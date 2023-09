100 días de Carnero como alcalde: promesas cumplidas, soterramiento estancado, sin líos con Vox y dos tragedias

Este lunes 25 de septiembre se cumplen los primeros 100 días de mandato del nuevo Ayuntamiento de Valladolid. Jesús Julio Carnero (PP) completó el sorpasso y derrocó a Óscar Puente (PSOE) tras una intensa campaña en la que fue de menos a más. Aquel 28 de mayo ya forma parte de la historia de la ciudad y más aún tras el acuerdo de gobernabilidad que alcanzaron Partido Popular y Vox. Los primeros 100 días de gobierno suponen solo el 6% de un mandato de cuatro años, por lo tanto, queda todavía mucho tiempo para hacer un análisis, pero es cierto que Carnero y su socio de gobierno ya han puesto en marcha algunas novedades y ejes que deslumbran lo que se avecina. Ahora bien, algo más de tres meses donde han tenido que enfrentarse a dos explosiones de gas que han causado conmoción en la ciudad con el fallecimiento de dos personas.

La formación PP-Vox ha dado continuidad a muchos programas del anterior grupo y ha recogido iniciativas ya proyectadas por PSOE-VTLP, pero en algunos puntos ya se comienza a ver la mano de Carnero. De momento, 100 días de toma de contacto donde el nuevo alcalde se ha reunido con diferentes sectores de la ciudad para conocer sus inquietudes. La mayor polémica ha surgido con la puesta en marcha de un nuevo empleo en el Consistorio, director de Coordinación de Políticas Públicas, que para la oposición es un intento de colocar a un alcalde B. Para Carnero, una “necesidad” que será ocupada por, según él, un funcionario de carrera. Puente se ha permitido el lujo de dar ya un nombre. Ahora el tiempo dará o quitará razones. Y es que la oposición socialista se está mostrando muy dura con estos 100 primeros días de gestión. "Sobre los proyectos anunciados en campaña electoral, la ciudadanía puede comprobar que los avances son nulos. Ni soterramiento, ni mejoras en el Estadio José Zorrilla, ni parador nacional", aseguran desde el PSOE.

El Ayuntamiento de Valladolid ha lidiado con dos desgracias, de esas que nadie puede controlar. Dos explosiones de gas, una en calle Goya, y otra en Parquesol, que se han cobrado dos víctimas. Ante esto, el Consistorio actuó de manera rápida y eficiente dando protección a todos los afectados.

Movilidad

"La prioridad es hacer que Valladolid deje de estar atascada", comenzó Carnero su mandato. Y de momento los pasos se van dando. Ya se ha anunciado el proyecto del puente de Poniente para ampliarlo y que cuente con tres carriles, uno de ellos dedicado exclusivamente al transporte público. La idea es que esté listo para 2025. También tendrá un nuevo carril bici. Y es que, lejos de las críticas de la oposición, el gobierno de Carnero sigue apostando por la bicicleta. “no sólo no las quita, sino que las amplía y no sólo no quita carriles bici, sino que los amplía, ha afirmado en referencia a los carriles bicis que se construye en el Camino Viejo de Simancas, heredado del anterior mandato, y en Arcas Reales. El alcalde saca pecho de su política de movilidad hasta el punto de que se ha promocionado la Semana Europea de la Movilidad con un programa con casi 20 actividades para fomentar las buenas prácticas, dar a conocer las medidas permanentes que se están llevando a cabo o se llevarán a cabo durante el año y, sobre todo, concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene elegir correctamente el modo de transporte.

Carnero, al contrario que Puente, está mostrando un diálogo con los pueblos del alfoz y esto está teniendo sus primeros frutos. Por ejemplo, la llegada de Biki a Zaratán, ahora la intención es que llegue a más lugares. Ya se han avanzado gestiones con municipios como La Cistérniga y Laguna de Duero y otros como Santovenia, Renedo de Esgueva o Simancas se están realizando acciones para la mejora de conexiones ciclistas.

Asimismo, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la movilidad peatonal con la licitación de las obras de los elevadores, dos nuevos ascensores, para los barrios de Girón y Pilarica. Y también instalará aparcamientos para patinetes eléctricos en el Espacio Joven Norte y en el Espacio Joven Sur de la ciudad. También se ha anunciado la reforma del Puente del Poniente.

Otra promesa electoral fue reducir la Zona de Bajas Emisiones a la "mínima expresión”. Pues según se ha avanzado, tendrá un kilómetro, que contrasta los 3,1 kilómetros cuadrados previstos por el anterior equipo. Lo que todavía no se sabe es su plazo para iniciarlo, de momento habrá que esperar a las numerosas alegaciones presentadas.

Relación con Vox

En lo político, de momento la relación entre PP y Vox marcha viento en popa (o eso parece). Al contrario que en la Junta de Castilla y León cuando se produjeron pequeñas fisuras, en el Ayuntamiento todos saben su puesto y los representantes de la formación de Santiago Abascal mantiene un perfil discreto. La teniente alcalde, Irene Carvajal, se ha ocupado de temas culturales, pero sin hacer ruido. El único traspié lo ha vivido el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Cuadrado Toquero., que ha colaborado con la Mesa del Tabaco distribuyendo 7.500 ceniceros portátiles.

Soterramiento

Carnero hizo del soterramiento su principal baza en campaña. Los vallisoletanos así lo pidieron, y de momento han comenzado los primeros pasos. Eso sí, el resultado del 23-J, en las elecciones generales, según Carnero lo ha condicionado todo. “Con Feijóo hubiera sido una realidad”, asegura el alcalde, ahora con la supuesta continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa todo se complica. El alcalde ha propuesto al Ministerio que se reconsideren seriamente los trabajos de la integración ferroviaria, a la vista del bajo grado de ejecución de los mismos, y se pongan en marcha las obras del soterramiento para la ciudad. Todos son palabras, pero de momento ni un metro de soterramiento ha llegado ni se prevé. Las reuniones solicitadas con “altas esferas” siguen sin llegar.

Innobat y Switch

Hay dos proyectos vitales encima de la mesa de la ciudad: la llegada de Innobat y de Switch. La implantación en Valladolid de las compañías eslovaca de InoBat y la de la británica de Switch Mobility mantienen todavía una gran expectación. No obstante, ambas empresas están en fases muy diferentes. Mientras que de la primera se ha conocido un importante avance al presentarse a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), la segunda, que está previsto que inicie las obras de su fábrica este mes de octubre con un año de retraso a la previsión inicial, parece no haber movimiento alguno. En estos meses desde el inicio del mandato, Carnero y su equipo han mantenido una serie de contactos "no formales", que no son suficientes para una oposición que critica que el alcalde debería "ocupar más tiempo de su agenda" en estos aspectos.

Comercio

El Ayuntamiento vallisoletano ha mostrado su buena relación con la Junta de Castilla y León y han apoyado al comercio. Así se aportan 168.000 euros al comercio de proximidad en la campaña de bonos de otoño en una campaña puesta en marcha junto al siempre polémico consejero de Industria, Empleo y Comercio, Mariano Veganzones.

Regreso del pago con dinero

Otras cosas ya son palpables y se nota el cambio en el Gobierno municipal. Carnero prometió en campaña el regreso del pago en efectivo al autobús y así ha sido. Una modalidad que había sido eliminada con la llegada de la pandemia por parte del gobierno socialista y de VTLP y que habían reivindicado desde Facua, por ejemplo y entre otras, que pedía que se volviera a permitir desde junio de 2022. Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, asegura que se trataba de volver a una situación de “justicia social y de seguridad universal” y, también, de conseguir que el transporte público disponga de una “accesibilidad universal para todas las personas que tienen dificultad de acceder a los medios de pago tecnológicos”. Además, como novedad, han puesto en marcha una vieja reivindicación: autobús para los partidos de rugby a Pepe Rojo.

Seminci y Goya

Otra prueba de fuego será la próxima cita con la Seminci. La Semana Internacional de Cine, cuando la ciudad se pone en el escaparate internacional de la cultura. De momento habrá que esperar a cómo se desarrolla. Por su parte, la gala, que se celebrará en la Feria de Valladolid en los días previos del inicio de la Berlinale y un mes antes de la ceremonia de los Óscar, tendrá lugar el próximo 10 de febrero de 2024. El Consistorio trabaja a contrarreloj para llegar a la cita.

Asimismo, el Ayuntamiento amplía la oferta deportiva para mayores de 60 con la puesta en marcha en enero del programa “Seguimos activos” e impulsa la creación del primer Plan Municipal de Inclusión Social en colaboración con las entidades del tercer sector.

Fiestas de Valladolid

Durante este tiempo también se han tenido que celebrar las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Es cierto que el 90%, según indicó el propio Ayuntamiento de Valladolid, de la programación era del anterior grupo de gobierno, pero la concejala Blanca Jiménez apuntó algunas novedades. Se cambió el costoso concierto internacional por un espectáculo de DJ`s, pero también se han incluido un evento piromusical o una apuesta por el flamenco. Y por supuesto, tras la presión de Vox, se incluyó la feria taurina dentro de la programación.

