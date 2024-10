Una invitada de 'El Diario' confiesa en directo su secreto y Jorge Javier le regaña: "Demasiado trabajaste"

Llegó el viernes y con él, el último programa de la semana de El Diario de Jorge. Una emisión más donde Jorge Javier Vázquez iba a traer al plató los mejores testimonios y aventuras de personas completamente anónimas.

De esta manera, el formato del expresentador de Sálvame imita al extinto Diario de Patricia, de Antena 3. Una manera muy sencilla de conectar con los espectadores, con vivencias que la audiencia puede identificarse fácilmente.

En esta ocasión, Jorge Javier recibía la visita de Rosa y Ruth. Dos amigas que compartieron parte de su vida en un centro de menores de Almería. Durante la entrevista Jorge le recriminaría un episodio laboral que protagonizó Ruth. "¡Jorge. Que me da!", saludaba efusivamente emocionada Ruth a su entrada al plató.

"¡Qué guapa eres. Qué pelazo!", le decía Jorge a su invitada de este viernes. "¡Jorge que me vas a subir los colores!", respondía la joven, entre risas. Ruth acudía para que Jorge le ayudase a hablar con Rosa. "Somos amigas de hace muchos años y me está haciendo muchos feos", argumentaba.

Ruth expuso que Rosa no quería compartir momentos con ella en redes sociales, que en ocasiones "la dejaba tirada". "Cuenta cosas de mí, delante de la gente. Eso no me gusta", añadía Ruth que tiene 19 años y es de Granada.

"Es un poco bocachancla", admitía Jorge sobre lo que escuchaba. "Un poco perrilla chivata, en términos granadinos" puntualiza Ruth sobre su amiga. La relación con su abuela fue tan mala que a Ruth la ingresaron en un centro de menores a los 14 años. "A veces sales peor de lo que has entrado. Pero el centro de menores me hizo controlar mi ira", confesaba Ruth.

Aun así, después de varias vivencias en el centro, Ruth se llevó algo muy valioso de allí. Fue el lugar donde conoció a Rosa, una de sus grandes amigas con la que quería reencontrarse y poner los puntos sobre las íes, en El Diario de Jorge. "Rosa me dio mucho apoyo", puntualizaba.

Jorge Javier, en 'El Diario'

Ruth y Rosa salieron del centro y empezaron a trabajar. Así, como relata la granadina, su primer empleo fue como repartidora de folletos. "Yo te acompaño y echamos juntas los folletos", se ofreció Rosa a ayudar a su inseparable amiga. "Echábamos la mañana, la mar de bien juntas", apuntaba.

"¿Y la gente los recogía?", preguntaba Jorge a la invitada. "No. Nosotras los echábamos a los buzones", respondía. Aun así, el presentador le cuestionó: "¿Pero no tirabais ninguno por ahí no? ¿Todos en los buzones, no?"

Ruth afirmaba que sí, pero con una mirada cómplice que iba a hacer las delicias a los pensamientos de Jorge Javier. "Bueno...", cambiaba de respuesta la joven, ante las risas y aplausos del plató.

La confesión de Ruth

"Mucho folleto, Jorge. Pesaban los folletos, más que yo", se defendía Ruth ante las acusaciones. "Si te contratan para repartir folletos, tienes que repartir los folletos", le recriminaba el también presentador de Gran Hermano.

"La mayor parte de los folletos los repartí. De un 100% yo repartí un 80%", confesaba ella a Jorge. "No es mucho, guapa", le respondía el comunicador. "¿Cómo que no, Jorge? Me pateé Granada entera", respondía incrédula la invitada.

"Vamos a ver te contrataron para eso", seguía insistiendo Jorge Javier. "No me contrataron", confesó Ruth ante el silencio del entrevistador. "Bueno. Pues te digo una cosa. Si no te contrataron, demasiado repartiste. "¡Eso digo yo!", finalizó.