“Hay que derribar el muro del Ministerio”: Valladolid se alía unida, con Carnero a la cabeza, para exigir el soterramiento a Puente

El pleno extraordinario que ha arrancado a las 9.00 horas de la mañana en el Ayuntamiento de Valladolid ha sido uno de los más concurridos de los últimos años. Una sesión que se ha celebrado a petición del grupo municipal socialista en el consistorio para decidir, tras el informe del Ministerio de Transportes, que definía el soterramiento como “imposible” entre continuar con la integración en superficie o acabar con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, encargada de la ejecución del proyecto.

Dos posturas que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, no comparte. Eso ha quedado claro en la mañana de este lunes, 11 de marzo, en un pleno que ha comenzado con la lectura de la declaración institucional con motivo de las víctimas del terrorismo, como no podía ser de otra manera este día señalado en el calendario.

Antes del debate de la moción han intervenido un total de 16 asociaciones. 15 de ellas han pedido afrontar el proyecto del soterramiento, dejando a un lado la integración. Clave para el avance de la ciudad, para acabar con la barrera del ferrocarril y la integración de los ciudadanos al otro lado de la vía.

Imagen del pleno por el soterramiento en Valladolid ICAL

15 de las 16 asociaciones expresan, en su mayoría, su apoyo al soterramiento

El pleno ha comenzado con la intervención de Jorge Valentín, en representación del Polígono Industrial de San Cristóbal, en Valladolid. “Nadie mejor que nosotros conoce las necesidades de Valladolid”, ha afirmado. Es “imprescindible dotar a Valladolid de infraestructuras”, ha señalado. “El soterramiento es una infraestructura que hay que hacer”, ha añadido. Ha añadido que “estamos ante una oportunidad histórica para afrontar el soterramiento” que “convertiría a Valladolid en una ciudad moderna para atraer inversión”. Ha finalizado que la asociación se postula como “fiel al soterramiento”.

La segunda asociación que ha intervenido en el pleno ha sido José Luis Alcalde, de la Asociación de Vecinos de Pilarica, que ha asegurado que “es un tema complejo” pidiendo “unidad de acción” y pidiendo “valentía”. “¿Quiénes ven mall que Valladolid sea inclusiva?”, se ha preguntado Alcalde, afirmando que una ciudad “es su gente”. Por una ciudad que luche por “hacer desaparecer las barreras”. “El soterramiento es un magnifico espacio del bien común”, ha añadido preguntándose “¿por qué aquí no es posible?”.

La tercera agrupación que se ha mostrado a favor del proyecto de soterramiento ha sido: Avadeco. Rafael Monedero ha asegurado que “la integración en superficie no es la mejor solución” para el comercio y ha pedido “salvar la ciudad” sin “ser una isla”. “La integración no soluciona el problema”, ha añadido. Ha hablado de las dificultades de las rampas. “En 2017 la integración era la solución menos mala, pero en 2024 el soterramiento nos da modernidad”, desde Avadeco han apostado por “el soterramiento siempre que sea viable económica y técnicamente”.

Otra asociación que se ha mostrado a favor ha sido la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Valladolid. Adela Cabezas se ha centrado en el día a día de las personas mayores para “pasar de un lado a otro” con “pasarelas y túneles poco seguros”. Ha apostado por una “ciudad más atractiva” afrontando el soterramiento.

El quinto colectivo en participar en el pleno ha sido la Asociación de Vecinos Pinar de Antequera, con su presidente José Ángel Astorga, que ha hecho un trayecto por su vida, hablando del soterramiento en el barrio “que se ha convertido en el eje de convivencia del barrio”. En una zona llena “paseos” y les ha dicho a los políticos que “ahora les toca a ellos” decidir por “una ciudad dividida en dos” o “una moderna”. “Con ganas e ilusión todo se puede conseguir”, ha finalizado defendiendo el proyecto de soterrar las vías con un “qué barato me costó, solo me costó dinero”.

“Tenemos que erradicar la marginación de Pajarillos, Delicias y Pilarica”, han afirmado desde CCOO Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Raúl García. Ha añadido que Valladolid “necesita solucionar la segregación”. Ha pedido fechas de la integración, y ha asegurado que el soterramiento “limitaría” las acciones que están en marcha. “El soterramiento no es viable”, ha añadido el de CCOO, siendo la primera intervención que dice no al soterramiento de las vías del tren y pidiendo continuar con la integración en superficie.

José Francisco Corrales, de la Asociación de Buen Gobierno Inmigrantes Valladolid, también ha defendido el soterramiento. “La mejor solución para la ciudad es el soterramiento de las vías del tren. Valladolid se merece la inversión que sea necesaria para el proyecto”, ha afirmado. “Valladolid merece el soterramiento. Es complejo y costoso, pero es la mejor solución”, ha añadido.

“Defendemos el soterramiento. Las mujeres y hombres de Pajarillos defendemos que la única movilidad sostenible es el soterramiento. Entendemos que es una forma para el desarrollo del barrio”, ha afirmado Yolanda Matía, de la Asociación de Vecinos de Pajarillos. “La integración no humaniza la ciudad, son espacios del miedo, sucios”, han defendido desde la asociación: “¡Qué carajo, la vía por debajo! ¡Soterramiento ya!”, ha finalizado.

Desde Predif, Elisabeth Alija ha asegurado que “el soterramiento permitiría a personas con discapacidad y no moverse por su entorno sin dificultades” y ha defendido fuertemente el proyecto del soterramiento de la vía.

Jesús Herreras, presidente de Fecosva, ha asegurado tener desde hace 50 años un comercio en Delicias, y ha rechazado el proyecto de la “mal llamada integración”. Ha defendido que tras la construcción del túnel de Panaderos “la barrera sigue”. “El soterramiento es la oportunidad de modernización de la ciudad y por la movilidad, siendo un foco comercial a nivel regional”, ha defendido. Desde, Fecosva han mostrado también su apuesta por el soterramiento. “Es un proyecto de ciudad y supondría un impulso sin precedentes”, ha añadido Herreras añadido que “tenemos la oportunidad de hacer el soterramiento y es el momento”, ha finalizado.

El undécimo colectivo en mostrar su posición favorable al soterramiento ha sido la Plataforma Por el Soterramiento de Valladolid, con Sara Castillo, que ha mostrado, como no podía ser de otra forma, su posición favorable al proyecto defendido por Carnero. “En Guipúzcoa sí y en Valladolid, no. No lo entendemos, ni convivir con una frontera que acrecienta los problemas sociales”, ha afirmado la ponente. “No entendemos que vivamos aislados y con una solución inválida con túneles con ciudadanos de primera y segunda”, ha afirmado asegurando que tiene el “sueño” de “vivir en una ciudad para todos” y para ello “el soterramiento es clave”.

Jesús Vegas ha asegurado que “apuestan por el soterramiento”. Claro. Así ha sido el presidente de la Asociación Los Santos, que ha asegurado que “no quieren más túneles del miedo”. Ha añadido que “quieren dejar de ser ciudadanos de segunda”.

Juan Ignacio Centeno, por parte de Asociación Zona Sur Nuestra Señora del Rosario, ha explicado que “todos están de acuerdo en que en Valladolid hay un problema con las vías”. “El soterramiento tiene que mejorar servicios y paisaje urbano”, ha añadido Centeno, para “transformar la ciudad”.

Elvira Yáñez Abuja, por la Federación de Asociaciones Conde Ansúrez, ha pedido una “ciudad moderna” que acaben con “los túneles del miedo” y ha lanzado un mensaje al PSOE en contra de los túneles del miedo y por la seguridad de las mujeres. “El señor Puente va a ser el único ministro que no hará nada por su ciudad. Va a hacer un túnel en Marruecos y no un soterramiento en Valladolid”, ha defendido.

“El soterramiento es una mejora en desplazamientos y un entorno amigable, esencial para el crecimiento tecnológico e instalar en Valladolid industria para concentrar tecnología. El soterramiento es un pilar para la atracción del talento”, ha asegurado Fernando Pérez, por la Asociación Vallisoletana de Informática.

“No podemos estar separados en dos”, aseguraba Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid asegurando que el soterramiento es “un proyecto de ciudad necesario” y ha pedido “hacerlo realidad” para “ser un polo de atracción de empresas”.

Un soterramiento “inviable” para un PSOE que carga contra Carnero

“Si no soterro, yo sobro dijo usted. Se ha puesto el ultimátum. Ni proyecto, ni presupuesto, ni nada. Desde junio no ha movido un dedo. Se fue al Senado y dejó al alcalde B. Soterramiento milagroso en la sopa mientras no atiende a los ciudadanos. Se ha pasado nueve meses haciendo pensar que el culpable no es usted sino el señor Puente”, ha asegurado Pedro Herrero, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.

En su intervención inicial, el socialista, ha pedido a Carnero que continúe la integración o que se disuelva la Sociedad Valladolid Alta. Ha vuelto a recordar que el convenio de 2017 se produjo “por la quiebra del soterramiento de 2003” con el acuerdo de Gobierno y Junta, del PP y del Ayuntamiento de Puente por aquel entonces.

“En 2015, el exalcalde (Javier León de la Riva) avaló prestamos que no podía pagar. Cometió tres delitos que prescribieron. No acabó en la cárcel de milagro. La integración la puso sobre la mesa un ministro del PP, De la Serna. Pretende tirar a la basura el trabajo hecho con la integración cuando el soterramiento es inviable. Ahora toca o continuar con la integración o disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad”, ha asegurado Pedro Herrero.

Herrero ha defendido a Óscar Puente asegurando que “si hubiera habido posibilidad de soterrar, lo habría hecho”. “No es cuestión ideológica sino de sentido común”. Puente “concibe la política como un ejercicio de razón y no de populismo como usted, señor Carnero”, ha explicado Herrero.

Imagen del pleno del soterramiento en Valladolid

“Sigue manteniendo que la obra se puede hacer sin datos. Hace unos días reclamó un estudio privado sin haber leído este (señalando al informe de Adif). Los datos le desmontan. Ha denigrado el trabajo de diez arquitectos y expertos en túneles y han acusado de elaborar un trabajo que ha calificado de parte”, ha añadido Herrero.

El portavoz del Grupo Municipalista Socialista ha asegurado que “el soterramiento es inviable”, que la decisión de la Junta, Gobierno y Ayuntamiento de integrar en superficie “fue un acierto” y que Carnero “va de farol”.

“Valladolid, con el soterramiento, no podría crecer. Valladolid va a ser un eje troncal en el transporte de pasajeros. Campo Grande, tras Madrid y Barcelona, será la tercera ciudad con más viajeros de España. Es falso decir que cuantas más frecuencias, más necesario es el soterramiento”, ha añadido Herrero.

El portavoz de los socialistas ha apuntado que “habría que soterrar cuatro vías” para afrontar un “soterramiento inviable” lo que “sería imposible para una tuneladora”, el hecho de realizar un “túnel con cuatro vías” y apuntando que la opción “de dos túneles con dos vías” también es “inviable” y afectaría a viviendas y negocios.

“Adif ya hablaba de que un túnel con tres vías supondría el mismo error que en 2003, a perder dos trenes. Es inviable. No se garantizaría ni la declaración favorable de impacto ambiental. Valladolid estaría condenada a quedarse 20 años más sin la Estación de Autobuses. El coste de un túnel de 3 vías sería de 1570 millones, dejar las cuatro vías en superficie cuesta cinco años menos”, ha defendido Herrero.

El portavoz de los socialistas ha afirmado que las cantidades “son inasumibles” y ha añadido que “hasta el año 2032 no se empezaría con el trámite administrativo” cuando “la integración estaría acabada”. Herrero ha apuntado que las obras de soterramiento no arrancarían “hasta 2044” y por ello “hay que cumplir la promesa de la integración”.

Valladolid Toma La Palabra y Vox, con ideas enfrentadas

“No tiene nada que ofrecer. 9 meses sin proyecto concreto. Es una cortina de humo. El único estudio es el del Ministerio de Transportes y ustedes opinan como en la barra de un bar. Dicen que los estudios son de parte… No lo son ni de su gobierno ni del mío. Por eso son funcionarios. Pedimos respeto para todos los funcionarios. Sean más correctos”, ha asegurado Rocío Anguita, portavoz de Valladolid Toma La Palabra.

Ha asegurado que “se ha empeñado en pasar a la historia de la ciudad por su ego”, señalando a Jesús Julio Carnero. Anguita ha asegurado que si sigue así el Ayuntamiento “estaría cometiendo un fraude de Ley” ante el no desarrollo del convenio de 2017.

Ante la posición de Valladolid Toma La Palabra de apuesta por la integración, Vox, en voz de Irene Carvajal, teniente de Alcalde, se ha mostrado a favor del soterramiento. Llama la atención que antes de comenzar con su intervención, ha salido en defensa de Javier León de la Riva tras las palabras de Pedro Herrero y tres presuntos delitos. “La justicia entró hasta el fondo de la cuestión”, ha añadido.

Irene Carvajal ha asegurado que el 2022, Puente, afirmaba que el coste del soterramiento era de “1510 millones de euros” que “incluían las variantes de mercancías, y demás”. “En 469 millones estaba destinado el importe al soterramiento”, ha afirmado.

“Con la finalidad de poner más trabas saca una nueva Ley que supone una modificación del porcentaje que el Ayuntamiento de Valladolid debe pagar. Si Puente en 2018 condicionaba, hoy dice que Valladolid debe renunciar a 6 kilómetros y en Marruecos afronta uno de 40 kilómetros”, ha afirmado Carvajal que ha cifrado en 40.000 millones de euros el túnel de Marruecos y 2.500 en Valencia. 750 millones para el de Murcia. 800 millones el de Moncada.

Carvajal ha asegurado que los informes “carecen de imparcialidad” y ha afirmado que “esta es la venganza de Puente por enviarle a la oposición”. “Sin soterramiento no hay empoderamiento ni igualdad. Esto es un mensaje para Ana Redondo. Ella sí que quiere que las vallisoletanas estemos en cuevas”, ha esgrimido Carvajal, cargando contra Ana Redondo.

La teniente de alcalde de Vox ha defendido el proyecto de soterramiento por “el fomento del empleo”, el “ganar en movilidad” y para finalizar con “una injusta desigualdad” a un lado y al otro de la vía. Carvajal ha dado 10 puntos clave para afrontar el soteramiento en la ciudad.

El PP ensalza la voz de las 15 asociaciones que han apoyado el soterramiento

“En este pleno se ha caído un muro. El muro institucional. Se ha caído por la participación social. 16 entidades que hoy nos han dicho no tiréis la toalla. Alcalde sigue llevando la propuesta porque Valladolid merece cambio urbanístico y una revolución social. Dejar atrás una barrera que nos ha dividido años”, ha asegurado, por el PP, Alberto Gutiérrez Alberca.

El concejal de Tráfico y Movilidad ha cargado contra Pedro Herrero al que ha acusado de “no escuchar a las asociaciones” que han tomado la palabra. “Creo que el muro institucional del ayuntamiento se ha derribado. Hay que derribar el muro del ministerio. El ministro no tiene intención”, ha afirmado.

Asociaciones que piden el soterramiento en Valladolid

Gutiérrez ha defendido que hay que derribar el “muro político del ministerio y el físico de la obra”. Para el primero se necesita “unidad política y social” y “veo que la fortaleza social de la ciudad se pone en pie” para “decir al ministerio que hay que hablarlo”, ha señalado, argumentando que “en ningún momento se han planteado acabar con el convenio de 2017”.

Sobre el doble túnel que hablaba Herrero, Alberca afirma que “se han ejecutado en el Pinar de Antequera”. Ha añadido que Puente afirmó, hace años, que el soterramiento “costaría 887 millones” y ahora lo ha cifrado en “1570 millones”.

“Nosotros dijimos de crear una comisión técnica. Nos dijeron que no. O integración o disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Puente dijo que tenía que negociar con una pistola en la sien. Nosotros no. Solicitaremos un nuevo estudio y contrastar lo que nos dice Adif con una absoluta imposibilidad”, ha añadido Alberca.

Ha cargado contra Herrero, al que ha acusado de ser un emisario del ministerio de Transportes. “No venga a hacer de emisario del ministerio”, le ha dicho.

Soterramiento vs integración y pullas varias

“De los 22 que se sientan en la mesa del soterramiento hay 16 que no han venido”, ha argumentado Herrero, hablando de la unidad social y de esas 15 organizaciones que han dado el apoyo al soterramiento. Lo ha hecho en su segundo turno de intervención.

“Que diga el PP que hacemos una oposición de la charca, un 11 de marzo es una vergüenza. Este pleno se ha celebrado por iniciativa del PSOE. Señor Carnero, dice que va a soterrar y no sabe cómo. Liquide la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y soterre. Ha venido a romper el consenso”, ha cargado Herrero antes de que, en su segunda intervención, Rocío Anguita, haya vuelto a defender el proyecto de integración.

“Derribar el muro. Enterrar la vía no va a servir para enterrar los problemas de la ciudad. ¿Piensan que al PP y Vox lee preocupan los más vulnerables de la ciudad? Los problemas seguirán existiendo tras tirar el muro”, ha asegurado Anguita cargando contra los dos partidos que forman el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid.

Con el dinero que costaría el soterramiento, Anguita a aportado una amplia lista de acciones enfocadas a políticas sociales para “poner a la ciudadanía en el foco”.

Carvajal, por Vox, en su segundo turno de palabra ha acusado a Herrero de “no acatar lo que ha querido la ciudadanía”. Ha asegurado que el soterramiento es “mera voluntad política” porque la ciudad dijo “sí” a soterrar las vías.

“Les voy a pedir que sean leales y asuman los cambios de porcentajes con la nueva Ley de Movilidad para afrontar el soterramiento. Desde Vox le pedimos que soliciten a Puente a mejorar la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y a mejorar la transparencia institucional”, ha asegurado la de Vox.

Carvajal ha asegurado que Valladolid “se merece una voluntad política sin fisuras” por el soterramiento como “gran proyecto de ciudad” citando a la falta de apoyo del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Alberto Gutiérrez Alberca, en su segunda intervención le ha pedido a Herrero “no hacer la oposición de la charca” afirmando que pasa “de la charca a la ciénaga”. “Totalitario es el que intenta perseguir creando falsedades, comportándose de manera desleal”, ha afirmado el “popular” dirigiéndose a Herrero en un estilo que “hace mucho daño a la política”.

“No soy totalitario sino dialogante. Fui senador e hice una pregunta al ministro Ábalos en el Senado. No sabía que estaba en otras cosas. Cuando se producen estas referencias que van más allá de la política. Es triste que cite al 11-M, con el mayor atentado de la historia y nos tira el calcetín a la cara como si los responsables fuéramos nosotros. Nos llamaron asesinos en la sede. Espero que haya personas que no lo alienten y usted lo alienta. A ver si lo corregimos”, ha afirmado Alberca, sobre la declaración del portavoz socialista que hacía mención del 11-M.

Volviendo al soterramiento, el concejal de Tráfico y Movilidad ha señalado que hay que “modificar el convenio de 2017”. Ha afirmado que Valladolid ha hecho “aportaciones grandes” con los talleres de Renfe y un coste económico que “debería evaluarse”.

“El Ministerio, está financiando las obras con Fondos Europeos. Habrá que reconvertir las aportaciones. Únase a la modificación del convenio de 2017. Es el momento”, ha señalado Alberto Gutiérrez Alberca dirigiéndose a Pedro Herrero.

El concejal popular “haría un llamamiento a la cordura” y a la “posición social” que “se ha mostrado en el pleno” con las 15 asociaciones que han apoyado el proyecto.

“Es tan importante el soterramiento que anteponemos el interés general que el nuestro propio”, ha añadido Alberca que ha llamado a Carnero a “buscar el consenso de la ciudad” también “encontrar una alternativa social y sostenible” y que “se trate igual al alcalde actual que al anterior”, en relación a la aportación de los 11 millones de euros.

Ha acusado a Herrero de que el nuevo equipo de Gobierno de tener que pagar más a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad este año.

Carnero, la historia y su apuesta por el soterramiento

Jesús Julio Carnero, a las 12.30 horas, tras más de tres de pleno, ha querido hacer una reflexión apoyándose en el pasado por “la historia” es “la que es capaz de escribir el futuro” y se ha referido a la transformación de la ciudad en la toma de decisiones compartidas entre la administración y la ciudadanía, con ejemplos.

El Puente Colgante ha sido citado por Carnero, en la unión entre la llegada del tren con el Canal de Castilla en una obra de 14 años de construcción. El Puente Mayor, también ha sido citado por el primer edil que ha destacado “la actuación que se hizo en ese momento”. Las Arcas Reales, el Canal de Castilla o La Esgueva. Carnero ha apuntado que estos proyectos llevaron consigo “la emisión de deuda pública”.

La llegada del tren “supone la gran transformación de la ciudad”, ha añadido el alcalde que ha puesto en relieve la colaboración entre administraciones y “fruto de la voluntad política”. “El edificio de la Estación del Norte se definió tras 30 años de donde y cómo debía hacerse”, ha apuntado.

“Hoy Valladolid está ante un reto histórico. Llevamos 20 años trabajando. Nos falta acometer el gran proyecto de ciudad, transformador en la trama urbana social de la ciudad como es el soterramiento. Esa es la verdadera integración”, ha afirmado.

El ministro Íñigo de la Serna, cuando modifica el convenio y le sigue la Junta y el Ayuntamiento “no habla de integración que abandone el soterramiento”, ha señalado Carnero que ha pedido “no renunciar a ello”.

“La integración nunca puede ir en contra de la posibilidad de soterrar. Se ha hablado de populistas o realistas. Yo he tenido la oportunidad en la Mesa del Soterramiento de oír a las entidades y es todo menos populismo. Igual que hoy con las 16 asociaciones. Podemos ver el clamor que se ha concretado en 15 de las 16 entidades. Es el clamor por una justicia social y transformar una ciudad, es algo necesario”, ha afirmado Carnero.

“Se ha dicho que Puente es el tormento al PP. Hay que poner en contexto. Uno que vive en Simancas, es de Zamora y quiere senador, un simple militante del PP y le gana y conforma gobierno con Vox. Esa es la realidad en la que nos movemos”, ha afirmado Jesús Julio Carnero.

Ha afirmado que “no firmó aval ninguno” De la Riva, sino “tres comfort letter”. Y ha apuntado que el anterior alcalde quedó “absuelto por la Justicia”, tras las palabras de Herrero.

“Podríamos haber ido a los Tribunales por los Goya. Tengo claro que Puente pensó en lo mejor para la ciudad como hizo Javier León de la Riva. Permítanos tener este estilo y forma de gobernar”, ha añadido.

Con respecto al informe, ha añadido que, tras el 23 de febrero, pidieron “el estudio que soportaba la presentación”, y que se firma el “4 de marzo”. “El estudio se ha montado de fecha a fecha. Está firmado a 4 de marzo. Se ha organizado la firma y presentación de ese estudio”, ha añadido.

“Hablamos del gran proyecto de ciudad para Valladolid y tiene que discutirse en la Sociedad con la modificación del convenio. El 50% representado por Ayuntamiento y Junta queremos que se modifique el convenio. El otro 50% no quiere. De eso hablamos. No hay inviabilidad técnica. Hay complejidad. Se señaló que el soterramiento es técnicamente viable”, ha apuntado Carnero.

El alcalde ha asegurado que antes de llegar al pleno “estaba convencido del soterramiento” y “ahora lo está más aún”. Más aún, ha señalado, tras el incremento del tráfico ferroviario, ha apuntado.

“¿Me están diciendo que lo que sirve en Zaragoza, ante el aumento ferroviario, no sirve en Valladolid? Adif no quiere oír hablar del soterramiento. Incluso los que están hechos. Porque los mantenimientos son más costosos”, ha recalcado Carnero.

Ha vuelto a exigir la modificación del convenio de 2017 y ha vuelto a apostar por “un estudio nuevo” que “nos permita conocer donde nos movemos” pero lo que hay que hacer es “no acometer acciones que influyan en la posibilidad de no acometer el soterramiento”. “El soterramiento antes o después se tiene que acometer. Nos transforma como ciudad”, ha añadido.

Carnero ha asegurado que Puente tiene la “oportunidad en sus manos” para afrontar el soterramiento. “Voy a seguir luchando. Cuantas más frecuencias, más necesario es soterrar. Tenemos un by-pass, acometiendo las modificaciones para que durante el soterramiento se pueda desviar el tráfico de viajeros. Las características son óptimas para soterrar”, ha finalizado.

PP y Vox presentan cinco enmiendas de adición a la moción del PSOE

“No va a soterrar, solo quiere pasar a la historia por ser el perro del hortelano que no soterraba ni dejaba de integrar. Usted quiere un estudio privado que diga lo que usted quiere. Este informe, que puede estar en 8 meses dirá que hay posibilidades. A lo mejor lo hace con inteligencia artificial, como las obras en el Estadio José Zorrilla. Va a decir que Puente es muy malo y que Feijóo lo arreglará. Va a seguir engañando a sus votantes”, ha afirmado como punto final, Pedro Herrero, con un “el soterramiento en Valladolid no se va a hacer”. “Lo único que pueden sacar en claro los vecinos de Valladolid es lo que dijo: “O soterro o sobro, y usted, sobra”, ha finalizado el portavoz de los socialistas.

A la moción del PSOE, PP y Vox han presentado cinco enmiendas de adición. La primera para solicitar al Gobierno la apertura de un proceso de diálogo en el seno de la Comisión Mixta de seguimiento del convenio suscrito para el desarrollo de obras derivadas de la transformación ferroviaria de la ciudad para avanzar en una solución soterrada de las vías del tren a su paso por la ciudad de Valladolid.

El segundo de los puntos pedía aprobar la elaboración de un proyecto racional, técnica, económica y socialmente sostenible del soterramiento de la plataforma ferroviaria a su paso por Valladolid.

El tercero: reconocer la Mesa por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid como el principal instrumento para mantener el acuerdo social y político que impulse acciones para alcanzar el soterramiento.

El cuarto, dirigir a los grupos del Congreso de los Diputados criterios objetivos en la Ley de Transportes para acometer actuaciones del soterramiento y la quinta, la modificación de la aportación de los 11 millones de aportación a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Enmiendas de adición que han quedado incorporadas a la moción del PSOE y que han salido a favor con los votos de PP y Vox. No han salido adelante, dentro de la moción socialista, los dos puntos que llevaban al pleno con los votos en contra de PP y Vox.