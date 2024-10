Jorge Javier no se corta y apunta directamente a Yolanda Díaz: "Como se dice en latín..."

El Diario de Jorge arrancaba un lunes más, en la parrilla de Telecinco. Una emisión donde Jorge Javier iba a recibir en plató los mejores testimonios y anécdotas personales más curiosas de personas completamente anónimas para el espectador

Este nuevo formato del expresentador de Sálvame recuerda en su dinámica al mítico Diario de Patricia, de Antena 3. Con historias cotidianas y emotivas, el programa logra una conexión directa con la audiencia de Mediaset, permitiéndoles identificarse fácilmente con los relatos que se presentan cada día.

En el programa de este lunes, Jorge Javier iba a abordar un emotivo testimonio de dos hermanas, Azahara y Ainhoa. Ambas ya fueron protagonistas la semana pasada en El Diario de Jorge. Ahora, quieren seguir completando su árbol genealógico.

"Mi madre le dijo a mi padre que eligiera entre nosotras o ella", relataba Ainhoa sobre la relación con su madre adoptiva. De esta manera, también relataron que su madre quemó su casa y llegó a amenazarlas con un martillo.

"Mi madre biológica me dijo que no quería saber nada de sus hijos. Me mintió diciendo que mi padre había muerto", afirmaba Ainhoa sobre su vida personal. Un duro relato que fue sorprendiendo, durante el paso de la tarde, a Jorge Javier.

"¿Cuántos hermanos más tenéis, de padre y de madre?", les preguntaba el presentador a sus invitadas. "Es un lío, creo que somos 12. Pero entre ellos dos somos cuatro", explicaban. Durante un momento del programa, Jorge Javier daba paso a una conexión telefónica.

Cristian, posible hermano de Azahara y Ainhoa, estaba al otro lado del teléfono y quería hablar con las invitadas de hoy de El Diario. Ellas se emocionaban en directo al oír por primera vez la voz de Cristian, que era su hermano también. "He deseado mucho este momento", confesaba.

Jorge Javier invitaba a Cristian a conocer a su hermana Azahara, mañana en El Diario de Jorge. El joven aceptaba la invitación. Azahara no sabía que decir y Jorge Javier le avisó: "Guárdate las palabras, para mañana".

Tras terminar este emotivo testimonio, Jorge Javier se despedía de la audiencia. No sin antes, dar paso a Ana Rosa. Un cambio de roles habitual que se realiza diariamente para dar paso de El Diario de Jorge a TardeAR.

"¿Cómo le ha ido el fin de semana, a mi blanca flor. Cómo estás?", preguntaba directamente el presentador catalán a Ana Rosa Quintana. "Pues la blanca flor está estupendamente. Ahora, un poco tensa, esperando que salga Yolanda Díaz de la reunión con Sumar", explicaba la comunicadora sobre la actualidad política.

Jorge Javier y Ana Rosa, en el cambio de programas

"¿A qué hora sale?, preguntaba Jorge. "En un ratito, a ver que nos cuenta. Vamos a estar ahí en directo", le respondía la presentadora de TardeAR. "Como se dice en latín... Que descanse en paz. Gracias, Ana Rosa", apuntaba directamente sobre la vicepresidenta del Gobierno.

"Yolanda que vaya haciendo las maletas con... Que son muchas. La verdad es que siempre va muy bien vestida", respondía Ana Rosa que iba a abordar durante su programa la comparecencia de Díaz a colación de la dimisión del portavoz de su partido, Íñigo Errejón.