán si llevan a cabo acciones de protesta. La indignación de la comunidad venezolana en Valladolid y en Castilla y León ante unos resultados electorales que consideran fraudulentos y que han generado reacciones de protesta en la mayor parte de la comunidad internacional después de 25 años de chavismo en el país.