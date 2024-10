El impresionante cambio físico de Belén Esteban: reaparece 20 años después en Antena 3, de 'Sabor a ti' a 'El Hormiguero'

Belén Esteban vuelve a Antena 3. Pero no se preocupen, no será la nueva colaboradora de algunos de los formatos de Atresmedia, como puede ser Espejo Público o Y ahora Sonsoles. Por el momento, no será posible ver a la Esteban a las órdenes de Susanna Griso o Sonsoles Ónega.

El retorno de la 'princesa del pueblo' a la cadena de San Sebastián de los Reyes se efectúa este jueves 31 de octubre. El lugar elegido para esta esperada reaparición no es otro que El Hormiguero. Pablo Motos ha conseguido traer a la popular colaboradora del extinto Sálvame y será una de las bazas más fuertes para relanzar los últimos datos de audiencia del programa nocturno.

La visita de Esteban a El Hormiguero, se produce tan solo 29 días después de acudir al principal competidor de Pablo Motos. De esta manera, Belén Esteban fue una de las invitadas, el pasado 2 de octubre, a La Revuelta de David Broncano.

Junto a María Patiño disfrutaron de los minutos finales del programa de La 1. La presentadora y colaboradora de Ni que fuéramos Shh irrumpieron juntas en el Teatro Príncipe sosteniendo una enorme olla de judiones. "Otro día venís más tiempo", les prometía Broncano, sorprendido de que las invitadas asegurasen que les habían invitado a otro programa.

En esa ocasión, las trabajadoras del Canal Quickie aclararon que este se emite en la misma franja, pero no llegaron a mencionar a El Hormiguero. Una profecía que parece cumplirse ahora, con la entrevista de la excolaboradora de Sálvame en la casa de Pablo Motos.

Se convertirá en la primera ocasión que Belén Esteban acude a El Hormiguero, algo evidente por su más que reciente pasado en Telecinco, donde ha sido colaboradora de espacios como Día a día, El programa de Ana Rosa, Sálvame, Deluxe, La Noria, Abre los ojos... y mira o GH VIP.

Actualmente, tras la finalización de las emisiones de Sálvame, Esteban sigue codo con codo algunos de sus compañeros más fieles: María Patiño, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés o Víctor Sandoval.

Por otra parte, la Esteban ya conoce lo que es pisar un plató en Antena 3. Sus primeros pinitos en la pequeña pantalla vienen de la mano de Como la vida y Sabor a ti. Ana Rosa Quintana reclutó a la expareja de Jesulín de Ubrique para su magacín.

Entre el 2002 y el 2004, Belén Esteban fue una de las colaboradoras de Sabor a ti. Acompañada de otros tertulianos como Jorge Javier Vázquez, Rosa Villacastín, Chelo García-Cortés, Luis Rollán o Miguel Temprano.

Belén Esteban, en 'Sabor a ti' (Antena 3, 2002)

Así, han pasado más de 20 años del último trabajo de Belén Esteban en Antena 3 y el cambio físico de la Patrona es una realidad. La popular colaboradora tenía 29 años cuando comenzó a compartir programa con Ana Rosa y compañía. Ahora es más que evidente que su aspecto ha cambiado drásticamente, debido al paso de los años y a los diferentes problemas de salud que ha acarreado.

En las siguientes imágenes podemos ver a Belén Esteban en una de las emisiones de Sabor a ti en el año 2002. Un divertido momento protagonizado por Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez, donde el protagonismo lo tiene el diario de la colaboradora.

"Doctora Quintana, una cosa es que usted sea mi jefa, con la confianza que tenemos en común, y me haya cogido mi diario, una cosa muy, muy secreta", bromeaba la Esteban, al respecto.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, en 'Sabor a ti' (Antena 3, 2002)

"Esto lo he encontrado en el camerino de Jorge cuando he ido a buscar una cosa mía", aclaraba Ana Rosa. En un divertido momento, los tres intercambiaban bromas sobre la confidencialidad de sus diarios. Incluso, Belén saca a la luz el diario de Jorge. El buen rollo era palpable y era una muestra más de lo que mucho que prometía en televisión la querida 'princesa del pueblo'.