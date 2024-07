Choque de trenes entre Carnero y el PSOE por Arco de Ladrillo: “Todos los españoles están viendo la inoperancia de Puente”

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha informado en la mañana de este jueves, 25 de julio, que defenderá en el pleno de este lunes, 29 de julio, soluciones definitivas para la estación de autobuses y Arco de Ladrillo.

La moción que presentan los socialistas está centrada en la necesidad de adecentar la estación y la interpelación en la gestión de Jesús Julio Carnero para paralizar la demolición en Arco Ladrillo. Ayer, ya rechazaba el proyecto de Adif para la construcción del paso inferior en el lugar.

“Se trata de dos infraestructuras fundamentales en Valladolid y precisan de una solución definitiva. Sin embargo, el equipo de Gobierno PP-Vox mantiene una actitud obstruccionista que conduce a la parálisis y al bloqueo”, según han asegurado los socialistas en la mañana de hoy.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, hablando sobre Arco de Ladrillo, ha apuntado que “la solución definitiva pasa por su derribo y construcción de un moderno paso subterráneo para vehículos, ciclistas y peatones”, como contempla el Convenio de Integración Ferroviaria.

Pedro Herrero ha solicitado a Carnero que “deje de poner palos en las ruedas, que no bloquee este proyecto tan importante para la ciudad; en definitiva, que no frene el avance de Valladolid”. El portavoz del Grupo Municipal Socialista advierte de la “irresponsabilidad” en la que incurriría el equipo de gobierno PP-Vox. Es evidente que Valladolid no puede esperar más para adoptar la solución más adecuada en el punto de la ciudad que más tráfico soporta, casi 20.000 vehículos al día en cada sentido del viaducto de Arco de Ladrillo.

Sobre la estación de autobuses de Valladolid han pedido un “acondicionamiento” a la espera de la construcción de la nueva terminal en el barrio de Delicias” y ha tildado de “propaganda” el acto de Carnero con Mañueco de hace unos meses en el que anunciaban obras de mejora.

La contestación de Carnero

“El Arco de Ladrillo está llamado a que su demolición se produzca. Unos, desde el Ministerio, quieren que se haga para que se produzca la mal llamada integración ferroviaria y otros, como nosotros, para acometer el soterramiento. El Arco de Ladrillo tiene que desaparecer. El Ministerio quiere que sea ya pero no se puede hacer sin un estudio circulatorio”, ha apuntado Jesús Julio Carnero.

El alcalde asegura que “es una de las principales vías de entrada a la ciudad” y que para acometer la obra “hay que dar unas alternativas” que pasan por concluir “el túnel de Labradores en nueve meses” y por acondicionar Daniel Del Olmo. “Si queremos acometer una obra de 22 meses en Arco Ladrillo necesitamos dar una solución circulatoria”, ha añadido. Jesús Julio Carnero ha añadido que “cuando resolvamos el problema circulatorio se valorarán los siguientes pasos para la demolición de Arco Ladrillo”.

El alcalde se ha referido a las palabras de la oposición sobre Arco de Ladrillo y la estación de autobuses y se ha preguntado “¿Qué ha hecho esta gente durante ocho años? Manteniendo ese punto de la ciudad en condiciones infrahumanas”.

“No voy a permitir que los vallisoletanos pasen por una situación que no sea la adecuada. Hemos realizado una actuación de emergencia por responsabilidad. En Arco de Ladrillo confluyen muchas cosas y la inoperancia del anterior equipo de gobierno que era Óscar Puente. Todos los españoles están viendo la inoperancia del ministro en Chamartín Atocha y la actividad ferroviaria del país”.

Sobre una oposición a la licitación del proyecto de Arco de Ladrillo

Carnero ha añadido que “buscan dar una solución circulatoria a la ciudad” y ha defendido que “no se iban a oponer a licitación o actividad mientras que no permitiera acometer el soterramiento”.

El alcalde de Valladolid ha acusado a Puente de “matar al soterramiento” y es “por lo que tienen que luchar los vecinos de Valladolid como los de Palencia” en busca de estos soterramientos.

“No nos vamos a oponer a la licitación. Nosotros jugamos un partido en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y pedimos la modificación del convenio. Todo lo que no impida acometer el soterramiento en el futuro será estudiado y asumido por el Ayuntamiento o no. En el caso de Arco Ladrillo ahora estamos en el caos circulatorio”, ha explicado Carnero.

Eso es lo que quiere evitar Carnero. Antes de hablar de licitaciones. “Hay que dar una solución al caos circulatorio y después ya hablaremos”, ha finalizado asegurando que el “Ayuntamiento no renuncia a la modificación del convenio de 2017.

Sobre la reunión de Puente con la alcaldesa de Palencia y el soterramiento

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio, ha hablado, en la mañana de este jueves, 25 de julio, sobre la reunión entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la alcaldesa de Palencia para hablar del soterramiento. En este contexto, el primer edil vallisoletano ha querido ser políticamente correcto.

“Ojalá que Palencia consiga el soterramiento de las vías del tren como, ojalá, que Valladolid también lo haga. Nos lo merecemos los palentinos y los vallisoletanos, como los vecinos de Cádiz, Zaragoza, Córdoba… el alcalde de Valladolid tiene que seguir luchando por el soterramiento de las vías, no por capricho sino porque los vecinos lo merecen”, ha afirmado el alcalde.

Un proyecto de “transformación social” que “da lugar a otra Valladolid” para eliminar “una barrera construida por el hombre” que divide a la ciudad.