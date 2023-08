Carnero justifica que el nuevo empleo de 85.000 euros será para un funcionario de carrera, pero que cuente con su confianza

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha querido salir al paso de las críticas que ha recibido por el anuncio de la creación de un nuevo puesto en el Ayuntamiento de Valladolid, un director de coordinación política que cobrará 85.000 euros anuales. Sin embargo, el político del PP ha negado que se trate de la creación de un cargo, “se crea un puesto de funcionario de carrera, no eventual”, ha justificado esta mañana ante los medios de comunicación.

De esta manera, Carnero cree que esta figura que no será “un cargo político”, aunque todavía no ha dado detalles de quién se ocupará de ello, llega al Consistorio para dar la misma equipación al área de alcaldía que tienen las diferentes concejalías. Un puesto que para el alcalde “es más que necesario” y que no entiende que todavía no se hubiera creado y ha recordado que otras ciudades importantes como Bilbao, Valencia o Málaga sí lo tienen.

Ha concretado que se trata de un puesto administrativo, al que optarán funcionarios de carrera, eso sí, no será mediante oposición, será por libre designación y tendrá que cumplir con el perfil que cumpla con lo que dice la ley, pero también que “sea de confianza del equipo de Gobierno”. Es decir, que será una persona elegida por el alcalde y su grupo de trabajo. “0La alcaldía tenía este déficit y he decidido que tiene que tener esta figura”. Una decisión que ha desvelado que es conocedora de ella su socio de Gobierno, Vox.

Entre las funciones que tendrá este nuevo empleado municipal será “las coordinatorias de la propia alcaldía y ejercer acciones directas en las diferentes mesas”, como la de automoción o del soterramiento, además de coordinar al conjunto de diferentes áreas. Y niega que sean competencias del alcalde que delega en otras personas. “Para nada, son acciones que se delegan en concejalías, y en este caso todas estas acciones necesitan de una coordinación, que debe hacer el alcalde, pero también el aparataje”. Además ha recordado que cuando se creó “una figura parecida” de jefe de asesoría jurídica, no se armó tanto revuelo. “Quiero lo mejor para los vallisoletanos y así se puede hacer”, ha afirmado.

Carnero ha querido responder a las críticas de Óscar Puente que ha tachado este nuevo puesto de “privatización de alcaldía”. “Insisto, no es un cargo, y no se está privatizando nada, aquí solo se privatiza a España juntándose a independientes y nacionalistas”, ha asegurado en relación a los acuerdos entre PSOE y otras formaciones en el Congreso.

Puente: "Será un gasto de 156.762 euros"

El presidente del Grupo Municipal Socialista, Óscar Puente, ha asegurado hoy que la incorporación al Área de Alcaldía del Ayuntamiento de Valladolid de un nuevo cargo para la Dirección de Coordinación de Políticas Públicas no solo supondrá un coste de 85.000 euros, sino casi el doble, ya que el cargo contará con una oficina con secretaria, que también habrá que crear, por lo que el desembolso total de las arcas públicas de la “jugada” para tener un “alcalde B o suplente” será de 156.762 euros. En todo caso, el exalcalde destacó que este nombramiento demuestra el “nulo compromiso” de Jesús Julio Carnero con la ciudad, informa Ical.

Puente convocó a los medios de comunicación en la Plaza de la Rinconada, que es la “puerta atrás” del Ayuntamiento, por el que Carnero va a meter el “alcalde B” para que le sustituya en las labores que “no puede o quiere hacer para gobernar Valladolid”. “Primero, anuncia que va al Senado, dejando colgado el cartel de “no molestar” en la puerta de Alcaldía, y luego, el mismo día de su toma de posesión en la Cámara Alta, dice que va a contratar a una persona para ejercer las labores que le corresponden al alcalde. Es evidente su falta de compromiso. La pregunta es para qué se presentó si no quiere hacer la labor de alcalde. Se es alcalde para hacer”, reiteró tras reconocer que acogió la noticia con “absoluta sorpresa” y “mucha rabia”.

