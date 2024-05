Carnero bajo la sombra constante de Puente: un año después del vuelco electoral en Valladolid

El 28 de mayo de 2023 fue un día histórico para Valladolid. Ocho años después, el Partido Popular logró regresar al Ayuntamiento de Valladolid. Jesús Julio Carnero obró el milagro y derrumbó el muro de Óscar Puente, que ese 28-M, todavía desconocía que en un futuro iba a montar hasta un conflicto internacional con Argentina. Con el apoyo de Vox, el Consistorio pucelano dio un giro a la derecha. Y desde ese día, Carnero está gobernando siempre la atenta mirada de Puente, que sigue al dedillo lo que ocurre en la ciudad, casi como una obsesión. Hasta el punto de que el actual alcalde se ha quejado de ello, no hay nada que se haga que no está siempre bajo la sombra del ahora ministro

Carnero acusa a la oposición en el Consistorio de no haber digerido la derrota electoral y de dedicarse a “boicotear” proyectos de futuro, en especial del famoso soterramiento. En julio llegó la Constitución de la Mesa del Soterramiento con el respaldo y participación de 15 entidades sociales, algo de lo que Carnero ha sacado pecho. Y es que la ciudad ya demostró en las elecciones que quería que el tren fuera por debajo, pero solo Óscar Puente y su ministerio parecen no darse cuenta. Desde Madrid se sigue poniendo piedras a todo tipo de acciones, y ya ha advertido que el soterramiento no se hará mientras él esté en el Ministerio. Además, el Ayuntamiento no ha podido destinar a inversiones los 11 millones debe abonar para pagar el proyecto de integración del tren, obligados por Puente.

Promesas cumplidas

La política de Carnero en estos meses se ha resumido a cumplir con las promesas que realizó en campaña en cuanto a la movilidad para reducir los atascos que vivía la ciudad. Así, se han eliminado los carriles bici de Isabel la Católica y la avenida de Gijón, además de los tramos de carril bus del puente de Poniente y López Gómez. Y ya está en marcha el proyecto para desplazar el carril bici de Isabel La Católica sobre la actual acera y parte del parque.

Además, se han ampliado nuevos tramos de carriles bici en la ciudad: carril bici en la calle Arca Real (450 metros), que conectará con el Pinar de Antequera, y en el Camino Viejo de Simancas, una nueva conexión ciclable (2,17 kilómetros), que completará el recorrido entre la zona Sur, Puente Duero y Simancas.

Carnero con el bastón de mando R. Cacho ICAL

También se ha aprobado inicialmente la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones -reduciendo el proyecto de 3,1 km2 del anterior equipo de Gobierno al actual 1,1 km2, y cumpliendo con los plazos que marcan los fondos europeos.

Otro punto de conflicto con Puente ha sido la llegada de la empresa ferroviaria OUIGO, con la que se ha establecido una estrategia de colaboración para incrementar las frecuencias y en el establecimiento de tarifas accesibles por nueve euros, algo que al ministro de Transportes no le sentó bien.

Otra polémica llegó con el puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas al organigrama del Ayuntamiento, que la oposición acusó de ser un alcalde B, y que Carnero respondió diciendo que “aquí el único alcalde B es Puente”.

No fueron inicios fáciles para el grupo de gobierno de Carnero que se tuvo que enfrentar a las dos explosiones accidentales acaecidas durante el verano en viviendas de la ciudad calle Goya y Juan de Valladolid. Mucho más amable han sido otras citas como la recuperación de los Premios Taurinos San Pedro Regalado; una etapa de la Vuelta Ciclista a España en Valladolid; la Seminci; el Concurso Nacional de Pinchos y el Campeonato Mundial de Tapas, así como organizar todo el programa festivo-cultural de Navidad o elaborar la programación previa a la celebración de la Gala de los Premios Goya. En todas estas citas organizativas Valladolid ha estado a la altura.

Se ha creado de manera específica de una Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Se ha formalizado un nuevo contrato de Ayuda a Domicilio con casi 70 millones de euros para los próximos tres años. Así como el impulso de una ‘Valladolid Más Participativa’. Al objeto de favorecer una mayor participación ciudadana en el gobierno de la ciudad, se han retomado los Concejos Abiertos

También se ha constituido la Mesa Municipal de la Automoción, liderada por la Alcaldía, a través de la Agencia de Innovación, con los principales actores de la automoción en la ciudad: Michelin, Renault, Iveco y Horse.

Sin noticias de...

En su contra, sigue sin saberse nada de los proyectos de Innobat y Switch. Y, por supuesto, el soterramiento no llega y todo se debe, según Jesús Julio Carnero, a los problemas que está poniendo el ahora ya ministro Puente. Eso sí, no ha faltado la carta diaria. Tampoco se tienen noticias de la reforma del estadio José Zorrilla, promesa electoral del popular, pero que no acaba de hacerse. Quizás ahora con el ascenso del Pucela se puedan dar los primeros pasos.

En este caso, la relación con Vox, su socio de Gobierno, es fluida y no están teniendo problemas ni medidas de presión, como ha podido ocurrir en otros consistorios. También se ha retomado la relación con los municipios del alfoz, algo que Puente tenía en el olvido. Así se realizó la Constitución de la Mancomunidad de Interés General con el alfoz, para potenciar una gran área metropolitana integrada por 400.000 habitantes y la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas BIKI a municipios colindantes (Zaratán y La Cistérniga).

Lo que Carnero no tiene controlado es el tiempo. Como curiosidad, decir que la lluvia ha hecho acto de presencia en varios momentos fundamentales para la ciudad. El día del inicio de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, varios días de Semana Santa y el concierto de San Pedro Regalado