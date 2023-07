Puente responde a Carnero: "La situación económica es boyante, que no falsee los datos para no cumplir su programa"

El presidente del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, se ha pronunciado este martes tras las declaraciones del actual alcalde, Jesús Julio Carnero, sobre la situación económica de las arcas municipales. "No son las cuentas que me hubiera gustado encontrarme, no son las cuentas de las que nos han hablado", anticipaba en una entrevista a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Carnero no daba ningún dato concreto, pero anticipaba que daría una rueda de prensa para explicar todo con claridad. Sin embargo, Puente se ha querido adelantar y este mismo martes afirmaba que iba a "ahorrarle el trabajo" exponiendo los datos oficiales.

Por una parte, hablaba de los presupuestos que, en 2023, ascienden a 404 millones con un "récord histórico" frente a los 269 millones aprobados en el último presupuesto gestionado por el PP en 2014. Por otro lado, ha destacado la liquidez. En 2022 alcanzaba los 101 millones frente a los 56,7 de 2014. El remanente de tesorería ascendía a 51,2 millones y los fondos líquidos se cerró con 90,2 millones. Asimismo, las existencias en caja en el momento de cambio de gobierno era de 119,6 millones de euros frente a los 60 que había en 2015.

El exalcalde ha afirmado que el patrimonio del Ayuntamiento "se ha triplicado" alcanzando los 1.154 millones en 2021, en comparación a los 460 del 2014. Cabe destacar que la deuda también ha aumentado. 158,6 millones frente a los 128,1 millones de 2014. El nivel de endeudamiento ha pasado del 50,6% al 56,8%.

Por otro lado, la carga financiera se ha reducido de 27,1 millones a 16,7. Puente ha puesto en valor el nivel de inversiones que se "ha triplicado" pasando de 24,8 millones a 80. Y otro de los aspectos en los que ha incidido es el periodo medio de pago a proveedores, pasando de los 8,9 días en 2014 a los 5,41. Así como el periodo medio de cobro de los 29,4 días a los 11,2 días en 2020.

En definitiva, el socialista cuestionaba que el actual alcalde quiere "ponerse la venda antes de la herida" y anunciar que "no va a cumplir su programa electoral". Asimismo, recuerda que "tiene una cosa a pocos meses vista" como es la bajada de impuestos y pide que "no atribuya el no poder hacerlo a la situación económica del Consistorio".

"Pese a que la situación es buena, boyante, no hay para soterrar ni para construir un estadio nuevo. Tampoco para uno de rugby ni un puente de Poniente. Eso ya lo sabía cuando lo prometió, no es una cuestión de que la situación sea mala sino de que se necesita mucho dinero", matiza.

Además, afirma que no está "para bajar impuestos", tal y como ha anunciado en su programa electoral. Sobre esta medida, añade que "no es aconsejable" y que él "en su foro interno, lo sabe". Puente recuerda que los impuestos llevan ocho años congelados y que la recaudación se ha ido mejorando ingresando, por ejemplo, más de 11 millones con el agua o un millón con el parking de la Plaza Mayor.

En este sentido, garantiza que hay "más actividad económica, muchos datos que han mejorado y han permitido una mayor recaudación al Ayuntamiento". Pero no es suficiente como para "hacer todo lo que ha prometido". Por ello, pide al alcalde que "no se escude en los datos económicos, que son muy buenos, los maquille y falsee para justificar cosas que ya sabíamos que iban a suceder. Que no cumpliría su programa porque no puede y no porque la situación sea mala".

Sobre el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que recomendaba al Ayuntamiento de Valladolid evitar en este ejercicio “incrementos de gasto o reducciones de ingresos con carácter estructural cuya financiación permanente no esté garantizada”, también se ha pronunciado.

Recuerda que este "ya existía antes de las elecciones" y que, por ejemplo, la Ayuda a Domicilio son "muchos millones de euros" pero permite "atender a todas las personas mayores y evitar lista de espera". Finalizaba asegurando que "no se pueden ofrecer buenos servicios sin incrementar los ingresos".

"No me gustan las mentiras"

Otro de los temas que ha querido tratar ha sido la gala de los Premios Goya que tendrán lugar en febrero. Lamenta que Carnero expresara que la reunión mantenida esta semana con la Academia de Cine era para decidir si "arre o so" con los Goya. Un hecho que tildaba de "falso" puesto que, según informa, el contrato estaba firmado y el primer pago del canon (unos 800.000€) realizado.

Además, añade que el hecho de decir no supondría abonar 3 millones de euros. Ahora "no hay margen para arre o so" y la única cuestión es "trabajar, ponerse manos a la obra y llegar a diciembre con el sitio". Por último, Puente ha anticipado que "no le da ninguna pena no estar como alcalde en los Goya" puesto que en política "uno no trabaja para sí mismo y está de paso".

Para él lo importante en estos momentos es que "estén en febrero" y extiende su mano a Carnero por si necesitara su "apoyo". Una reunión con Mañueco o "propaganda y una foto" Este martes, Carnero se reunía con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para hablar sobre algunos temas de la ciudad. Un gesto que al socialista le parece "bien" y que ha recordado que él no tuvo "esa oportunidad". Asimismo, esperará a que se produzca y hagan una valoración para "saber si hay contenido o es solo propaganda y una foto".

Sigue los temas que te interesan